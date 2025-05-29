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Uber Eats會員3大外送權益縮減掀退訂潮？6月底前可按比例退款

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Uber One會員5月30日起有3項重要權益縮減，引發消費者不滿。圖／Uber Eats提供
Uber One會員5月30日起有3項重要權益縮減，引發消費者不滿。圖／Uber Eats提供

外送平台Uber Eats會員權益再縮減！4月底預告將從5月30日起調整「Uber One」訂閱會員權益，包含服務費折扣幅度縮減、部分免運門檻提高，以及取消延遲送達補償措施，「養套殺」條款實施在即，引發消費者不滿，台北市法務局消保官介入關切，要求業者延長退款緩衝期並提出補償方案。

根據Uber Eats公告，調整內容包括三項變更，包括原本Uber One會員享有的服務費全額折抵，未來將改為美食外送訂單最高80%折抵、生鮮雜貨及其他商品訂單最多20%折抵；生鮮雜貨及其他非餐點訂單的免運門檻將從299元調升至399元；且原本提供的延遲送達Uber Cash點數補償，將全面取消。

台北市法務局指出，業者公告後已陸續接到民眾申訴，Uber Eats的變動影響年繳訂閱制會員的既有權益，可能違反誠信原則，已要求業者延長退款緩衝期，同時要求業者檢討補償方式與加強資訊告知。

對此，Uber回應：「我們尊重法務局的指導，以及理解對於Uber的期待。Uber已於昨日再次通知所有會員相關權益，並提供退款緩衝期至6月30日。對於法務局的意見，我們內部正在積極研議中，也期盼有進一步與市府討論的機會。」但目前對於會員已支付費用所對應的權益補償仍未有具體對策。

門檻 外送平台 Uber

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