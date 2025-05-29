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端午優惠大集合！愛買限時滿額9折 foodpanda南門市場名店粽享7.5折

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
端午吃好料免排隊，foodpanda 串聯南門市場人氣名店推出外帶自取優惠，即日起至5月31日，最高享7.5折。圖／foodpanda提供
端午吃好料免排隊，foodpanda 串聯南門市場人氣名店推出外帶自取優惠，即日起至5月31日，最高享7.5折。圖／foodpanda提供

端午連假將至，實體、線上、外送通路全都祭出優惠搶攻商機。愛買量販推出會員限定限時9折回饋、生活用品促銷；外送平台foodpanda則整合南門市場名店，提供外帶自取優惠，更邀請家事達人分享粽子創意料理，讓過節更省錢又輕鬆。

愛買量販5月30日當天，APP會員單筆付款滿2,000元即可獲得9折電子現金抵用券，最高回饋300元，每位會員限回饋1次。5月30日至6月1日期間，加碼推出家電、服飾限時回饋無上限，購買小家電指定品牌滿2,000元送200元折價券，購買冰箱/洗衣機/電視滿5,000元送500元折價券；服飾、鞋類滿1,000元送100元抵用券，最高回饋300元。另有生活用品「買1送1」及銅板價優惠，口腔保養、女性用品到居家清潔通通有折扣，買多省更多。

外送平台foodpanda也看準過節採買需求，今年整合南門市場多家經典名店包含立家湖州粽、南園食品店、農林蔬果等店家，祭出「外帶自取」獨家優惠，即日起至5月31日，享最高7.5折限時優惠，免排隊輕鬆下單取貨。

foodpanda今年特別邀請家事達人楊賢英現身示範，推出3款粽子變身料理，包括將冰過的粽子切片煎香，並搭配冰箱內必備的雞蛋做成玉子燒，佐上海苔與芝麻，做成玉子燒握壽司；使用北部粽與一些家裡常見的蔬菜，如高麗菜、胡蘿蔔一起拌炒，加入些許雞湯罐頭或蔬菜湯，搭配蔥和醬油燴煮成燴飯；或是將甜粽加入桂圓乾、花生粉熬煮成甜粥，一粽兩吃甜點新選擇，讓冰箱裡的端午粽華麗變身為各式風味鹹甜點，不再冰冷凍庫變化石。

端午搶購日來了，5月30日愛買APP會員滿額享9折回饋，生活用品享銅板價，洗衣精、衛生棉50元有找。圖／愛買量販提供
端午搶購日來了，5月30日愛買APP會員滿額享9折回饋，生活用品享銅板價，洗衣精、衛生棉50元有找。圖／愛買量販提供
foodpanda攜家事達人推「粽子理材術」，再加碼南門市場外帶自取獨家優惠，一站購足名店美味，創意過節不費力。圖／foodpanda提供
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愛買量販寵愛會員加碼再加碼，全館滿額贈9折現金抵用券，購買指定家電品牌及品項加碼無上限。圖／愛買量販提供
愛買量販寵愛會員加碼再加碼，全館滿額贈9折現金抵用券，購買指定家電品牌及品項加碼無上限。圖／愛買量販提供

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