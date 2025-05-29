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星廚林明健演繹亞洲靈魂滋味 Golden初夏新菜收服吃貨

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
Golden初夏菜單全新改版，tapas小料理風格，輕巧多樣自在分享。圖／Golden餐廳提供
Golden初夏菜單全新改版，tapas小料理風格，輕巧多樣自在分享。圖／Golden餐廳提供

由擅長揉合多元風味的米其林星廚林明健（Chef Kin）主理、位於台北麗晶精品B2的「Golden餐廳」，即日起推出全新初夏菜單。新菜單以tapas小料理形式，結合他在香港的成長記憶、旅居台灣十年的在地情感，以及旅途中的味覺經驗，呈現既親切又富創意張力的當代亞洲料理（Contemporary Asian）。

全新菜單價格親民，每一道菜都像邀請朋友來家中吃飯般輕鬆無壓力；週末與國定假日午間更推出早午餐，為假期添上儀式感。Chef Kin表示：「我希望以最輕鬆直接的方式，將我喜歡的料理以最好吃、恰到好處的份量分享給大家，不需要太多複雜的說明與解釋，入口就能體會我想傳達的美味。」

新菜單菜式多元，前菜「炙烤牛舌」融合日式居酒屋炭香、墨西哥莎莎的酸香、法式醬汁的細膩與台式麻油川七的噴香，展現一口四地風情；「小牛胸腺沙嗲」將法式經典以南洋熱情包裹，炭火香氣撲鼻；「剝皮辣椒雞釀羊肚菌」則以中華老湯、台味辣椒與粵菜經典交融，燉出溫潤湯品的多重層次。

主菜也精彩紛呈，例如「炙烤虎蝦」混合焗蝦、避風塘與金沙等元素，鹹香濃郁的醬香與肥美蝦肉呼應；「椒鹽鰻魚天婦羅」則在日式炸物基礎上增添台味椒鹽與魚露香草醬，為熟悉口感增添亮點。「牛小排叉燒」結合銷魂港式叉燒與日式牛排丼，再賦予一抹南洋香色，一口嘆盡亞洲街頭美味；「松阪豬拌麵」味噌醬烤噴香爽脆豬肉與Q彈麻香涼麵，是台日友好夏日定番好味。

甜點同樣精彩，「藍莓帕夫洛娃」內藏薑汁冰淇淋，酸甜清爽中透著東方香韻；「擂茶聖多諾黑」將客家擂茶入法式泡芙，搭配百香果冰沙，是華麗與樸實的夢幻交會；「巧克力千層酥」更加入台灣金鑽鳳梨製成的鳳梨羅望子冰沙，濃郁中帶有熱帶微酸，完美收尾這場亞洲味覺之旅。

「Golden餐廳」由林明健主廚與拾楀餐飲共同打造，品牌精神圍繞「陽光、活力與歡快」，在簡約時尚空間中，提供能隨興走進、自在享受、輕鬆分享的料理；在此同時，侍酒師精選知名香檳、葡萄酒與日本酒，每日開瓶多款單杯香檳選項，每杯420元起即可輕鬆品享。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「剝皮辣椒雞釀羊肚菌、上湯、薑、花椒」 320元。圖／Golden餐廳提供
「剝皮辣椒雞釀羊肚菌、上湯、薑、花椒」 320元。圖／Golden餐廳提供
「松阪豬拌麵、麻辣胡麻醬、小黃瓜、櫻桃蘿蔔 」980元。圖／Golden餐廳提供
「松阪豬拌麵、麻辣胡麻醬、小黃瓜、櫻桃蘿蔔 」980元。圖／Golden餐廳提供
「牛小排叉燒、昆布飯、青江菜、香草醬 」1980元。圖／Golden餐廳提供
「牛小排叉燒、昆布飯、青江菜、香草醬 」1980元。圖／Golden餐廳提供
「藍莓帕夫洛娃、優格、薑汁冰淇淋」380元。圖／Golden餐廳提供
「藍莓帕夫洛娃、優格、薑汁冰淇淋」380元。圖／Golden餐廳提供
「炙烤虎蝦、大蒜、芥藍、鹹蛋黃醬汁」 1280元。圖／Golden餐廳提供
「炙烤虎蝦、大蒜、芥藍、鹹蛋黃醬汁」 1280元。圖／Golden餐廳提供
「炙烤牛舌、墨西哥番茄莎莎、甜玉米 」480元。圖／Golden餐廳提供
「炙烤牛舌、墨西哥番茄莎莎、甜玉米 」480元。圖／Golden餐廳提供
「小牛胸腺沙嗲、黑胡椒醬、漬物、蝦夷蔥」 380元。圖／Golden餐廳提供
「小牛胸腺沙嗲、黑胡椒醬、漬物、蝦夷蔥」 380元。圖／Golden餐廳提供
米其林星廚林明健擅長揉合多元風味。圖／Golden餐廳提供
米其林星廚林明健擅長揉合多元風味。圖／Golden餐廳提供

餐廳 米其林 牛排 料理 冰淇淋

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