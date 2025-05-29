日本4月外國遊客逾390萬創新高！台灣排第三、冠亞軍是這兩國

新冠疫情之後，日本外國遊客人數屢創新高。日本政府觀光局（JNTO）5月21日公布數據顯示，2025年4月訪日外國人390萬創單月歷史新高，台灣排第三，冠軍是中國，亞軍是南韓。不少民眾指出，今年已去過一次以上，有的更超過五次。

日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，JNTO最新公布指出，2025年4月訪日遊客人數達390萬8900人，突破之前2025年1月的378萬人，再創單月歷史新高。今年到目前為止4個月都突破325萬人，累計訪日人數為1444.66萬人次，去年同期是1160萬人，增加24.5%。

JNTO分析指出，增加主因應該是櫻花季節，且今年復活節假期落在4月，因此創下新高。主要市場中國、香港、澳洲及美國旅客都顯著增加。前五名為：中國76萬5100人（較去年增加43.4%）、韓國72萬1600人（增加9.1%）、台灣53萬7600人（增加16.9%）、美國32萬7500人（增加43.1%）及香港26萬3600人（增加42.9%）。

包括中國、南韓、台灣及香港人數增加，都與增加多條航線、包機及航班等有關。林氏璧指出，中國旅客已經完全回到日本。和疫情前的2019年差不多，每個月幾乎都破70萬。這四個月前兩名都是韓國和中國，各自拿了兩個月冠軍。台灣就是滿穩定的老三，離第四名有一定差距。

林氏璧詢問網友「進入2025年你貢獻了幾人次」?不少網友都表示，4月已去過日本賞櫻，因為天氣好，又有很多花可看。有人說光是4月就去過兩次，還有網友說已經去了5次，今年還會再去。有的人現在正在日本，或親朋好友正在日本。但有網友說，日本住宿貴到不行，日本三星級酒店跟曼谷五星級酒店一樣貴，很誇張。