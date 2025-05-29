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江浙粵菜新選「屾淼苑」登場 招牌「片皮鵝四吃」必嚐

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
屾淼苑打造多間包廂供賓客使用。圖／屾淼苑提供
屾淼苑打造多間包廂供賓客使用。圖／屾淼苑提供

鄰近台北華山藝文特區的新派江浙粵菜餐廳「屾淼苑」，近日已開始試營運。店內主打爐烤片皮鵝、春風如意腸粉、鴨肝鮮蝦腐皮卷等特色料理，為賓客帶來全新的用餐選擇，以及經典中又帶創意的樂趣。

「屾淼苑」讀音為「ㄕㄣ ㄇㄧㄠˇ ㄩㄢˋ」，其中「屾」意指雙山對峙，象徵幽靜寧謐；「淼」為三水交匯，寓意富裕豐饒。全店採兩層空間規劃，並將點茶、焚香、掛畫、賞花等中式元素融入其中，一樓規劃46席座位，二樓則設有8間包廂，方便不同型態的團體用餐小聚。

屾淼苑主廚主廚林韋甫，擁有18年粵菜資歷，過去擁有多間餐廳與星級飯店的歷練，副主廚、點心主廚分別為何敬偉、李柊憲，各自皆擁有豐富的業界背景與實戰經驗。料理團隊致力以傳統粵菜為基礎，同時融入現代化的巧思，兼容並蓄達到整體的均衡滋味與型態。

屾淼苑菜單囊括經典的鮑參肚刺、砂鍋煲湯，還有海鮮、肉食與港式點心等類型，品項豐富。其中招牌的「爐烤片皮鵝二吃」選用雲林在地飼養、重約5公斤的白羅曼鵝為主角，經繁複工序處理後，爐烤至八分熟上桌。第一吃的「片皮鵝捲」，除可將皮脆肉嫩的鵝肉搭配傳統的沾醬佐料外，亦可搭配紅莓醬、蘋果絲、柚香蓮藕等特色配料，打造全新食趣及變化。二吃「滷汁斬雞腿」則將鵝腿斬件，並以滷汁取代冰梅醬，賦予鵝肉濃郁香氣，每套3,980元。

不僅有經典二吃，爐烤片皮鵝還可加價延伸製成第三吃「XO醬港式小炒皇」。將港式小炒皇中的五花肉以鵝肉絲取代，不僅保有原本的鑊氣、鹹香及豐富層次，同時又更顯爽口；第四吃的「芋頭米粉鵝骨粥」則將鵝骨熬煮湯粥，搭配芋頭塊、米粉等食材，暖心暖胃。

熱炒菜餚中的「豉椒炒鵝腸」，乃是主廚於「九記海鮮」做學徒所習得的經典粵菜。講求將新鮮鵝腸經清洗、汆燙、冰鎮、乾煎、快炒等多重工序處理，方能具備爽彈不腥澀的口感。同時料理過程更講求火侯掌控的功力，將鵝腸以豆豉、陳皮、豆瓣醬、桂林辣椒醬等調料賦味，不僅熱辣鹹香，更有迷人鑊氣，每份580元。

「春風如意腸粉」內餡先以手工腐皮卷包裹餡料，外層再搭配越南米網皮，經油炸至金黃後，再裹於粉嫩的腸粉皮內，兼具酥軟滑嫩等豐富口感，每份280元。「落花飛雪燕窩盞」則是將燕窩融合蟹肉、蝦漿餡製成內餡，裹入形如花盞的三角造型餅皮中，酥炸上桌後，再現刨上帕瑪森起司雪花，更添微鹹奶香與儀式感，每份580元。除此之外，包括砂鍋羊肚菌花膠桶濃雞湯、蠔皇鵝掌吉品鮑、大閘蟹粉手作菠菜豆腐、芋香蓮藕酥、鴨肝鮮蝦腐皮卷等菜色，亦為店家推薦的招牌之選，各有特色。

【屾淼苑】

地址：台北市中正區北平東路36號1、2樓

電話：02-2358-2618

爐烤片皮鵝可延伸成「芋頭米粉鵝骨粥」，風味溫潤。記者陳睿中／攝影
爐烤片皮鵝可延伸成「芋頭米粉鵝骨粥」，風味溫潤。記者陳睿中／攝影
落花飛雪燕窩盞，每份580元。記者陳睿中／攝影
落花飛雪燕窩盞，每份580元。記者陳睿中／攝影
講求鑊氣的「豉椒炒鵝腸」，每份580元。記者陳睿中／攝影
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鴨肝鮮蝦腐皮卷，280元。記者陳睿中／攝影
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爐烤片皮鵝第三吃「XO醬港式小炒皇」。記者陳睿中／攝影
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春風如意腸粉，每份280元。記者陳睿中／攝影
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爐烤片皮鵝，取用5公斤重的白羅曼鵝為主角，皮酥肉嫩。記者陳睿中／攝影
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芋香蓮藕酥，220元。記者陳睿中／攝影
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點心 餐廳 料理 大閘蟹

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