台南也能喝到京都味！here Kyoto海外首店美翻 6月1日開幕

經過700多天的漫長等待，京都咖啡名店「here Kyoto」海外首店正式落腳台南，命名為「here Kyoto台南｜開山．清水」，預定在6月1日（日）開幕。

「here Kyoto台南｜開山．清水」位於台南市中西區開山路幽靜小巷，一旁的「六合境清水寺」，正好與京都的「清水寺」同名。「here Kyoto台南｜開山．清水」就位於寺廟對面的兩層樓老宅內，一樓是吧台區，二樓座位區刻意保留裸露的紅磚牆，並以大片玻璃窗引入光線、樹影與自然風，甚至還保留了閣樓上的小型茶室，令人在不知不覺間彷彿已經穿越到京都。

「here Kyoto台南｜開山．清水」整體空間由東京 Puddle設計事務所設計師加藤匡毅操刀，希望能夠「將台南獨有的風土韻味，融入『here Kyoto』一貫的靜謐氣質，細膩打造出兼具在地感與和風美學的空間氛圍。」

「here Kyoto」最自豪的招牌甜點原創可麗露「ココカヌレ（Coco Canelé）」，在「here Kyoto台南｜開山．清水」也吃得到。「每一杯咖啡皆細緻手工萃取，香氣馥郁；自豪的招牌可麗露，外酥內Q，完美烘烤。」「here Kyoto」表示，「我們將在京都淬鍊的講究風味，原汁原味帶來台南，誠摯邀請您一同品味來自京都的職人手藝與不變的經典美味。」

◎here Kyoto 台南 開山・清水 ．開幕日期：2025年6月1日 ．地址：台南市中西區開山路3巷21號 ．電話：06-2219111 ．營業時間：週一、週二、週四至週日 07:30～17:30（週三公休）