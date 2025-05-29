星廚林明健演繹亞洲靈魂滋味 Golden初夏新菜收服吃貨

由擅長揉合多元風味的米其林星廚林明健（Chef Kin）主理、位於台北麗晶精品B2的「Golden餐廳」，即日起推出全新初夏菜單。新菜單以tapas小料理形式，結合他在香港的成長記憶、旅居台灣十年的在地情感，以及旅途中的味覺經驗，呈現既親切又富創意張力的當代亞洲料理（Contemporary Asian）。

全新菜單價格親民，每一道菜都像邀請朋友來家中吃飯般輕鬆無壓力；週末與國定假日午間更推出早午餐，為假期添上儀式感。Chef Kin表示：「我希望以最輕鬆直接的方式，將我喜歡的料理以最好吃、恰到好處的份量分享給大家，不需要太多複雜的說明與解釋，入口就能體會我想傳達的美味。」

新菜單菜式多元，前菜「炙烤牛舌」融合日式居酒屋炭香、墨西哥莎莎的酸香、法式醬汁的細膩與台式麻油川七的噴香，展現一口四地風情；「小牛胸腺沙嗲」將法式經典以南洋熱情包裹，炭火香氣撲鼻；「剝皮辣椒雞釀羊肚菌」則以中華老湯、台味辣椒與粵菜經典交融，燉出溫潤湯品的多重層次。

主菜也精彩紛呈，例如「炙烤虎蝦」混合焗蝦、避風塘與金沙等元素，鹹香濃郁的醬香與肥美蝦肉呼應；「椒鹽鰻魚天婦羅」則在日式炸物基礎上增添台味椒鹽與魚露香草醬，為熟悉口感增添亮點。「牛小排叉燒」結合銷魂港式叉燒與日式牛排丼，再賦予一抹南洋香色，一口嘆盡亞洲街頭美味；「松阪豬拌麵」味噌醬烤噴香爽脆豬肉與Q彈麻香涼麵，是台日友好夏日定番好味。

甜點同樣精彩，「藍莓帕夫洛娃」內藏薑汁冰淇淋，酸甜清爽中透著東方香韻；「擂茶聖多諾黑」將客家擂茶入法式泡芙，搭配百香果冰沙，是華麗與樸實的夢幻交會；「巧克力千層酥」更加入台灣金鑽鳳梨製成的鳳梨羅望子冰沙，濃郁中帶有熱帶微酸，完美收尾這場亞洲味覺之旅。

「Golden餐廳」由林明健主廚與拾楀餐飲共同打造，品牌精神圍繞「陽光、活力與歡快」，在簡約時尚空間中，提供能隨興走進、自在享受、輕鬆分享的料理；在此同時，侍酒師精選知名香檳、葡萄酒與日本酒，每日開瓶多款單杯香檳選項，每杯420元起即可輕鬆品享。

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