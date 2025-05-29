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今夏兩大創意零食！ 還魂梅Ｘ卡迪那、蛋入蛋捲飛上青天
全台首創！泰國知名的Mag Mag還魂梅攜手卡迪那，推出聯名新品「波浪地瓜片-還魂梅口味」，打造零食界話題新品。此外，大武山牧場Ｘ星宇航空推出聯名「蛋入蛋捲」，也在Snoopy主題航班限定登場，零食飛上青天。
泰、台兩大品牌攜手推出的全新聯名「波浪地瓜片-還魂梅口味」，打造全台首款波浪造型地瓜片，以波浪形狀讓口感酥脆升級，再結合還魂梅酸甜鹹三味的獨家風味，完美呈現豐富的味覺體驗，每一口都能感受到果乾的鮮明酸甜與地瓜片的鹹香脆口。
此外，聯名包裝選用鮮明的色彩搭配波浪紋理，並巧妙融入Mag Mag還魂梅標誌性的梅子元素，視覺超搶眼。此新品即起於全聯、寶雅、萊爾富、OK便利商店、家樂福、愛買、大潤發、聯華官網電商及全台各大超市全面上市。
星宇航空攜手鮮蛋專家大武山牧場，則將熟悉的台灣味帶上萬米高空。以最高品質AA級鮮蛋製成的「蛋入蛋捲」，正式登上2025年啟航的全新「STARLUX ╳ PEANUTS星際漫遊主題航班」，依航線規劃供應於豪華經濟艙與經濟艙的旅客。
「蛋入蛋捲」品名不僅象徵將好蛋融入美食的真材實料，也巧妙呼應台語「伴手禮」的諧音「等路」，承載著款待旅人的溫暖心意。其經典的原味蛋捲，採用六圈工法製成，外層酥脆、內層紮實，每一口都吃的到濃郁蛋香，並榮獲米其林食品指南iTQi一星獎章認證；紅玉紅茶蛋捲則嚴選南投魚池鄉出產的紅玉紅茶茶葉，將溫潤蛋香與淡雅茶香完美融合，入口後茶韻回甘，層次豐富，宛如在高空中享用一場優雅的台式下午茶。
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