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「黑毛屋×姆明主題店」插旗台南！扭蛋、提袋帶回家

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「玩偶陪伴服務」迎來新角色「莫蘭」，可以陪伴顧客享受鍋物。圖／乾杯提供
「玩偶陪伴服務」迎來新角色「莫蘭」，可以陪伴顧客享受鍋物。圖／乾杯提供

繼於Lalaport南港開設首間「黑毛屋×姆明主題店」後，乾杯自即日起再於南紡購物中心開設第二間「黑毛屋X姆明主題店」，並攜手「乾杯燒肉居酒屋」同步登場。除了推出開幕優惠，讓民眾有機會帶走姆明聯名小提袋、免費吃和牛之外，也將於6月1日推出首波「黑毛屋×姆明聯名扭蛋」，適合粉絲們蒐集。

第二間「黑毛屋×姆明主題鍋物店」落腳台南，並展開以「夏日海灘」主題的全新篇章，於即日起至11月27日期間限定推出。店內外布滿著姆明的可愛裝飾，包括門面、等候區、用餐區及專為拍照設計的背板，處處都提供沉浸式拍照環境。同時「玩偶陪伴服務」也迎來新角色「莫蘭」，可以陪伴顧客享受鍋物。即日起，店內消費並完成打卡任務，即可帶走姆明聯名小提袋。

全新開幕的「乾杯台南南紡店」擁有82個舒適座位。室內結合現代風格與日式傳統元素，提供A4等級以上日本和牛、F2+等級以上澳洲和牛等多種食材，吃得到冷藏厚切牛舌、橫膈膜、現切澳洲和牛莎朗芯牛排等招牌品項。為歡慶開幕，從6月1日至30日，乾杯台南南紡店推出扭蛋活動，凡來店消費不限金額，就有機會抽中廣島名物日本和牛炎肉、伊比利舒肥豬肋條、魷魚圈等共7款食材。此外，單月在乾杯台南南紡店累積消費滿8,888元的會員，將獲贈經典乾杯賽車服，限量20件。

不僅台南，全台黑毛屋自6月1日起推出「黑毛屋×姆明」扭蛋活動，首波推出5款經典角色，包括姆明、姆明媽媽、小美、溜溜，以及史力奇，每款都擁有自己的姿態、萌力十足。凡店內消費每滿千元，即可獲得轉扭蛋的機會。另推出「姆明家族 肩背提袋」，消費滿千元可用加購價149元擁有。

「乾杯台南南紡店」已經正式開幕。圖／乾杯提供
「乾杯台南南紡店」已經正式開幕。圖／乾杯提供
「黑毛屋×姆明」扭蛋活動，首波推出5款經典角色。圖／乾杯提供
「黑毛屋×姆明」扭蛋活動，首波推出5款經典角色。圖／乾杯提供
第二間「黑毛屋×姆明主題鍋物店」落腳台南。圖／乾杯提供
第二間「黑毛屋×姆明主題鍋物店」落腳台南。圖／乾杯提供

日本和牛 扭蛋 台南

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