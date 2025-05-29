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7-ELEVEN CITY系列攜手LINE FRIENDS莎莉推「星光拍拍公仔」！「東南亞美食季」即日起開跑

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN即日起至6月10日購買CITY CAFE、CITY TEA現萃茶、CITY PRIMA精品咖啡全系列指定飲品滿百元（可累計），即可獲得一款以CITY系列飲品結合莎莉設計的「星光拍拍公仔」，共5款隨機贈送，總限量30萬個。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起至6月10日購買CITY CAFE、CITY TEA現萃茶、CITY PRIMA精品咖啡全系列指定飲品滿百元（可累計），即可獲得一款以CITY系列飲品結合莎莉設計的「星光拍拍公仔」，共5款隨機贈送，總限量30萬個。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN今年3月起啟動「穆斯林友好商店」計畫，於超過7,000家門市展開多元共融商品體驗，今夏更進一步推動國際食飲多元化，即日起起展開「東南亞美食季」，主打將印尼、泰國正宗調味料理變身微波餐點，還有結合精品咖啡與椰香的「精品生椰厚拿鐵」、「泰式奶茶風味雪淋霜霜淇淋」兩大人氣商品重磅回歸。此外，近年積極搶攻年輕族群市場的CITY系列也首次跨界合作推出「CITY CAFE _ LINE FRIENDS莎莉星光拍拍公仔」消費滿額送活動。

7-ELEVEN觀察鮮食自有品牌「星級饗宴」中泰式味系的商品銷售連續3年雙位數成長，經典泰式椰汁綠咖哩雞肉飯已是海內外消費者到超商必吃餐點，且過往曾與農糧署合作開發以印尼參巴醬炒製的冠軍炒飯相當熱賣，看好東南亞美食賣力，7-ELEVEN「東南亞美食季」著重於全新印尼料理開發及熱門泰式餐點升級回歸，並特別推薦以南洋特色香料—肉豆蔻與辣椒調味的「南洋風味雞肉熱狗」，友善不吃豬肉的消費者。

7-ELEVEN「星級饗宴」本次「東南亞美食季」攜手台南晶英酒店主廚風味指導正宗印尼料理「晶英巴東牛肉咖哩飯」，採用進口仁當醬、椰漿粉、魚露等熬煮醬汁，搭配軟嫩牛腱肉，呈現道地印尼風味。自2021年起7-ELEVEN與米其林一星泰式餐廳頌丹樂合作監製的多款熱銷商品系列全面升級上架，包含「頌丹樂泰式打拋豬飯」、「頌丹樂遇見泰式打拋雞拌麵」、限定2,100店販售的熱壓土司「香辣打拋雞熱壓土司」。

超高人氣的「泰式奶茶風味雪淋霜霜淇淋」今年夏天再度回歸，使用泰國直輸紅茶葉，磨碎熬煮茶湯為基底帶出泰奶道地濃郁清香，再加濃郁奶香，讓每一口都充滿泰式風情，5月30日至6月1日端午期間更祭出不限支付工具買一送一超殺優惠。

夏季清爽口感的水果咖啡和植物奶咖啡備受喜愛，本次也呼應東南亞美食季主題，帶來每到夏天熱銷、近年蔚為風潮的CITY PRIMA「冰精品生椰厚拿鐵」，以「厚椰乳」與衣索比亞花香椰加雪菲精品咖啡結合，椰香冰爽、咖啡花果香氣豐富口感、沁涼消暑。

CITY品牌首次推出「CITY CAFE _ LINE FRIENDS莎莉星光拍拍公仔」消費滿額送活動，西西里檸檬黃色系與LINE FRIENDS莎莉黃色強強聯手，即日起至6月10日購買CITY CAFE、CITY TEA現萃茶、CITY PRIMA精品咖啡全系列指定飲品滿百元（可累計），即可獲得一款以CITY系列飲品結合莎莉設計的「星光拍拍公仔」，共有西西里檸檬款、檸檬茶茶款、星空暢飲款、椰奶精品款、莎莉杯杯款等5款，總限量30萬個，隨機贈送，可當公仔、輕輕一拍還會發亮，每款還附有品牌小貼紙，能自由組合創造專屬風格。

●附註：詳細活動內容以門市公告為準。

7-ELEVEN「星級饗宴」本次「東南亞美食季」攜手台南晶英酒店主廚風味指導正宗印尼料理「晶英巴東牛肉咖哩飯」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「星級饗宴」本次「東南亞美食季」攜手台南晶英酒店主廚風味指導正宗印尼料理「晶英巴東牛肉咖哩飯」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起至6月10日購買CITY CAFE、CITY TEA現萃茶、CITY PRIMA精品咖啡全系列指定飲品滿百元（可累計），即可獲得一款以CITY系列飲品結合莎莉設計的「星光拍拍公仔」，共5款隨機贈送，總限量30萬個。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起至6月10日購買CITY CAFE、CITY TEA現萃茶、CITY PRIMA精品咖啡全系列指定飲品滿百元（可累計），即可獲得一款以CITY系列飲品結合莎莉設計的「星光拍拍公仔」，共5款隨機贈送，總限量30萬個。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN再創美味共融，「東南亞美食季」即日起開跑。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN再創美味共融，「東南亞美食季」即日起開跑。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「東南亞美食季」推薦以南洋特色香料—肉豆蔻與辣椒調味的「南洋風味雞肉熱狗」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「東南亞美食季」推薦以南洋特色香料—肉豆蔻與辣椒調味的「南洋風味雞肉熱狗」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN超高人氣的「泰式奶茶風味雪淋霜霜淇淋」今年夏天再度回歸。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN超高人氣的「泰式奶茶風味雪淋霜霜淇淋」今年夏天再度回歸。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「東南亞美食季」推薦以南洋特色香料—肉豆蔻與辣椒調味的「南洋風味雞肉熱狗」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「東南亞美食季」推薦以南洋特色香料—肉豆蔻與辣椒調味的「南洋風味雞肉熱狗」。圖／7-ELEVEN提供
2021年起7-ELEVEN與米其林一星泰式餐廳頌丹樂合作監製的多款熱銷商品系列全面升級上架。圖／7-ELEVEN提供
2021年起7-ELEVEN與米其林一星泰式餐廳頌丹樂合作監製的多款熱銷商品系列全面升級上架。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN CITY品牌首次推出「CITY CAFE _ LINE FRIENDS莎莉星光拍拍公仔」消費滿額送活動，西西里檸檬黃色系與LINE FRIENDS莎莉黃色強強聯手。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN CITY品牌首次推出「CITY CAFE _ LINE FRIENDS莎莉星光拍拍公仔」消費滿額送活動，西西里檸檬黃色系與LINE FRIENDS莎莉黃色強強聯手。圖／7-ELEVEN提供

美食 東南亞 咖啡

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