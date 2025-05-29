林嘉欣賞LOEWE藝術聯名受啟發 經典Puzzle慶10周年特展

西班牙品牌LOEWE的Puzzle包於2015年，以摺紙為靈感的新穎結構橫空出世，成為品牌最具代表性的經典設計。今年適逢Puzzle包款誕生10週年，LOEWE為紀念這重要時刻，特別推出Puzzle 10限量系列，包含十年來19個最具代表性的Puzzle款式的復刻典藏版（re-edition），和一款全新的Confetti設計，並自即日起至6月1日止，於台北Dopeness Art Lab藝廊舉辦限定展覽。女星林嘉欣、魏如萱、詹子萱、曾敬驊、詹懷雲等人都特地出席開幕。

有在從事陶瓷藝術創作的林嘉欣對這次展出的幾位藝術家如數家珍，不僅旅遊時曾經特地去造訪英國藝術家William Morris的故居，對陶藝藝術大師Ken Price將知名的陶盤圖案化作包款這樣跳脫框架的做法，也深受啟發。魏如萱和曾敬驊也都非常喜歡這次展出的William Morris版Puzzle的自然風格草莓花插畫與龐克風格機車外套裝飾形成的對比鮮明。詹懷雲和詹子萱對於這些包款上運用的精緻皮革鑲嵌技術相當驚艷。

Puzzle包的最大特色是新穎長方體結構，包款看似可以像紙一樣摺疊起來，於2015春夏女裝展中正式亮相以來，歷年來其材質及配搭演變層出不窮，還有因應而生的各種配飾。展覽空間特別凸顯了7款經典作品，展現了Puzzle包款在過去十年中融入不同藝術家作品、文化主題及實驗性材質的豐富演變。

LOEWE Puzzle 10系列將由2025年5月29日起於指定專門店販售，19個典藏版款式重現了許多經典的時裝秀主題和知名藝術家的畫作；全新的Confetti，表面裝飾數千塊小皮塊及金屬珠片，則是Puzzle當代文化及藝術經典的集大成。每個包款均鑲有一塊限量系列金屬牌並繫上兩個LOEWE氣球掛飾，並附有一個訂製盒，盒面燙有品牌的金箔Anagram標誌，盒內附一個以典藏版包款為靈感的特別版拼圖遊戲。

LOEWE Puzzle 10週年台北快閃空間

期間：2025年5月29日- 6月1日

地點：台北 Dopeness Art Lab