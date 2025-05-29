快訊

美國法院擋下關稅 全球鬆口氣？高盛搖頭「川普還有法寶」

永豐金晚間8時重訊 將宣布董事會重要決議案

十大最賺錢醫院出爐！這間第8度蟬聯榜首 結餘超過56億元

聽新聞
0:00 / 0:00

在羅馬最後絕美一舞！Maria Grazia Chiuri告別Dior

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Maria Grazia Chiuri宣布在擔任Dior女裝創意總監10年後正式下台一鞠躬，此為她為她在品牌籌備最後一場2026早春大秀時的工作側拍。圖／Dior提供
Maria Grazia Chiuri宣布在擔任Dior女裝創意總監10年後正式下台一鞠躬，此為她為她在品牌籌備最後一場2026早春大秀時的工作側拍。圖／Dior提供

DIOR 宣布Maria Grazia Chiuri卸任DIOR女裝創意總監。她自2016年起擔任女裝創意總監；本週5月27日，品牌所發表的Dior 2026早春度假系列為其告別之作，她選擇了在她出身地羅馬舉辦這場秀，並透過舞蹈、電影、和視覺藝術等不同形式回憶了羅馬豐富的文化底蘊。

Dior所屬的LVMH集團預計也將於近日揭曉接掌品牌的設計師。時尚界普遍看好會是由LOEWE前任創意總監Jonathan Anderson接手，除了他在任職的10年內成功將LOEWE打造成兼具傳統又充滿創意、叫好又叫座的特色品牌，事實上，在上個月的LVMH集團股東會上，集團CEO Bernard Arnault在回覆股東發言時不小心透露Dior即將於6月發表的男裝將會出自Jonathan Anderson之手，因此Jonathan Anderson極有可能會成為Marc Bohan之後第二位完全掌控男女裝系列的設計師。

設計師 羅馬

延伸閱讀

韓紹禧透視禮服仙氣霸場 Dior羅馬呈現絕美早春大秀

充滿度假氣息的法式印花和藤編小物 跟Dior優雅度假去

最帥蝙蝠俠羅伯派汀森 示範今秋型男經典衣櫥穿搭變化

最潮親子裝！周杰倫和媽媽葉惠美一起DIOR上身

相關新聞

拿坡里×美廉社買啤酒送炸雞！ 本村青花椒麻炸雞新登場

韓式炸雞品牌「本村韓式炸雞」自6月2日起，推出季節限定新品「青花椒麻系列」，將青花椒獨特的風味與香麻，結合韓式炸雞與各種...

泰山75周年「周周抽萬元」 夏季水果系飲品清涼上市

泰山企業歡慶品牌75周年，祭出超有感回饋，即日起至12月31日，凡於全台各大通路購買泰山、Cheers品牌指定品項，單筆...

江浙粵菜新選「屾淼苑」登場 招牌「片皮鵝四吃」必嚐

鄰近台北華山藝文特區的新派江浙粵菜餐廳「屾淼苑」，近日已開始試營運。店內主打爐烤片皮鵝、春風如意腸粉、鴨肝鮮蝦腐皮卷等特...

今夏兩大創意零食！ 還魂梅Ｘ卡迪那、蛋入蛋捲飛上青天

全台首創！泰國知名的Mag Mag還魂梅攜手卡迪那，推出聯名新品「波浪地瓜片-還魂梅口味」，打造零食界話題新品。此外，大...

在羅馬最後絕美一舞！Maria Grazia Chiuri告別Dior

DIOR 宣布Maria Grazia Chiuri卸任DIOR女裝創意總監。她自2016年起擔任女裝創意總監；本週5月...

台南也能喝到京都味！here Kyoto海外首店美翻 6月1日開幕

經過700多天的漫長等待，京都咖啡名店「here Kyoto」海外首店正式落腳台南，命名為「here Kyoto台南｜開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。