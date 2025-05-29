快訊

從第一掉到第三…盧秀燕滿意度下降挨批 嘆優等生考一次99分就被罵

北捷公告「禁止2行為」 違者恐噴7500元、強制送出站

世界健身收購美國World Gym後喊進軍泰國 究竟有何利基

聽新聞
0:00 / 0:00

TOMICA控快收！黑松百週年復刻運輸車 小7限量開賣

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
這次推出的「黑松經典復刻運輸車」靈感來自1960至1970年代黑松使用的三輪飲料運輸車。圖／黑松提供
這次推出的「黑松經典復刻運輸車」靈感來自1960至1970年代黑松使用的三輪飲料運輸車。圖／黑松提供

今年適逢國民飲料品牌黑松100週年紀念，黑松特別與日本第一合金車品牌TOMICA三度聯手，再度推出話題新作——「台灣黑松經典復刻運輸車」，5月30日將陸續於全台7-ELEVEN門市限量登場，凡購買黑松全系列飲料任兩件，即可加價229元購入收藏，實際販售時間與方式以通路公告為準。

這次推出的「黑松經典復刻運輸車」靈感來自1960至1970年代黑松使用的三輪飲料運輸車，車身採藍白配色，搭配軍綠色車篷，側面印有經典黑松瓶蓋LOGO與「謝謝愛用」字樣。外型洗鍊、細節講究，延續TOMICA一貫的高質感設計風格，呈現黑松品牌精神與設計巧思的結合，打造值得收藏的品牌經典之作。

黑松持續推動「生活品牌」理念，透過與TOMICA的跨界合作，讓品牌精神不只存在於飲料產品中，也走進日常生活的收藏角落。先前黑松與 TOMICA 陸續合作推出的「黑松沙士運輸車」、「TLV 台灣特注車—黑松經銷運輸車」，皆引發搶購熱潮，深受小車迷與品牌愛好者喜愛。這次「黑松經典復刻運輸車」一樣採限量供應，數量有限，錯過不再。

黑松攜手TOMICA打造「台灣黑松經典復刻運輸車」，將於7-ELEVEN限量開賣。圖／黑松提供
黑松攜手TOMICA打造「台灣黑松經典復刻運輸車」，將於7-ELEVEN限量開賣。圖／黑松提供
黑松×TOMICA「台灣黑松經典復刻運輸車」。圖／黑松提供
黑松×TOMICA「台灣黑松經典復刻運輸車」。圖／黑松提供

品牌

延伸閱讀

高麗菜內葉要洗嗎？日本台灣說法大不同！研究揭密正確洗法更安心

東京房價飆漲！傳外國人炒房是原因之一 日本政府出手了

大宇資攻餐飲 收購日商

日本40年期公債拍賣慘淡 亞股收盤走勢不一

相關新聞

TOMICA控快收！黑松百週年復刻運輸車 小7限量開賣

今年適逢國民飲料品牌黑松100週年紀念，黑松特別與日本第一合金車品牌TOMICA三度聯手，再度推出話題新作——「台灣黑松...

端午優惠大集合！愛買限時滿額9折 foodpanda南門市場名店粽享7.5折

端午連假將至，實體、線上、外送通路全都祭出優惠搶攻商機。愛買量販推出會員限定限時9折回饋、生活用品促銷；外送平台food...

丸亀製麵送「釜揚烏龍麵」！繼光香香雞「炸物買1送1」

「丸亀製麵」與人氣插畫角色「爽爽貓」攜手合作，以「春日野餐趣」為主題，推出貼紙、保冷袋、野餐筷匙組等一系列週邊商品，為回...

黑鮪魚吃到飽！身份證有「678」再升級天使紅蝦無限吃

馬辣集團旗下鍋物品牌「涮樂和牛鍋物」羅東店，針對黑鮪魚季推出限定「黑鮪魚感恩祭」，活動期間完成社群任務，就可免費招待「黑...

海景丼、和牛漢堡排！旭集微風店開幕　限定5款必吃

饗賓餐旅旗下的人氣Buffet「旭集」，自即日起正式進駐微風廣場6樓。除了以「國際精品櫥窗」為核心設計概念外，並推出「和...

5/28「國際漢堡日」優惠懶人包！ 吃爆漢堡王、樂檸、本村炸雞買一送一、萬豪「6kg巨人堡」壓軸登場

5/28「國際漢堡日」優惠懶人包！ 吃爆漢堡王、樂檸、本村炸雞買一送一、萬豪「6kg巨人堡」壓軸登場

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。