拿坡里×美廉社買啤酒送炸雞！ 本村青花椒麻炸雞新登場

韓式炸雞品牌「本村韓式炸雞」自6月2日起，推出季節限定新品「青花椒麻系列」，將青花椒獨特的風味與香麻，結合韓式炸雞與各種炸物，打造出麻、辣、香的多重層次，也為韓式炸雞賦予全新的個性。「青花椒麻炸雞」每份售價138～588元不等。

此外，針對不同喜好的消費者，還有「青花椒麻炸魷魚圈」、「青花椒麻炸韓式魚板」、「青花椒麻牛肉起司薯條」、「青花椒麻年糕香腸串」、「青花椒麻酥炸洋蔥圈」、「青花椒麻炸薯條」等不同餐點同步登場，每份88～228元，為炎炎夏日注入麻辣開胃的新氣息。

今年夏季「美廉社」與「拿坡里披薩．炸雞」攜手推出「雞＋酒」雙重享受活動，共計集結來自16國、78款特色進口啤酒。即日起至6月24日期間，凡於全台美廉社任選500ml罐裝啤酒單筆滿999元，即可獲得「拿坡里6塊炸雞兌換券」1張，讓民眾享受炸雞＋啤酒的暢快組合。

除此之外，6月5日至7月22日期間，凡購買拿坡里任一套餐，加價129元，即可任選3款500ml進口啤酒。另外「6塊炸雞＋任選3罐啤酒」，原價596元，優惠價390元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康