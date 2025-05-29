寶格麗攜手威尼斯雙年展 ZEGNA成巴塞爾藝術展官方夥伴

精品品牌紛紛投入大型藝術活動的長期贊助。日前在卡朱斯提尼安宮（Ca' Giustinian）舉行的2026年雙年展記者會上，羅馬珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）先不將成為威尼斯國際藝術雙年展未來三屆（2026、2028、2030）的獨家合作夥伴。威尼斯雙年展無疑是當今最具影響力的當代藝術展覽，自1895年創立以來，參展國家數量，從1999年的59國，至2024年已成長至86國，可見其國際影響力與日俱增。

第61屆威尼斯國際藝術雙年展將由已故的策展人科約·庫厄（Koyo Kouoh）擔任總策展人，記者會上也同時公佈了其策展主題與展覽名稱《In Minor Keys》，是一場以「慢」、「內省」與「細微共鳴」為核心的藝術邀請，鼓勵觀者重新調整感知節奏，傾聽那些潛藏於生活之中的微妙頻率。2026年度展覽將於2026年5月9日（六）展至11月22日（日）展開，包括知名的拿破崙花園（Giardini）、威尼斯軍械庫（Arsenale）及威尼斯多個地點都有展出。