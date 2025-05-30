沙鍋系拉麵、義大利麵！林聰明聯名新品 還能做愛心
養心集團的年輕品牌「YACHE」，在今年夏天持續融合韓式經典與植物創意，並透過酸辣、煙燻、糖醋等不同調味手法，推出一系列韓系蔬食料理，為茹素者與蔬食愛好者，呈現別具特色的蔬食享受。
新推出的「炭烤起司漢堡排」，將植物肉排與起司搭配，再配上高麗菜絲與烤時蔬，無負擔又兼具飽足感。「脆皮山藥酥」取新鮮山藥炸至金黃酥脆，淋上酸甜糖醋醬、海苔酥，鹹香開胃。「煙燻達克拌飯」融合鴨賞風味，加上麵腸、鍋巴等食材，散發出誘人煙燻香氣。除此之外，還有「辣奶油燉菜」、「糖醋心頭肉」、「辣炒生魷U」等不同餐點同步登場，為蔬食料理帶來更多可能性。
「NU PASTA」與「天利食堂」，今夏則是攜手嘉義在地72年的排隊名店「林聰明沙鍋魚頭」，自6月2日至8月31日期間，推出限定聯名餐點，不僅打造出跨界新滋味，凡售出一份主餐，NU PASTA與天利食堂還將捐出20元予「安得烈慈善協會」與「若竹兒教育基金會」，享受美味又能做愛心。
天利食堂將招牌絹豆腐鍋與細拉麵結合林聰明經典沙鍋菜，推出全台首見「沙鍋系拉麵」，包括有「林聰明沙鍋魚排職人細拉麵」、「林聰明沙鍋鮮蝦蛤蠣職人細拉麵」，各為388、338元。另外還有「林聰明沙鍋魚排超特盛絹豆腐鍋」、「林聰明沙鍋魚薯條超特盛絹豆腐鍋」等品項。
至於NU PASTA更是融合台味與義式料理，將特製的「聰明醬」入菜，以「沙茶」為焗飯與義大利麵迎來創意詮釋，包括有「聰明醬金沙雞肉義大利麵」、「聰明醬清炒蛤蜊義大利麵」、「聰明醬香辣魚薯條義大利麵」、「聰明醬金沙雞肉焗烤飯」、「聰明醬香辣魚薯條焗烤飯」等多種選擇，每份289～339元。
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