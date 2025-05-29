黑松販賣機公仔爆紅！網拍喊破千元 網驚呼：太誇張
國民飲料品牌黑松歡慶100週年推出限量紀念商品，日前在全家便利商店加價購的迷你版「黑松飲料自動販賣機」，開賣後隨即在社群上爆紅，許多網友紛紛發文「跑了好幾家才買到！」，想入手還得碰碰運氣，甚至在網拍上還出現高價轉售的現象，喊價破千，讓網友直呼「轉賣的人是不是想錢想瘋了！」。
在社群上掀起討論的「黑松飲料自動販賣機公仔」，是把黑松最經典且遍布全台的飲料販賣機以1:18比例縮小，除迷你版模樣超討喜、細節也不馬虎，內附黑松沙士、韋恩特濃咖啡、FIN等三款飲料迷你瓶身，若投入1元或5元硬幣，還能讓飲料掉落。雖然該販賣機公仔需在全家便利商店購買任兩件黑松全系列品牌飲料再以149元加價購，但依然造成瘋搶，甚至在網拍有人高價轉賣，讓沒買到的網友直呼「太誇張！」、「果然蕭貪的人很多！」。
接下來，黑松還與日本第一合金車品牌TOMICA聯手，再度推出「台灣黑松經典復刻運輸車」，5月30日將陸續於全台7-ELEVEN門市限量登場，凡購買黑松全系列飲料任兩件，即可加價229元購入收藏，預料也將再掀一波熱潮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言