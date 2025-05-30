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單店年銷萬隻烤鴨！40年名店「九華樓」插旗台中

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
八寶冬瓜盅需提前預約。圖/華泰大飯店集團提供
八寶冬瓜盅需提前預約。圖/華泰大飯店集團提供

華泰大飯店集團旗下的新粵菜餐廳「九華樓」，2022年在台北春大直開出第一家館外餐廳，開幕至今成績亮眼，年均賣出萬隻烤鴨。看好台中餐飲市場，即起再展一店，開幕至今日日滿座，菜單與價格與台北店一致，除了烤鴨兩店同列第一，其他熱選項目有老滷麻辣蒸鳳爪、手工鴨蛋黃布丁、百花釀油條等，廚藝總監黃傳明則透露，吊燒雞、叉燒、牛舌、華泰豆鼔炒生腸、滷水肥大腸等功夫菜，推薦必點。

九華樓團隊觀察指出，台北店多半是聚餐型、台中店則多半是家庭客或好友相聚；從台中大小上千家的烤鴨店看來，台中人對烤鴨接受度高也願意嘗鮮。此外，台中饕客偏愛包廂，因此規劃5間包廂，可自由組搭，4至20人皆可。開幕至今，人均消費約1,500元，「有不少是兩人就點一只鴨，食力也不容小覷」。

創立於民國76年的九華樓，過去在台北華泰王子大飯店時期以正統粵式大菜為主，向外展店之後，改以精緻小盤、優化創新傳統粵菜，創造「新粵菜」饗宴。配合新開店，也推出系列新菜色，像是季節限定以濃郁鴨湯為基底的「八寶冬瓜盅」，須得挑選大小、重量一致的冬瓜，前一日蒸之，且不能有縫隙，當天才能料理上桌。另一道中菜較少見的「雙味爆炒胡椒牛舌」，黃傳明研發將近一年，經過三、四十次的測試才成功，牛舌前段切成塊狀、先滷後炸再以醬汁拌炒；中後段則切成薄片，以大火快炒展現胡椒香氣與鑊氣。

幾乎每桌必點的「華泰片皮鴨」，須選用3.5公斤、飼養75天的北京種宜蘭鴨，製作過程繁瑣費時，才得以展現外酥內嫩、皮脆多汁的口感，現場由師傅片鴨，共18片、其中4片鴨皮薄脆搭配跳跳糖表現全新口感，其他可配以全麥餅皮、甜麵醬、蔥段與特製甜薑片食用，推薦與「鴨絲陳皮松花粥」二吃，另點「砂鍋干貝濃雞湯」，口感鮮美、層次豐厚。

台北與台中店都名列銷售前十的「老滷麻辣蒸鳳爪」，均一15公分長、4兩重，入口即化，也讓潮州滷水添了川味兒。收口甜點推薦「手工鴨蛋黃布丁」，以4顆鴨蛋黃製成，不加一滴水，濃郁綿密，上方的西谷米絕對畫龍點睛。

九華樓 台中朝富店

地址：台中市西屯區朝富路232號2樓

電話： 0963-111-555

官網： www.chiouhwa.com

線上訂位：https://pse.is/7gqn8s

手工鴨蛋黃布丁。圖/華泰大飯店集團提供
手工鴨蛋黃布丁。圖/華泰大飯店集團提供
華泰大飯店集團中餐廚藝總黃傳明設計菜單。圖/華泰大飯店集團提供
華泰大飯店集團中餐廚藝總黃傳明設計菜單。圖/華泰大飯店集團提供
老滷麻辣蒸鳳爪推薦必點。圖/華泰大飯店集團提供
老滷麻辣蒸鳳爪推薦必點。圖/華泰大飯店集團提供
除了包廂，也有各種開放式雅座。記者羅建怡/攝影
除了包廂，也有各種開放式雅座。記者羅建怡/攝影
「雙味爆炒胡椒牛舌」展現牛舌的兩種料理方式與口感。記者羅建怡/攝影
「雙味爆炒胡椒牛舌」展現牛舌的兩種料理方式與口感。記者羅建怡/攝影
4片鴨片脆皮佐搭跳跳糖，入口像鴨片在跳舞。記者羅建怡/攝影
4片鴨片脆皮佐搭跳跳糖，入口像鴨片在跳舞。記者羅建怡/攝影
九華樓朝富店設計簡約雅致。圖/華泰大飯店集團提供
九華樓朝富店設計簡約雅致。圖/華泰大飯店集團提供
老滷麻辣蒸鳳爪推薦必點。記者羅建怡/攝影
老滷麻辣蒸鳳爪推薦必點。記者羅建怡/攝影
華泰片皮鴨銷量冠軍。圖/華泰大飯店集團提供
華泰片皮鴨銷量冠軍。圖/華泰大飯店集團提供

餐廳 飯店 烤鴨

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