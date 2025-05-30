快訊

再爆料立委叫醫院高層「報到」卻放鴿子 施景中曝1線索：良心何安？

BLACKPINK高雄場票價出爐！最高8800「售票日期曝光」

評／防軍公教當中共同路人 卻防不住綠共滲透國安核心

聽新聞
0:00 / 0:00

日本同步「冰水瞬溶」！雀巢咖啡冰涼喝 3款新品夏上市

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
日本熱銷第一「雀巢超濃萃咖啡液」限定登台。圖/雀巢提供
日本熱銷第一「雀巢超濃萃咖啡液」限定登台。圖/雀巢提供

台灣夏天愈來愈長，氣溫飆破36°C的天數預計將增加75天，面對長夏挑戰，雀巢全新推出3款夏季限定冰咖啡，包括與日本同步上市、冰水瞬溶的「雀巢冰溶美式咖啡」，以及針對台灣口味研發、使用在地純正檸檬果汁粉的「雀巢香檸美式咖啡」，還有日本熱銷第一、季節限定登台的「雀巢超濃萃咖啡液」，同時帶來無糖黑咖啡、焦糖、香草三種口味。

其中，「雀巢冰溶美式咖啡」即起於台灣、日本同步上市，導入專為冷溶研製的冰晶冷凍製法，咖啡粉能在冰水或冰牛奶中快速溶解，沖調冰咖啡更方便快速。嚴選阿拉比卡咖啡豆，風味濃郁卻不苦澀，口感滑順，無論單飲、加入牛奶製成冰拿鐵或搭配果汁創意調飲皆可。

「雀巢香檸美式咖啡」則是選用台灣在地的新鮮檸檬，連皮帶肉整顆榨汁做成檸檬果汁粉，加上雀巢咖啡，調配出酸甜黃金比例的特調美式咖啡，連最難保存的檸檬皮香味都完美保留，展現細膩果香。此新品使用常溫水即可溶解，單飲清爽宜人，也可搭配氣泡水、蜂蜜或做成冰沙，依個人喜好調製專屬夏日特調。

日本熱銷第一的「雀巢超濃萃咖啡液」也登台，3種口味包含無糖黑咖啡、焦糖與香草，每顆14倍濃縮設計，可加入冰水、冰牛奶或氣泡水即沖即飲，加上冰淇淋就是一杯「阿法奇朵」。

全球咖啡領導品牌雀巢推出三款夏季限定新品，包含冰水瞬溶的「冰溶美式」、在地檸檬調製的「香檸美式」，以及來自日本的「超濃萃咖啡液」。圖/雀巢提供
全球咖啡領導品牌雀巢推出三款夏季限定新品，包含冰水瞬溶的「冰溶美式」、在地檸檬調製的「香檸美式」，以及來自日本的「超濃萃咖啡液」。圖/雀巢提供
台灣、日本同步上市的「雀巢冰溶美式咖啡」。圖/雀巢提供
台灣、日本同步上市的「雀巢冰溶美式咖啡」。圖/雀巢提供

牛奶 日本 咖啡豆 冰淇淋 冰沙

延伸閱讀

黃偉哲偕日本網紅品嘗台南夜市最夯烤「台灣鯛」 影片已上架

台南運河龍舟賽登場 137攤市集…吃得到友城日本平戶市飛魚拉麵

林芳正：日中已達成一致 手續完成後立即恢復對華出口水產品

台日觀光高峰論壇 觀光逆差問題成焦點

相關新聞

沙士捏捏罐超萌！黑松100周年「 必收三經典」首度曝光

國民品牌─黑松歡慶100周年，推出第二波限量紀念商品與精彩活動，包括神還原實體自動販賣機的「黑松飲料自動販賣機公仔」迷你...

單店年銷萬隻烤鴨！40年名店「九華樓」插旗台中

華泰大飯店集團旗下的新粵菜餐廳「九華樓」，2022年在台北春大直開出第一家館外餐廳，開幕至今成績亮眼，年均賣出萬隻烤鴨。...

日本同步「冰水瞬溶」！雀巢咖啡冰涼喝 3款新品夏上市

台灣夏天愈來愈長，氣溫飆破36°C的天數預計將增加75天，面對長夏挑戰，雀巢全新推出3款夏季限定冰咖啡，包括與日本同步上...

搶端午商機！「龍蝦芒果」限量上市、只到六月底

國人對於高檔水果的需求量愈來愈多，國內農民的種植實力也備受國際肯定，日本人瘋搶「龍蝦芒果」產量稀少，台灣產期只到6月底，...

瑞士經典地景上手 TISSOT少女峰限量表加送門票優惠券

瑞士一向是歐洲最具原始自然旅遊價值的重要文化大國，不僅是領先全球高級鐘表產業的舵手，瑞士天然且保存完善的自然景觀如「少女...

沙鍋系拉麵、義大利麵！林聰明聯名新品　還能做愛心

養心集團的年輕品牌「YACHE」，在今年夏天持續融合韓式經典與植物創意，並透過酸辣、煙燻、糖醋等不同調味手法，推出一系列...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。