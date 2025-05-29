《山忌 黃衣小飛俠》「無緣一家人」初見面！ 「BL男神」邱以太全裸上陣超養眼
由紅衣小女孩團隊打造、聯合數位文創共同出品的《山忌 黃衣小飛俠》，昨日舉行媒體試映會，監製陳信吉、導演蔡佳穎攜手演員陳孝萱、陳如山及邱以太一同出席映後聯訪，分享拍攝甘苦談與幕後趣事。陳孝萱以淒厲的尖叫聲震撼全場；陳如山則是難忘一場懸崖拉扯戲，反覆拍攝讓胯下痛到忘不了；而新生代男星邱以太更獻出從影最突破演出，全裸上陣飾演遭遇山難的男大生。有趣的是，片中飾演邱以太父母的陳孝萱與陳如山，今日試映會才首度見到「兒子」本尊，笑稱是「無緣的一家人」，陳孝萱直說：「我們電影裡一直在找兒子，今天終於找到了！」
在《山忌 黃衣小飛俠》中，陳孝萱飾演的「品蓮」在愛子失蹤與丈夫發瘋的雙重打擊下憔悴不已。一場尖叫戲，陳孝萱更以高頻且淒厲的尖叫聲驚嚇全場，讓同場演出的袁澧林直呼：「叫得很好聽，像救護車一樣，詭異卻又很優雅！」導演蔡佳穎也坦言，原以為現場出了意外，急忙衝去查看，「她的叫聲真的太有戲了，當下真的有種『靠，發生什麼事？』的感覺。」
飾演失心瘋父親的陳如山，這次在《山忌 黃衣小飛俠》面臨體能挑戰，不僅因山區拍攝耗費大量體力，一場與劉以豪懸崖邊拉扯的情節有如動作戲。導演透露，那場戲真的很折騰，他必須被鋼絲反覆拉扯，「來回試拍好多次，山哥的膝蓋磨破、褲子也磨爛了，連護膝都擋不住。」回憶起那場戲，陳如山則是笑稱：「拍攝吊鋼絲當下很亢奮，回家才發現手都腫起來、全身也都是瘀青，尤其拉扯很嚴重，該邊（胯下）真的好痛！」
近期參與BL劇受到熱烈討論人氣飆升的邱以太，在本片獻出從影的最大尺度，飾演在山中遇難的大學生，不僅全裸上陣，更挑戰被掐脖懸掛的高難度演出。他害羞直呼：「第一次在劇組面前穿那麼少，又害羞又緊張，而且因為當時實在太冷了，腦袋完全沒辦法思考。」談及那場被掐住騰空的戲，邱以太透露：「為了讓我雙腳看起來真的懸空，是好幾位攝影大哥合力把我用整根竿子抬起來，超感謝他們的幫忙！」
除了演員突破極限，《山忌 黃衣小飛俠》在聲音設計與配樂也極具巧思。本片由金馬獎雙料提名的聲音設計師李銘杰與泰國Kantana團隊聯手打造，融合角色的主觀視角與迷失情境，營造出「維度翻轉」的沉浸式聲響體驗。此外，李銘杰特別引進義大利藝術家的特殊樂器，為全片注入懸疑氛圍與獨特旋律，讓觀眾猶如身歷其境，感受一場聲音與驚悚交織的極致冒險。電影將於6月6日全台上映，更多資訊請上官方粉絲專頁查詢。
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