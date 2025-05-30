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搶端午商機！「龍蝦芒果」限量上市、只到六月底

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
日本人瘋搶「龍蝦芒果」產量稀少，台灣產期只到6月底，主要都是外銷日本。業者提供
日本人瘋搶「龍蝦芒果」產量稀少，台灣產期只到6月底，主要都是外銷日本。業者提供

國人對於高檔水果的需求量愈來愈多，國內農民的種植實力也備受國際肯定，日本人瘋搶「龍蝦芒果」產量稀少，台灣產期只到6月底，主要都是外銷日本，今年台灣也吃得到芒果新品種，瞄準端午節需求，果農選在昨日於台北遠東SOGO忠孝館舉辦盛大發表會。

由農業部農糧署與屏東縣專業農民攜手，歷經五年心血培育的芒果新品種「龍蝦芒果」，在日本市場大受歡迎後，今年夏天正式在台灣全面上市。為了讓民眾端午連假可以嘗鮮，果農選在29日於台北遠東SOGO忠孝館舉辦盛大發表會，當天只要購買任意水果且單筆消費滿1,000元，即贈送龍蝦芒果壹顆，限量50顆，不少消費者對於龍蝦芒果充滿好奇，才剛推出，就引發搶購熱潮。

屏東縣建賢果菜運銷合作社自2019年起，即配合農糧署執行龍蝦芒果試驗計畫，農民們運用漁農結合技術，以龍蝦殼分解出的甲殼素與鈣元素入土及葉面施肥，結合屏東的陽光與海洋氣息，讓芒果果實更為鮮甜濃郁。發表會上，不少路過民眾被鮮紅欲滴的龍蝦芒果吸引，儘管每顆要價200元，遠高於其他品種的芒果，但還是吸引想要嘗鮮的消費者，上市第一天，就引起搶購。

農民表示，龍蝦芒果以獨家栽培技術打造，色澤鮮紅、香氣濃郁、口感紮實甜美，去年首次登陸日本，就讓日本人為之驚豔，立刻預定今年出口量。但為了讓台灣民眾也可以吃到這麼特別的芒果，果農還是預留一部份在台銷售，

由於龍蝦芒果產量依然稀有，台北遠東SOGO忠孝館也只能限量銷售，也因為農蝦芒果產期很短，至六月底就結束，所以想嘗鮮的民眾也要把握機會，欲購從速。

事實上，近年隨著氣候變遷導致極端氣候事件頻繁，傳統露天芒果栽培面臨產量與品質不穩的雙重挑戰，為提升產業價值，台灣芒果產業集結多方智慧，透過隔雨設施、病蟲害防治與控梢開花等先進技術，成功抵禦極端氣候，穩定品質與產量。龍蝦芒果成功搶佔國際市場，也讓人看到台灣農民的韌性，如何利用屏東得天獨厚的陽光、海風與土壤優勢，讓這款結合海洋與農業智慧的新品種在全球市場嶄露頭角。這不僅是台灣芒果產業升級的代表作，更為永續農業注入新動能，展現台灣農業的創新力！

農業部農糧署與屏東縣專業農民攜手「龍蝦芒果」，果農選在29日於台北遠東SOGO忠孝館舉辦盛大發表會。業者提供
農業部農糧署與屏東縣專業農民攜手「龍蝦芒果」，果農選在29日於台北遠東SOGO忠孝館舉辦盛大發表會。業者提供
屏東縣建賢果菜運銷合作社自2019年起，即配合農糧署執行龍蝦芒果試驗計畫，農民們運用漁農結合技術，以龍蝦殼分解出的甲殼素與鈣元素入土及葉面施肥。業者提供
屏東縣建賢果菜運銷合作社自2019年起，即配合農糧署執行龍蝦芒果試驗計畫，農民們運用漁農結合技術，以龍蝦殼分解出的甲殼素與鈣元素入土及葉面施肥。業者提供

農民 芒果 端午節 極端氣候

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