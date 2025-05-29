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寶格麗攜手威尼斯雙年展 ZEGNA成巴塞爾藝術展官方夥伴

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
威尼斯雙年展於2026年記者會上宣布寶格麗成為未來連續三年獨家合作夥伴。圖／寶格麗提供
威尼斯雙年展於2026年記者會上宣布寶格麗成為未來連續三年獨家合作夥伴。圖／寶格麗提供

精品品牌紛紛投入大型藝術活動的長期贊助。日前在卡朱斯提尼安宮（Ca' Giustinian）舉行的2026年雙年展記者會上，羅馬珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）先不將成為威尼斯國際藝術雙年展未來三屆（2026、2028、2030）的獨家合作夥伴。威尼斯雙年展無疑是當今最具影響力的當代藝術展覽，自1895年創立以來，參展國家數量，從1999年的59國，至2024年已成長至86國，可見其國際影響力與日俱增。

第61屆威尼斯國際藝術雙年展將由已故的策展人科約·庫厄（Koyo Kouoh）擔任總策展人，記者會上也同時公佈了其策展主題與展覽名稱《In Minor Keys》，是一場以「慢」、「內省」與「細微共鳴」為核心的藝術邀請，鼓勵觀者重新調整感知節奏，傾聽那些潛藏於生活之中的微妙頻率。2026年度展覽將於2026年5月9日（六）展至11月22日（日）展開，包括知名的拿破崙花園（Giardini）、威尼斯軍械庫（Arsenale）及威尼斯多個地點都有展出。

西裝品牌ZEGNA則是宣佈與巴塞爾藝術展（Art Basel）達成全球性長期合作關係。事實上，品牌創始人Ermenegildo Zegna就於1920年代開始便展開藝術贊助，至今亦攜手眾多藝術家在不同領域展開各種合作。身為巴塞爾藝術展官方合作夥伴，ZEGNA將亮相巴塞爾藝術展的四大展會——巴塞爾、邁阿密海灘、巴黎與香港。此次合作的核心專案《VISIBLE》，由城邦藝術基金會（Cittadellarte – Fondazione Pistoletto）與ZEGNA基金會（Fondazione Zegna）聯合發起，透過設立開創性獎學金計畫，旨在表揚具有社會參與性的藝術實踐。今年6月，ZEGNA將於巴塞爾藝術展期間揭曉2025年度Visible Situated Fellowships獲獎者。活動當晚將特別致敬諾貝爾和平獎提名人米開朗基羅皮斯特萊托，表彰其以藝術推動社會變革的畢生追求。

威尼斯雙年展於2026年記者會上宣布寶格麗成為未來連續三年獨家合作夥伴。圖／寶格麗提供
威尼斯雙年展於2026年記者會上宣布寶格麗成為未來連續三年獨家合作夥伴。圖／寶格麗提供
於ZEGNA而言藝術是推動變革的真正驅動力。圖／ZEGNA提供
於ZEGNA而言藝術是推動變革的真正驅動力。圖／ZEGNA提供
威尼斯雙年展於2026年記者會上宣布寶格麗成為未來連續三年獨家合作夥伴。圖／寶格麗提供
威尼斯雙年展於2026年記者會上宣布寶格麗成為未來連續三年獨家合作夥伴。圖／寶格麗提供
威尼斯雙年展於2026年記者會上宣布寶格麗成為未來連續三年獨家合作夥伴。圖／寶格麗提供
威尼斯雙年展於2026年記者會上宣布寶格麗成為未來連續三年獨家合作夥伴。圖／寶格麗提供
藝術創作為ZEGNA特里韋羅小鎮豐富文化內涵。圖／ZEGNA提供
藝術創作為ZEGNA特里韋羅小鎮豐富文化內涵。圖／ZEGNA提供
ZEGNA與巴塞爾藝術展（Art Basel）達成全球性長期合作關係。圖／ZEGNA提供
ZEGNA與巴塞爾藝術展（Art Basel）達成全球性長期合作關係。圖／ZEGNA提供
位於ZEGNA米蘭總部的裝置作品《羊毛：重塑的蘋果》。圖／ZEGNA提供
位於ZEGNA米蘭總部的裝置作品《羊毛：重塑的蘋果》。圖／ZEGNA提供
ZEGNA首度向公眾展示典藏之作傳遞最真摯的品牌情感故事。圖／ZEGNA提供
ZEGNA首度向公眾展示典藏之作傳遞最真摯的品牌情感故事。圖／ZEGNA提供

記者會 威尼斯 品牌

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