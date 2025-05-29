端午優惠大集合！愛買限時滿額9折 foodpanda南門市場名店粽享7.5折

端午連假將至，實體、線上、外送通路全都祭出優惠搶攻商機。愛買量販推出會員限定限時9折回饋、生活用品促銷；外送平台foodpanda則整合南門市場名店，提供外帶自取優惠，更邀請家事達人分享粽子創意料理，讓過節更省錢又輕鬆。

愛買量販5月30日當天，APP會員單筆付款滿2,000元即可獲得9折電子現金抵用券，最高回饋300元，每位會員限回饋1次。5月30日至6月1日期間，加碼推出家電、服飾限時回饋無上限，購買小家電指定品牌滿2,000元送200元折價券，購買冰箱/洗衣機/電視滿5,000元送500元折價券；服飾、鞋類滿1,000元送100元抵用券，最高回饋300元。另有生活用品「買1送1」及銅板價優惠，口腔保養、女性用品到居家清潔通通有折扣，買多省更多。

外送平台foodpanda也看準過節採買需求，今年整合南門市場多家經典名店包含立家湖州粽、南園食品店、農林蔬果等店家，祭出「外帶自取」獨家優惠，即日起至5月31日，享最高7.5折限時優惠，免排隊輕鬆下單取貨。