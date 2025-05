夏日穿搭神助攻！10大高CP值墨鏡品牌推薦

高CP值的平價墨鏡打造你的夏日時尚!

天氣越來越熱,在夏日的豔陽之下,一副能抵擋烈日的墨鏡絕對是必備的單品。你是否也正在尋找實用又好看的太陽眼鏡,卻又不知道該從何下手呢?《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體,調查出有3,000元以內款式、討論度最高的10大平價墨鏡品牌,一起來看看有什麼好選擇吧!

不論是簡約俐落的時尚款、優雅大方的氣質款,還是功能性強的實用運動款,各式各樣符合不同需求墨鏡品牌在網路上都有著不少討論,每個風格不一的品牌也都有各自的擁護者。在眾多墨鏡中,究竟是哪一副精準命中你的好球帶呢?

NO. 10 ADHOC 艾德國際

翻攝FB/ADHOC 艾德國際

ADHOC為台灣品牌,注重光學技術,主打專業、實用的運動款墨鏡,大多數款式不只符合人體工學設計,還可以配度數,近視眼的人也不用擔心。此外,主要為運動者設計的墨鏡也十分注重機能性,除了基本的阻隔紫外線功能外,有些款式還有偏光、變色二合一多功能鏡片,或是可調式鼻墊。

ADHOC的墨鏡外型大多簡約俐落,並且重視包覆性,除了運動外,不少款式也非常適合日常休閒搭配;基本款墨鏡價格大約落在2,800元至6,000元不等,可視需要選擇適合自己的款式,不過鏡片需要配度數的話,價格則會較高。不少網友分享心得,「戴起來真的棒」、「輕巧、時尚、專業」。

NO. 9 VIGHT

翻攝VIGHT

VIGHT為發源自澳洲的戶外運動品牌,約莫在2016年左右開始引進台灣市場,以運動墨鏡、滑雪鏡為主打產品,針對滑雪、單車、機車、跑步、休閒等5大運動進行開發設計,由澳洲與台灣團隊共同研發,並考量東方人臉型調整產品,打造出適合亞洲人的運動眼鏡。

VIGHT的墨鏡價格大約落在2,000元至5,000元左右,有許多不同造型及性能可供挑選,也有高對比鏡片或偏光鏡片可選擇。雖然以運動款為主打,不過VIGHT其實也有一些能夠搭配日常穿搭的休閒款式,可以視自己需求挑選,網友分享使用心得,「美觀好戴」、「很符合臉型」、「要去滑雪或是各種戶外活動都大力推薦」。

NO. 8 MELLER

翻攝FB/AKTI - Native Union 台灣總代理akti workshop

MELLER墨鏡出自一群來自西班牙巴塞隆納的創作家之手,以復古線條和流行元素設計,並結合最新環保材質,打造出能夠融入日常生活的時尚墨鏡。不只帶有獨特風格,也保留著巴塞隆納的自在風情,是追求潮流風尚的人不可錯過的墨鏡品牌。

帶有外國設計師獨家品味的MELLER有著平易近人的價格,大部分款式墨鏡幾乎都落在2,000元以內,時尚的風格加上好入手的價位,讓MELLER成為網路上購買率最高的墨鏡品牌之一,在許多國家都十分熱銷,不少網友也大力推薦,「榮登我心中最愛的墨鏡」、「被他的設計感燒到了」、「好看之外有很多選擇,而且感覺不容易撞款」。

NO. 7 RIETI

翻攝리에티

RIETI來自韓國,號稱韓國演藝界御用的新銳眼鏡潮流品牌,設計並不侷限於韓風,而是融入歐洲古典風格及亞洲現代時尚,打造獨特墨鏡款式,成為韓國眾多演藝明星、名人網紅的愛牌。此外,特別貼近東方人五官的造型設計,也讓RIETI墨鏡被稱為「修飾臉型的魔術師」。

知名韓星泫雅、Zico、吳漣序等人都曾經戴過RIETI的墨鏡,品牌更找來出演《雖然是神精病但沒關係》的演員徐睿知擔任代言人,戴上墨鏡展現出的女王氣場讓許多人都想擁有同款。RIETI的墨鏡非常平價,大致落在1,000元至3,000元內,寬大的眼鏡框型十分顯臉小,不管是方框、圓框、粗膠框還是貓眼款,戴上後都能為整體造型加分,也有網友表示很修飾臉型。

NO. 6 BIS IN DEI 膠囊眼鏡

翻攝FB/BIS IN DEI 膠囊眼鏡

BIS IN DEI創立於2007年,引入「快速配鏡」概念,為台灣第一家快時尚眼鏡品牌,結合日本、韓國的時尚設計風格,打造出能夠突破框架與拘束,傳遞自我個性的眼鏡。該品牌的墨鏡也非常受歡迎,2,000元至5,000元的價格範圍內,就可以找到百搭又有品味的好看款式。

BIS IN DEI曾推出職棒球隊味全龍聯名款,也有與AcQUA源少年合作的源少年命定款墨鏡。質感文青、經典知性、浪漫主義、簡約時尚、摩登個性、未來感……BIS IN DEI的墨鏡有著各式各樣的風格,除此之外還可選擇快拆磁吸框或可折疊的款式,不管是在外型還實用性上都盡量滿足了不同使用者的需求,是不少網友推薦的平價墨鏡品牌,「BIS IN DEI的墨鏡都很好看」、「買了一款磁吸式的墨鏡,放車上開車的時候戴很方便」、「和AcQUA合作的墨鏡都好讚」。

NO. 5 OWNDAYS

翻攝FB/OWNDAYS Taiwan

OWNDAYS為許多人都非常熟悉的日本眼鏡品牌,於1989年成立於東京,發展至今成為國際化的知名品牌,在全球各國多處都有門市,台灣也有不小的市場。OWNDAYS以平價、時尚、快捷的配鏡服務著稱,是許多人配眼鏡時都會考慮的品牌;除了一般眼鏡之外,OWNDAYS好看有型又平價的墨鏡也是非常熱門的產品。

OWNDAYS的墨鏡價格大約落在1,500元至3,000元左右,有許多款式可供選擇,也有結合度數眼鏡和太陽眼鏡鏡片的「2WAY眼鏡」。除了平價、款式多之外,OWNDAYS在許多地方都有門市,因此購買前若想要實際試戴也非常方便,不少網友也表示門市服務不錯,「買了一支墨鏡非常喜歡,店員很親切地替我介紹款式」、「不只專業而且非常細心,懂客人的特殊視力需求」。

NO. 4 KlassiC.

翻攝FB/KlassiC.

KlassiC.為台灣本土的快時尚眼鏡品牌,希望能以年輕創新的心結合經典(Classic)風格,打造出不分時間、場合、服裝都能搭配的眼鏡款式,用眼鏡找回「自由穿搭的權力」。KlacciC.不只一般眼鏡的風格自由百搭,墨鏡款式也非常多樣,能夠成為點綴整體造型的時髦單品。

KlassiC.的價格非常實惠,基本款墨鏡若剛好遇到折扣活動甚至千元有找,一般情況下的價格也大約在1,000元至4,000元內,不只CP值高,更有許多時尚好看的造型及方便收納的折疊款,成為許多人購買平價墨鏡的好選擇,網路上也有不少人推薦,「有質感又不會太貴」、「真的超好看又百搭」、「連鏡盒都好有質感」、「(折疊款)凹起來超省空間又時髦的墨鏡」。

NO. 3 JINS

翻攝FB/JINS Taiwan

JINS為知名日本眼鏡品牌,在台灣、中國、香港、美國、菲律賓皆有門市,也是許多台灣人配眼鏡時會選擇的大宗品牌之一。JINS各式各樣日系時尚鏡框和聯名款眼鏡打造出個性風格,墨鏡的選擇也非常多樣,同樣是平價太陽眼鏡的熱門選擇。

JINS的墨鏡價格從1,500元到5,000元左右都有,許多款式都在3,000元以內,不只平價選擇也多,能夠根據自己平時的風格挑選,也經常推出和其他品牌、人氣IP及動漫的聯名款。此外,JINS門市非常多,在多個百貨公司及車站均有櫃位,不管是購買還是實體試戴都十分方便,成為許多網友喜愛的平價墨鏡品牌,「買了和Snow Peak聯名墨鏡!非常喜歡」、「想選外掛墨鏡式的鏡框,在多家比較服務和種類後,決定選JINS」。

NO. 2 ZIV

翻攝ZIV

ZIV為100%台灣設計、製造的運動墨鏡品牌,是不少「Outdoor咖」的愛牌。除了運動機能款,ZIV也有不少時尚流行款墨鏡,從全框款、外掛款、偏光款到風鏡款都有。不管是運動愛好者還是潮流時尚客,在這裡都能找到符合需求的款式。

在墨鏡設計上,ZIV特別貼合亞洲臉型,和外國品牌比較起較舒適服貼,也經常贊助台灣運動員及鐵人三項、自行車跑步等國內外運動賽事,更曾是2016年里約奧運、2017年世大運、2018年亞運、2019年世大運等賽會的台灣國家隊指定運動品牌。ZIV墨鏡價格約在1,600元至4,000元左右,有網友表示「ZIV的CP值高」、「價格新手很好入手」、「很輕盈又防風」。

NO. 1 BLUE ELEPHANT

翻攝BLUE ELEPHANT︱台灣官網

BLUE ELEPHANT為2023年問世的韓國眼鏡品牌,雖然和其他品牌比起來創立的時間並不長,但一出現馬上就引發話題,在短時間內迅速竄紅,成為韓國年輕群眾的愛牌。由於韓風的流行,BLUE ELEPHANT的眼鏡在台灣也非常受歡迎,時尚款墨鏡更是熱銷,不貴的價格讓它被稱為「平價版GENTLE MONSTER」,是許多人大推的平價墨鏡品牌。

知名韓星包含「國民初戀」秀智、Red Velvet瑟琪、TXT秀彬、IVE Gaeul、歌手Zico、NCT Mark、BABYMONSTER Ruka等人都曾經戴過BLUE ELEPHANT的產品,許多修飾臉型、時髦又非常有個性的款式,都在韓國明星帶領下熱銷。2,000元以內的價格就能擁有名人同款,讓BLUE ELEPHANT成為網路討論度最高的平價墨鏡品牌,「質感很好顏色也很特別,很有高級感」、「百搭的全黑款鏡架比較粗,戴起來臉小」、「戴起來很有型」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供,分析時間範圍為2024年05月21日至2025年05月20日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料,以人工智慧作為語意分析之工具,每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫,其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析,並根據網友就該議題之討論,作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果,非參考投票、民調、網路問卷等資料,名次僅代表網路討論聲量大小,不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文,未經授權請勿轉載、改寫〗

