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瑞士經典地景上手 TISSOT少女峰限量表加送門票優惠券

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
凡購買表款，還將贈送限量的少女峰門票半價優惠券，讓人感受純然的瑞士精神。圖／TISSOT提供
凡購買表款，還將贈送限量的少女峰門票半價優惠券，讓人感受純然的瑞士精神。圖／TISSOT提供

瑞士一向是歐洲最具原始自然旅遊價值的重要文化大國，不僅是領先全球高級鐘表產業的舵手，瑞士天然且保存完善的自然景觀如「少女峰」（Jungfrau）更是無數遊客的必訪之地。與「少女峰」自2012年展開合作至今的瑞士天梭表（TISSOT）近日並發表一系列少女峰官方聯名表款，同時加贈限量好禮，讓人有機會完整領略瑞士在高精密製造與原始的雙重精神。

瑞士的少女峰其實份屬阿爾卑斯山脈的一部份，最高峰可達4,000多公尺，同時少女峰鐵路 （Jungfrau railway）更將通往歐洲最高海拔（3454公尺）的火車站，沿途的風景晝夜不同、四季有別，更是遊覽歐洲時的必訪經典鐵路之一。

TISSOT本次於是選擇了將少女峰的山巒高低起伏、高海拔鐵路以不同形式還原；像是特製表盒便將少女峰立體浮雕地形以等高線惟妙惟肖還原；同時底蓋上將刻有「少女峰鐵路」的官方圖騰「Jungfrau – Top of Europe」與象徵鐵路的齒軌圖案。

表款共分五款，其中PR 100系列並有34或40毫米兩種尺寸、並個別具有深藍色或銀色的放射紋飾面盤，石英機芯將帶來時、分、秒鐘與日期顯示，表款並具100米防水性能，訂價皆為11,000元；第五只T-Touch Connect Sport運動版觸控系列則屬於時下趨勢的專業運動導向，表款使用石英驅動的太陽能充電電池，內建瑞士自主研發「Sw-ALPS」低功耗作業系統，可分別與Apple iOS、Android作業系統相容，帶來萬年曆、鬧鈴、時間、時區, 自動夏令時間、計時器、分段計時、計時圈、計時日誌、計步器等多項功能，讓維持健康體態體能更為輕易，一手掌握。

43毫米的黑色鈦金屬PVD表殼另附黃色橡膠表帶一條，訂價則為35,700元。

少女峰擁有全歐洲最高海拔的鐵路，四季與晝夜景緻不同、是歐洲旅行的必訪行程之一。圖／TISSOT提供
少女峰擁有全歐洲最高海拔的鐵路，四季與晝夜景緻不同、是歐洲旅行的必訪行程之一。圖／TISSOT提供
TISSIT PR 100系列少女峰聯名特別款腕表34毫米款式、面盤搭配銀色太陽光芒紋，11,100元。圖／TISSOT提供
TISSIT PR 100系列少女峰聯名特別款腕表34毫米款式、面盤搭配銀色太陽光芒紋，11,100元。圖／TISSOT提供
TISSOT的聯名表殼底蓋上將刻有「少女峰鐵路」的官方圖騰「Jungfrau – Top of Europe」，以及象徵鐵路的齒軌圖案。圖／TISSOT提供
TISSOT的聯名表殼底蓋上將刻有「少女峰鐵路」的官方圖騰「Jungfrau – Top of Europe」，以及象徵鐵路的齒軌圖案。圖／TISSOT提供
TISSIT PR 100系列少女峰聯名特別款腕表40毫米款式、搭配銀色太陽光芒紋，11,100元。圖／TISSOT提供
TISSIT PR 100系列少女峰聯名特別款腕表40毫米款式、搭配銀色太陽光芒紋，11,100元。圖／TISSOT提供
TISSIT PR 100系列少女峰聯名特別款腕表40毫米款式、面盤搭配深藍色太陽光芒紋，11,100元。圖／TISSOT提供
TISSIT PR 100系列少女峰聯名特別款腕表40毫米款式、面盤搭配深藍色太陽光芒紋，11,100元。圖／TISSOT提供
TISSIT PR 100系列少女峰聯名特別款腕表34毫米款式、面盤搭配深藍色太陽光芒紋，11,100元。圖／TISSOT提供
TISSIT PR 100系列少女峰聯名特別款腕表34毫米款式、面盤搭配深藍色太陽光芒紋，11,100元。圖／TISSOT提供
TISSOT T-Touch Connect Sport運動版觸控系列少女峰聯名特別款腕表，35,700元，隨表多附黃色橡膠表帶一條。圖／TISSOT提供
TISSOT T-Touch Connect Sport運動版觸控系列少女峰聯名特別款腕表，35,700元，隨表多附黃色橡膠表帶一條。圖／TISSOT提供

阿爾卑斯山 瑞士 火車站

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