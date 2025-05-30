聽新聞
0:00 / 0:00
日本同步「冰水瞬溶」！雀巢咖啡冰涼喝 3款新品夏上市
台灣夏天愈來愈長，氣溫飆破36°C的天數預計將增加75天，面對長夏挑戰，雀巢全新推出3款夏季限定冰咖啡，包括與日本同步上市、冰水瞬溶的「雀巢冰溶美式咖啡」，以及針對台灣口味研發、使用在地純正檸檬果汁粉的「雀巢香檸美式咖啡」，還有日本熱銷第一、季節限定登台的「雀巢超濃萃咖啡液」，同時帶來無糖黑咖啡、焦糖、香草三種口味。
其中，「雀巢冰溶美式咖啡」即起於台灣、日本同步上市，導入專為冷溶研製的冰晶冷凍製法，咖啡粉能在冰水或冰牛奶中快速溶解，沖調冰咖啡更方便快速。嚴選阿拉比卡咖啡豆，風味濃郁卻不苦澀，口感滑順，無論單飲、加入牛奶製成冰拿鐵或搭配果汁創意調飲皆可。
「雀巢香檸美式咖啡」則是選用台灣在地的新鮮檸檬，連皮帶肉整顆榨汁做成檸檬果汁粉，加上雀巢咖啡，調配出酸甜黃金比例的特調美式咖啡，連最難保存的檸檬皮香味都完美保留，展現細膩果香。此新品使用常溫水即可溶解，單飲清爽宜人，也可搭配氣泡水、蜂蜜或做成冰沙，依個人喜好調製專屬夏日特調。
日本熱銷第一的「雀巢超濃萃咖啡液」也登台，3種口味包含無糖黑咖啡、焦糖與香草，每顆14倍濃縮設計，可加入冰水、冰牛奶或氣泡水即沖即飲，加上冰淇淋就是一杯「阿法奇朵」。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言