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台灣虎航開航鳥取米子 首班滿載

中央社／ 台北29日電
台灣虎航示意圖。記者黃仲明攝影／聯合報系資料照
台灣虎航示意圖。記者黃仲明攝影／聯合報系資料照

台灣虎航今天開航桃園-米子（鳥取）航線，首航航班滿載。台灣虎航董事長黃世惠表示，米子（鳥取）航線的加入，不僅豐富日本的航點布局，更搭起台日橋梁。

台灣虎航開航在日本的第22個航點米子（鳥取），並配合第16屆台日觀光高峰論壇活動在今天首航。

台灣虎航發布新聞稿表示，米子（鳥取）航線首航航班滿載，桃園國際機場也特別舉辦了灑水儀式，為這條新航線送上首航滿載的祝福。

台灣虎航指出，黃世惠親自率隊前往日本米子鬼太郎機場參與首航儀式，包含交通部觀光署長周永暉、台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭、台灣觀光協會會長簡余晏以及中華航空總經理陳漢銘等逾數10名航空旅遊業界代表也搭乘此首航航班。

抵達米子鬼太郎機場後，在鳥取縣知事平井伸治的熱情歡迎下，台灣虎航的日本品牌大使內田理央以實際行動現身在米子鬼太郎機場作為支持，並共同進行首航剪綵儀式。

黃世惠表示，桃園-米子（鳥取）新航線的加入，不僅豐富了台灣虎航在日本的航點布局，更重要的是，為台灣與鳥取之間搭起更便捷的空中橋梁。

黃世惠說，鳥取縣以其獨特的漫畫文化聞名於世，相信這條航線將吸引更多旅客前來深入探訪外，也期待能為台日觀光交流注入新的活力。

台灣虎航表示，搭乘首航航班旅客皆可獲得台灣虎航限定首航明信片，另有親切的虎妞們於桃園機場的候機室和首航旅客合影。

台灣虎航指出，桃園-米子（鳥取）航線開航初期，每週營運2班，除了首航班因配合第16屆台日觀光高峰論壇活動於今天飛航外，其餘航班則為一、五飛航。

航線 桃園機場 台灣虎航

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