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TOMICA控快收！黑松百週年復刻運輸車 小7限量開賣
今年適逢國民飲料品牌黑松100週年紀念，黑松特別與日本第一合金車品牌TOMICA三度聯手，再度推出話題新作——「台灣黑松經典復刻運輸車」，5月30日將陸續於全台7-ELEVEN門市限量登場，凡購買黑松全系列飲料任兩件，即可加價229元購入收藏，實際販售時間與方式以通路公告為準。
這次推出的「黑松經典復刻運輸車」靈感來自1960至1970年代黑松使用的三輪飲料運輸車，車身採藍白配色，搭配軍綠色車篷，側面印有經典黑松瓶蓋LOGO與「謝謝愛用」字樣。外型洗鍊、細節講究，延續TOMICA一貫的高質感設計風格，呈現黑松品牌精神與設計巧思的結合，打造值得收藏的品牌經典之作。
黑松持續推動「生活品牌」理念，透過與TOMICA的跨界合作，讓品牌精神不只存在於飲料產品中，也走進日常生活的收藏角落。先前黑松與 TOMICA 陸續合作推出的「黑松沙士運輸車」、「TLV 台灣特注車—黑松經銷運輸車」，皆引發搶購熱潮，深受小車迷與品牌愛好者喜愛。這次「黑松經典復刻運輸車」一樣採限量供應，數量有限，錯過不再。
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