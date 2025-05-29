迎消費旺季 icash Pay祭百萬回饋 全盈+PAY滿額最高贈50萬點

迎接端午連假與初夏消費潮，電子支付推出多項專屬優惠，範圍涵蓋餐飲、購物、交通、電商與生活服務，多元優惠滿足民眾全方位支付需求，輕鬆消費、聰明賺點。

icash Pay集結Mister Donut、Global Mall環球購物中心、寵物公園及yoxi等通路，涵蓋餐飲、購物、毛孩用品與交通服務，提供多元優惠回饋。備受期待的「icash Pay週日最好Pay」將於6月強勢回歸，至8月底連續3個月祭出百萬點回饋，用戶每週日全通路綁定帳戶消費滿200元享7%點數回饋，新戶首月不限金額再贈50點。6月另推滿額最高17%回饋，Global Mall單筆滿888元回饋5%，寵物公園滿999元享7%，綁定指定信用卡滿777元再加碼10%。搭yoxi高鐵特約車隊，使用icash Pay掃碼TWQR立牌付款滿200元也享15%回饋。6月2日起至Mister Donut消費滿199元再贈限量史努比便利貼。

全盈+PAY亦推出多項優惠迎戰消費旺季，即日起至6月30日指定電商消費滿2,000元贈15萬全家Fa點，新戶再加碼10萬點。於微風廣場與統領廣場單筆滿1,000元贈5萬點，累積滿1萬元再送50萬點，新戶首刷不限金額再享5萬點。飲料平台「你訂」單筆滿800元最高贈45,000點，回饋次數不限。讀墨商城滿2,000元贈15萬點，新會員再送10萬點；KKBOX年繳享7.3折再贈9萬點。加碼台新、玉山、元大、兆豐、遠銀等銀行綁定消費，最高享15.5%回饋。

台灣電子支付市場競爭激烈，全盈+PAY上線3周年，累計230萬名會員，宣告聚焦4大策略，包括結合TWQR串連跨境消費、移工金融服務、綠色消費，以及小額理財推廣。

總經理劉美玲指出，Fintech是推動支付創新與市場發展的核心動力，未來產業將朝「競合多元化」、「布局國際化」與「發展利基化」3大方向邁進。

全盈+PAY為首家以「嵌入式支付金融科技」進軍電子支付市場的品牌，透過嵌入式金融、共好生態圈、數據賦能3E策略，深度串連零售、社區、交通與理財等多元應用場景。平台目前支援31家信用卡、15家銀行帳戶綁定，並與全家便利商店整合，累積品牌數約218家、在全台已有48萬個支付點。

在跨境支付方面，全盈+PAY參與TWQR共通平台，預計今年底前開通日本跨境支付，另外韓國等台灣民眾熱愛的旅遊地點也正積極進行中，目標持續提升民眾國外旅遊支付的便利性。

因應永續浪潮，全盈+PAY推出「減碳贏家」服務，結合交通與消費行為量化減碳紀錄，目前累積減碳量逾110公噸，並串聯多家綠色夥伴推廣低碳生活。

全盈+PAY也是是全台首家提供以電子支付購買基金與股票服務的電子支付業者，最低僅需100元即可投資，未來將結合AI技術，協助用戶入門理財。