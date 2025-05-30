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沙士捏捏罐超萌！黑松100周年「 必收三經典」首度曝光

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
黑松攜手日本第一合金車品牌TOMICA打造「台灣黑松經典復刻運輸車」。圖/黑松提供
黑松攜手日本第一合金車品牌TOMICA打造「台灣黑松經典復刻運輸車」。圖/黑松提供

國民品牌─黑松歡慶100周年，推出第二波限量紀念商品與精彩活動，包括神還原實體自動販賣機的「黑松飲料自動販賣機公仔」迷你盒玩、攜手日本第一合金車品牌TOMICA以1960年代運輸貨車為原型，打造「台灣黑松經典復刻運輸車」、還有由經典產品黑松沙士變身的紓壓神器「黑松沙士 紓壓捏捏罐」，多種萌度破表的限定紀念商品將於限定通路加價選購。此外，「黑松世界」主題館也推出「黑松100．童趣派對」活動，邀請大小朋友同樂。

被譽為必收亮點之一的1:18迷你版「黑松飲料自動販賣機公仔」，自販機搖身一變成手掌大小的經典迷你收藏品！這款公仔從外型到細節都充滿巧思，內附有黑松沙士、韋恩特濃咖啡與FIN三款熱銷飲品的迷你瓶身，可投入1元或5元硬幣，按下開關即可讓飲料掉落，重現投幣買飲料的生活樂趣。商品外盒呼應100周年主題「黑松100．轉動．感動」，兼具紀念意義與設計巧思。凡於全家便利商店購買任兩件黑松全系列品牌飲料即可以149元加購價，將超萌自販機公仔帶回家。

亮點二是黑松×TOMICA的「台灣黑松經典復刻運輸車」，聯名小車以1960至1970年代黑松飲料運輸用三輪貨車為復刻原型設計，重現藍白色車身、軍綠色車篷的懷舊外型，車身印製經典黑松瓶蓋LOGO與「謝謝愛用」字樣，每一處細節都充滿巧思與質感。這款經典貨車不只是收藏品，更承載了黑松走入街巷、陪伴無數家庭的共同記憶。100周年限定的「台灣黑松經典復刻運輸車」將於7-ELEVEN限量推出，凡購買黑松全系列飲料任兩件，即可加價229元入手聯名小車。

亮點三是超有趣、捏不爆的「黑松沙士 紓壓捏捏罐」，絕對是紓壓良伴。還原罐裝沙士的經典造型，搭配柔軟彈性十足的捏捏樂，兼具趣味與實用紓壓功能。活動期間內，至全家便利商店購買任兩件黑松飲料商品，即可加價79元入手療癒指數滿分的「黑松沙士 紓壓捏捏罐」。

此外，慶賀黑松100周年紀念，位於微風廣場二樓的「黑松世界」主題館也展開「黑松100．童趣派對」系列活動。6月30日前可到櫃檯索取卡片，寫下對黑松的生日祝福或與珍貴回憶，並於拍照牆前打卡留念，再完成「黑松世界小偵探：尋找黑松的秘密」趣味解謎活動，即可獲得一罐「黑松沙士－黑松100紀念罐」。此外，5月31日、6月14日、6月28日，黑松世界加碼推出「黑松的創新之旅」、「招牌的時光旅行」，邀請小朋友們一起探索解謎、體驗DIY絹印招牌與古早味童玩。活動名額有限，報名網址：https://www.accupass.com/event/2503191013181848073684

經典罐裝黑松沙士化身療癒紓壓神器─「黑松沙士 紓壓捏捏罐」，活動期間內可至全家便利商店加購。圖/黑松提供
經典罐裝黑松沙士化身療癒紓壓神器─「黑松沙士 紓壓捏捏罐」，活動期間內可至全家便利商店加購。圖/黑松提供
黑松×TOMICA「台灣黑松經典復刻運輸車」。圖/黑松提供
黑松×TOMICA「台灣黑松經典復刻運輸車」。圖/黑松提供
黑松歡慶100周年，推出限量紀念商品「黑松飲料自動販賣機公仔」，可於指定通路加價購。圖/黑松提供
黑松歡慶100周年，推出限量紀念商品「黑松飲料自動販賣機公仔」，可於指定通路加價購。圖/黑松提供
黑松飲料自動販賣機公仔」以1比18比例縮小，民眾可投幣互動，神還原日常買飲料的樂趣。圖/黑松提供
黑松飲料自動販賣機公仔」以1比18比例縮小，民眾可投幣互動，神還原日常買飲料的樂趣。圖/黑松提供

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