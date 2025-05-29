快訊

美國法院擋下關稅 全球鬆口氣？高盛搖頭「川普還有法寶」

永豐金晚間8時重訊 將宣布董事會重要決議案

十大最賺錢醫院出爐！這間第8度蟬聯榜首 結餘超過56億元

聽新聞
0:00 / 0:00

泰山75周年「周周抽萬元」 夏季水果系飲品清涼上市

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
泰山全新「冰鎮泡泡果茶」6月6日於全聯清涼登場，完美呈現果香、茶韻、氣泡三重享受。圖/泰山提供
泰山全新「冰鎮泡泡果茶」6月6日於全聯清涼登場，完美呈現果香、茶韻、氣泡三重享受。圖/泰山提供

泰山企業歡慶品牌75周年，祭出超有感回饋，即日起至12月31日，凡於全台各大通路購買泰山、Cheers品牌指定品項，單筆結帳金額滿75元，並於每周登錄截止日前至活動網站登錄發票號碼，即可參加抽獎。每周將抽出一名幸運得主，獲得新台幣10,000元現金獎，不定期還會加碼大獎。

今夏泰山企業也推出多款水果系新品，其中，泰山「冰鎮果の実感系列」運用獨家果粒充填技術，將台灣文旦果粒直接入料，主打「滿滿果粒」大顆咬得到，如喝現作手搖飲品口感，推出「雙柚蜜桃紅烏龍」與「香檸鮮柚靜岡綠茶」兩款新口味。即日起於全家、萊爾富、OK超商販售，全聯通路6/6上市，6/6至7/3新品嘗鮮價36元。

泰山「大吸館」為市場上顆粒飲料龍頭，主打手搖飲的風味混搭數種精選美味顆粒，飲用時搭配大吸管，每一口都喝得到好料，即日起全家便利商店搶先推出全新商品「荔枝蜜蘋包心Q凍」，以台灣鮮甜荔枝結合蘋果香氣，運用創新包心Q凍技術，打造外嫩內脆、甜而不膩的多層次口感，佐以清爽綠茶基底，帶來柔和果香與清甜茶韻的完美融合。7/8前單件嘗鮮價32元，2件59元。

泰山Cheers氣泡水也推出水蜜桃風味新品，呈現自然果香，無添加糖的輕盈口感，即日起全家便利商店領先上市， 7/8前嘗鮮價第2件10元，全聯及量販通路於6月陸續上市。此外，6/6登場的冰鎮「泡泡果茶」，首推果汁氣泡飲並推出檸檬紅茶、水果茶、葡萄冰茶三種風味，強調以屏東檸檬、地中海水蜜桃與義大利紅白雙葡萄入料，融合世界三大紅茶之一的烏瓦紅茶，再搭配獨家綿密氣泡技術與8℃低溫充填，6/6於全聯與電商平台搶先開賣，6/6至6/19於全聯通路購買單件特價27元、兩件特價49元，6/6至6/30於MOMO購物網購買泡泡果茶任2箱，登記抽卡滋蠟筆小新爆米花桶。

泰山企業全新推出咀嚼控最愛的「仙草Q丸系列—紅茶口味」，即起率先於7-11搶鮮登場。以古早味紅茶結合仙草清香，首創「仙草QQ＋寒天QQ＋仙草顆粒」三重咀嚼系配料，創造層次豐富的口感享受。7/8前單件32元、2件特價59元。

梧堂全新「無咖啡因仙草茶」主打真實草本、無糖無香料，以多道細火熬煮技術呈現仙草濃郁回甘的純粹茶感，無咖啡因隨時隨地都可以開喝，即日起全家便利商店搶先販售，原價30元，7/8前限時特價25元。

泰山今年全新推出「自然就好」系列，主打原型食材、簡單成分與自然風味，首發作品便是經典溫潤的「自然就好系列花生湯」，成份僅水、花生及蔗糖，無添加食品添加物與防腐劑，以細火慢煮工法保留花生最純粹的香氣、綿密鬆軟的顆粒與微甜湯底交織出順口不膩的清爽口感。新品6/6起將於全聯及各大量販通路上架販售，原價40元，全聯6/6至6/19兩罐特價56元。

梧堂全新推出「無咖啡因仙草茶」，以多道細火熬煮技術呈現濃郁草本風味，無咖啡因、無糖無香料，清爽回甘。圖/泰山提供
梧堂全新推出「無咖啡因仙草茶」，以多道細火熬煮技術呈現濃郁草本風味，無咖啡因、無糖無香料，清爽回甘。圖/泰山提供
泰山Cheers水蜜桃氣泡水嚴選地中海水蜜桃風味，搭配香檳般綿密氣泡技術暢快無負擔，即日起全家便利商店搶先開賣，第2件只要10元。圖/泰山提供
泰山Cheers水蜜桃氣泡水嚴選地中海水蜜桃風味，搭配香檳般綿密氣泡技術暢快無負擔，即日起全家便利商店搶先開賣，第2件只要10元。圖/泰山提供
泰山全新「自然就好 花生湯」，6月6日起全聯與量販店同步上市。圖/泰山提供
泰山全新「自然就好 花生湯」，6月6日起全聯與量販店同步上市。圖/泰山提供
專為咀嚼控打造的泰山全新「仙草Q丸系列—紅茶口味」，於7-ELEVEN搶鮮上市。圖/泰山提供
專為咀嚼控打造的泰山全新「仙草Q丸系列—紅茶口味」，於7-ELEVEN搶鮮上市。圖/泰山提供

超商 特價 水蜜桃 手搖飲 便利商店

延伸閱讀

全聯新上架1款「網紅冰淇淋」！一票網友哀號：超難搶

全聯上架2款神級冰品！一票網友大讚：吃得到蛋糕體

全聯1冷凍水果獲一致好評 老饕大推：會讓人想回購

泰山經營權之爭爆炒股、買7千萬名畫 前董座800萬交保

相關新聞

拿坡里×美廉社買啤酒送炸雞！ 本村青花椒麻炸雞新登場

韓式炸雞品牌「本村韓式炸雞」自6月2日起，推出季節限定新品「青花椒麻系列」，將青花椒獨特的風味與香麻，結合韓式炸雞與各種...

泰山75周年「周周抽萬元」 夏季水果系飲品清涼上市

泰山企業歡慶品牌75周年，祭出超有感回饋，即日起至12月31日，凡於全台各大通路購買泰山、Cheers品牌指定品項，單筆...

江浙粵菜新選「屾淼苑」登場 招牌「片皮鵝四吃」必嚐

鄰近台北華山藝文特區的新派江浙粵菜餐廳「屾淼苑」，近日已開始試營運。店內主打爐烤片皮鵝、春風如意腸粉、鴨肝鮮蝦腐皮卷等特...

今夏兩大創意零食！ 還魂梅Ｘ卡迪那、蛋入蛋捲飛上青天

全台首創！泰國知名的Mag Mag還魂梅攜手卡迪那，推出聯名新品「波浪地瓜片-還魂梅口味」，打造零食界話題新品。此外，大...

在羅馬最後絕美一舞！Maria Grazia Chiuri告別Dior

DIOR 宣布Maria Grazia Chiuri卸任DIOR女裝創意總監。她自2016年起擔任女裝創意總監；本週5月...

台南也能喝到京都味！here Kyoto海外首店美翻 6月1日開幕

經過700多天的漫長等待，京都咖啡名店「here Kyoto」海外首店正式落腳台南，命名為「here Kyoto台南｜開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。