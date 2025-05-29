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在羅馬最後絕美一舞！Maria Grazia Chiuri告別Dior
DIOR 宣布Maria Grazia Chiuri卸任DIOR女裝創意總監。她自2016年起擔任女裝創意總監；本週5月27日，品牌所發表的Dior 2026早春度假系列為其告別之作，她選擇了在她出身地羅馬舉辦這場秀，並透過舞蹈、電影、和視覺藝術等不同形式回憶了羅馬豐富的文化底蘊。
Dior所屬的LVMH集團預計也將於近日揭曉接掌品牌的設計師。時尚界普遍看好會是由LOEWE前任創意總監Jonathan Anderson接手，除了他在任職的10年內成功將LOEWE打造成兼具傳統又充滿創意、叫好又叫座的特色品牌，事實上，在上個月的LVMH集團股東會上，集團CEO Bernard Arnault在回覆股東發言時不小心透露Dior即將於6月發表的男裝將會出自Jonathan Anderson之手，因此Jonathan Anderson極有可能會成為Marc Bohan之後第二位完全掌控男女裝系列的設計師。
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