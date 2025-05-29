泰山75周年「周周抽萬元」 夏季水果系飲品清涼上市

泰山企業歡慶品牌75周年，祭出超有感回饋，即日起至12月31日，凡於全台各大通路購買泰山、Cheers品牌指定品項，單筆結帳金額滿75元，並於每周登錄截止日前至活動網站登錄發票號碼，即可參加抽獎。每周將抽出一名幸運得主，獲得新台幣10,000元現金獎，不定期還會加碼大獎。

今夏泰山企業也推出多款水果系新品，其中，泰山「冰鎮果の実感系列」運用獨家果粒充填技術，將台灣文旦果粒直接入料，主打「滿滿果粒」大顆咬得到，如喝現作手搖飲品口感，推出「雙柚蜜桃紅烏龍」與「香檸鮮柚靜岡綠茶」兩款新口味。即日起於全家、萊爾富、OK超商販售，全聯通路6/6上市，6/6至7/3新品嘗鮮價36元。

泰山「大吸館」為市場上顆粒飲料龍頭，主打手搖飲的風味混搭數種精選美味顆粒，飲用時搭配大吸管，每一口都喝得到好料，即日起全家便利商店搶先推出全新商品「荔枝蜜蘋包心Q凍」，以台灣鮮甜荔枝結合蘋果香氣，運用創新包心Q凍技術，打造外嫩內脆、甜而不膩的多層次口感，佐以清爽綠茶基底，帶來柔和果香與清甜茶韻的完美融合。7/8前單件嘗鮮價32元，2件59元。

泰山Cheers氣泡水也推出水蜜桃風味新品，呈現自然果香，無添加糖的輕盈口感，即日起全家便利商店領先上市， 7/8前嘗鮮價第2件10元，全聯及量販通路於6月陸續上市。此外，6/6登場的冰鎮「泡泡果茶」，首推果汁氣泡飲並推出檸檬紅茶、水果茶、葡萄冰茶三種風味，強調以屏東檸檬、地中海水蜜桃與義大利紅白雙葡萄入料，融合世界三大紅茶之一的烏瓦紅茶，再搭配獨家綿密氣泡技術與8℃低溫充填，6/6於全聯與電商平台搶先開賣，6/6至6/19於全聯通路購買單件特價27元、兩件特價49元，6/6至6/30於MOMO購物網購買泡泡果茶任2箱，登記抽卡滋蠟筆小新爆米花桶。

泰山企業全新推出咀嚼控最愛的「仙草Q丸系列—紅茶口味」，即起率先於7-11搶鮮登場。以古早味紅茶結合仙草清香，首創「仙草QQ＋寒天QQ＋仙草顆粒」三重咀嚼系配料，創造層次豐富的口感享受。7/8前單件32元、2件特價59元。

梧堂全新「無咖啡因仙草茶」主打真實草本、無糖無香料，以多道細火熬煮技術呈現仙草濃郁回甘的純粹茶感，無咖啡因隨時隨地都可以開喝，即日起全家便利商店搶先販售，原價30元，7/8前限時特價25元。