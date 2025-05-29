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台灣虎航桃園-米子首航 滿載飛往台日觀光高峰論壇

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
配合第16屆台日觀光高峰論壇活動，台灣虎航鳥取米子航點於今天開航，台灣虎航董事長黃世惠及台日觀光航空業界多位代表於候機室合影。圖／台灣虎航提供
配合第16屆台日觀光高峰論壇活動，台灣虎航鳥取米子航點於今天開航，台灣虎航董事長黃世惠及台日觀光航空業界多位代表於候機室合影。圖／台灣虎航提供

配合第16屆台日觀光高峰論壇活動，台灣虎航特別於今天首航其日本的第22個航點鳥取米子鬼太郎機場，台灣虎航董事長黃世惠親自率隊前往，並於米子鬼太郎機場參與首航儀式，鳥取縣知事平井伸治於儀式上致贈觀光大使任命書給台灣虎航董事長黃世惠。

交通部觀光署署長周永暉、台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭、台灣觀光協會會長簡余晏以及中華航空總經理陳漢銘等數十位航空旅遊業界代表搭乘首航班機前往鳥取參加第16屆台日觀光高峰論壇。抵達米子鬼太郎機場後，鳥取縣知事平井伸治親自迎接，台灣虎航日本品牌大使內田理央也到場支持活動。

台灣虎航董事長黃世惠表示，桃園-米子（鳥取）新航線的加入，豐富了台灣虎航在日本的航點佈局，為台灣與鳥取之間搭起了更便捷的空中橋樑。鳥取縣以其獨特的漫畫文化聞名於世，相信這條航線將吸引更多旅客前來深入探訪外，也期待能為台日觀光交流注入新的活力。

台灣虎航表示，慶祝米子航線首航，每一位搭乘首航班機的旅客都能獲得一份精心設計的首航限定明信片。桃園-米子（鳥取）航線開航初期，每周營運兩班，除了首航班機因配合第16屆台日觀光高峰論壇活動於今天（禮拜四）飛航，其餘航班則為一、五飛航，去程航班編號IT-724，回程航班編號IT-725。

營運初期，每周一的去程航班為上午8點35分自桃園機場起飛、回程航班為下午13點整自米子鬼太郎機場起飛；每周五的去程航班為下午13點20分自桃園機場起飛、回程航班於下午17點50分自米子鬼太郎機場起飛。

首航儀式上，台灣虎航董事長黃世惠(右2)與鳥取縣知事平井伸治(左1)、台虎日本品牌大使內田里央(右1)及鬼太郎人偶合影留念。圖／台灣虎航提供
首航儀式上，台灣虎航董事長黃世惠(右2)與鳥取縣知事平井伸治(左1)、台虎日本品牌大使內田里央(右1)及鬼太郎人偶合影留念。圖／台灣虎航提供
台灣虎航日本第22個航點鳥取米子於今天首航，台灣虎航董事長黃世惠(中)搭乘首航班機。圖／台灣虎航提供
台灣虎航日本第22個航點鳥取米子於今天首航，台灣虎航董事長黃世惠(中)搭乘首航班機。圖／台灣虎航提供

葉菊蘭 航班 簡余晏 桃園機場 日本 台灣虎航

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