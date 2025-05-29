夏日穿搭神助攻！10大高CP值墨鏡品牌推薦

高CP值的平價墨鏡打造你的夏日時尚！

天氣越來越熱，在夏日的豔陽之下，一副能抵擋烈日的墨鏡絕對是必備的單品。你是否也正在尋找實用又好看的太陽眼鏡，卻又不知道該從何下手呢？《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查出有3,000元以內款式、討論度最高的10大平價墨鏡品牌，一起來看看有什麼好選擇吧！

不論是簡約俐落的時尚款、優雅大方的氣質款，還是功能性強的實用運動款，各式各樣符合不同需求墨鏡品牌在網路上都有著不少討論，每個風格不一的品牌也都有各自的擁護者。在眾多墨鏡中，究竟是哪一副精準命中你的好球帶呢？

NO. 10 ADHOC 艾德國際

翻攝FB／ADHOC 艾德國際

ADHOC為台灣品牌，注重光學技術，主打專業、實用的運動款墨鏡，大多數款式不只符合人體工學設計，還可以配度數，近視眼的人也不用擔心。此外，主要為運動者設計的墨鏡也十分注重機能性，除了基本的阻隔紫外線功能外，有些款式還有偏光、變色二合一多功能鏡片，或是可調式鼻墊。

ADHOC的墨鏡外型大多簡約俐落，並且重視包覆性，除了運動外，不少款式也非常適合日常休閒搭配；基本款墨鏡價格大約落在2,800元至6,000元不等，可視需要選擇適合自己的款式，不過鏡片需要配度數的話，價格則會較高。不少網友分享心得，「戴起來真的棒」、「輕巧、時尚、專業」。

NO. 9 VIGHT

翻攝VIGHT

VIGHT為發源自澳洲的戶外運動品牌，約莫在2016年左右開始引進台灣市場，以運動墨鏡、滑雪鏡為主打產品，針對滑雪、單車、機車、跑步、休閒等5大運動進行開發設計，由澳洲與台灣團隊共同研發，並考量東方人臉型調整產品，打造出適合亞洲人的運動眼鏡。

VIGHT的墨鏡價格大約落在2,000元至5,000元左右，有許多不同造型及性能可供挑選，也有高對比鏡片或偏光鏡片可選擇。雖然以運動款為主打，不過VIGHT其實也有一些能夠搭配日常穿搭的休閒款式，可以視自己需求挑選，網友分享使用心得，「美觀好戴」、「很符合臉型」、「要去滑雪或是各種戶外活動都大力推薦」。

NO. 8 MELLER

翻攝FB／AKTI - Native Union 台灣總代理akti workshop

MELLER墨鏡出自一群來自西班牙巴塞隆納的創作家之手，以復古線條和流行元素設計，並結合最新環保材質，打造出能夠融入日常生活的時尚墨鏡。不只帶有獨特風格，也保留著巴塞隆納的自在風情，是追求潮流風尚的人不可錯過的墨鏡品牌。

帶有外國設計師獨家品味的MELLER有著平易近人的價格，大部分款式墨鏡幾乎都落在2,000元以內，時尚的風格加上好入手的價位，讓MELLER成為網路上購買率最高的墨鏡品牌之一，在許多國家都十分熱銷，不少網友也大力推薦，「榮登我心中最愛的墨鏡」、「被他的設計感燒到了」、「好看之外有很多選擇，而且感覺不容易撞款」。

NO. 7 RIETI

翻攝리에티

RIETI來自韓國，號稱韓國演藝界御用的新銳眼鏡潮流品牌，設計並不侷限於韓風，而是融入歐洲古典風格及亞洲現代時尚，打造獨特墨鏡款式，成為韓國眾多演藝明星、名人網紅的愛牌。此外，特別貼近東方人五官的造型設計，也讓RIETI墨鏡被稱為「修飾臉型的魔術師」。

知名韓星泫雅、Zico、吳漣序等人都曾經戴過RIETI的墨鏡，品牌更找來出演《雖然是神精病但沒關係》的演員徐睿知擔任代言人，戴上墨鏡展現出的女王氣場讓許多人都想擁有同款。RIETI的墨鏡非常平價，大致落在1,000元至3,000元內，寬大的眼鏡框型十分顯臉小，不管是方框、圓框、粗膠框還是貓眼款，戴上後都能為整體造型加分，也有網友表示很修飾臉型。

NO. 6 BIS IN DEI 膠囊眼鏡

翻攝FB／BIS IN DEI 膠囊眼鏡

BIS IN DEI創立於2007年，引入「快速配鏡」概念，為台灣第一家快時尚眼鏡品牌，結合日本、韓國的時尚設計風格，打造出能夠突破框架與拘束，傳遞自我個性的眼鏡。該品牌的墨鏡也非常受歡迎，2,000元至5,000元的價格範圍內，就可以找到百搭又有品味的好看款式。

BIS IN DEI曾推出職棒球隊味全龍聯名款，也有與AcQUA源少年合作的源少年命定款墨鏡。質感文青、經典知性、浪漫主義、簡約時尚、摩登個性、未來感……BIS IN DEI的墨鏡有著各式各樣的風格，除此之外還可選擇快拆磁吸框或可折疊的款式，不管是在外型還實用性上都盡量滿足了不同使用者的需求，是不少網友推薦的平價墨鏡品牌，「BIS IN DEI的墨鏡都很好看」、「買了一款磁吸式的墨鏡，放車上開車的時候戴很方便」、「和AcQUA合作的墨鏡都好讚」。

NO. 5 OWNDAYS

翻攝FB／OWNDAYS Taiwan

OWNDAYS為許多人都非常熟悉的日本眼鏡品牌，於1989年成立於東京，發展至今成為國際化的知名品牌，在全球各國多處都有門市，台灣也有不小的市場。OWNDAYS以平價、時尚、快捷的配鏡服務著稱，是許多人配眼鏡時都會考慮的品牌；除了一般眼鏡之外，OWNDAYS好看有型又平價的墨鏡也是非常熱門的產品。

OWNDAYS的墨鏡價格大約落在1,500元至3,000元左右，有許多款式可供選擇，也有結合度數眼鏡和太陽眼鏡鏡片的「2WAY眼鏡」。除了平價、款式多之外，OWNDAYS在許多地方都有門市，因此購買前若想要實際試戴也非常方便，不少網友也表示門市服務不錯，「買了一支墨鏡非常喜歡，店員很親切地替我介紹款式」、「不只專業而且非常細心，懂客人的特殊視力需求」。

NO. 4 KlassiC.

翻攝FB／KlassiC.

KlassiC.為台灣本土的快時尚眼鏡品牌，希望能以年輕創新的心結合經典（Classic）風格，打造出不分時間、場合、服裝都能搭配的眼鏡款式，用眼鏡找回「自由穿搭的權力」。KlacciC.不只一般眼鏡的風格自由百搭，墨鏡款式也非常多樣，能夠成為點綴整體造型的時髦單品。

KlassiC.的價格非常實惠，基本款墨鏡若剛好遇到折扣活動甚至千元有找，一般情況下的價格也大約在1,000元至4,000元內，不只CP值高，更有許多時尚好看的造型及方便收納的折疊款，成為許多人購買平價墨鏡的好選擇，網路上也有不少人推薦，「有質感又不會太貴」、「真的超好看又百搭」、「連鏡盒都好有質感」、「（折疊款）凹起來超省空間又時髦的墨鏡」。

NO. 3 JINS

翻攝FB／JINS Taiwan

JINS為知名日本眼鏡品牌，在台灣、中國、香港、美國、菲律賓皆有門市，也是許多台灣人配眼鏡時會選擇的大宗品牌之一。JINS各式各樣日系時尚鏡框和聯名款眼鏡打造出個性風格，墨鏡的選擇也非常多樣，同樣是平價太陽眼鏡的熱門選擇。

JINS的墨鏡價格從1,500元到5,000元左右都有，許多款式都在3,000元以內，不只平價選擇也多，能夠根據自己平時的風格挑選，也經常推出和其他品牌、人氣IP及動漫的聯名款。此外，JINS門市非常多，在多個百貨公司及車站均有櫃位，不管是購買還是實體試戴都十分方便，成為許多網友喜愛的平價墨鏡品牌，「買了和Snow Peak聯名墨鏡！非常喜歡」、「想選外掛墨鏡式的鏡框，在多家比較服務和種類後，決定選JINS」。

NO. 2 ZIV

翻攝ZIV

ZIV為100%台灣設計、製造的運動墨鏡品牌，是不少「Outdoor咖」的愛牌。除了運動機能款，ZIV也有不少時尚流行款墨鏡，從全框款、外掛款、偏光款到風鏡款都有。不管是運動愛好者還是潮流時尚客，在這裡都能找到符合需求的款式。

在墨鏡設計上，ZIV特別貼合亞洲臉型，和外國品牌比較起較舒適服貼，也經常贊助台灣運動員及鐵人三項、自行車跑步等國內外運動賽事，更曾是2016年里約奧運、2017年世大運、2018年亞運、2019年世大運等賽會的台灣國家隊指定運動品牌。ZIV墨鏡價格約在1,600元至4,000元左右，有網友表示「ZIV的CP值高」、「價格新手很好入手」、「很輕盈又防風」。

NO. 1 BLUE ELEPHANT

翻攝BLUE ELEPHANT︱台灣官網

BLUE ELEPHANT為2023年問世的韓國眼鏡品牌，雖然和其他品牌比起來創立的時間並不長，但一出現馬上就引發話題，在短時間內迅速竄紅，成為韓國年輕群眾的愛牌。由於韓風的流行，BLUE ELEPHANT的眼鏡在台灣也非常受歡迎，時尚款墨鏡更是熱銷，不貴的價格讓它被稱為「平價版GENTLE MONSTER」，是許多人大推的平價墨鏡品牌。

知名韓星包含「國民初戀」秀智、Red Velvet瑟琪、TXT秀彬、IVE Gaeul、歌手Zico、NCT Mark、BABYMONSTER Ruka等人都曾經戴過BLUE ELEPHANT的產品，許多修飾臉型、時髦又非常有個性的款式，都在韓國明星帶領下熱銷。2,000元以內的價格就能擁有名人同款，讓BLUE ELEPHANT成為網路討論度最高的平價墨鏡品牌，「質感很好顏色也很特別，很有高級感」、「百搭的全黑款鏡架比較粗，戴起來臉小」、「戴起來很有型」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年05月21日至2025年05月20日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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