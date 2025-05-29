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林嘉欣賞LOEWE藝術聯名受啟發 經典Puzzle慶10周年特展

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
LOEWE Puzzle 10週年期間限定空間Puzzle 10 Joe Brainard 典藏版。圖／LOEWE提供
LOEWE Puzzle 10週年期間限定空間Puzzle 10 Joe Brainard 典藏版。圖／LOEWE提供

西班牙品牌LOEWE的Puzzle包於2015年，以摺紙為靈感的新穎結構橫空出世，成為品牌最具代表性的經典設計。今年適逢Puzzle包款誕生10週年，LOEWE為紀念這重要時刻，特別推出Puzzle 10限量系列，包含十年來19個最具代表性的Puzzle款式的復刻典藏版（re-edition），和一款全新的Confetti設計，並自即日起至6月1日止，於台北Dopeness Art Lab藝廊舉辦限定展覽。女星林嘉欣、魏如萱、詹子萱、曾敬驊、詹懷雲等人都特地出席開幕。

有在從事陶瓷藝術創作的林嘉欣對這次展出的幾位藝術家如數家珍，不僅旅遊時曾經特地去造訪英國藝術家William Morris的故居，對陶藝藝術大師Ken Price將知名的陶盤圖案化作包款這樣跳脫框架的做法，也深受啟發。魏如萱和曾敬驊也都非常喜歡這次展出的William Morris版Puzzle的自然風格草莓花插畫與龐克風格機車外套裝飾形成的對比鮮明。詹懷雲和詹子萱對於這些包款上運用的精緻皮革鑲嵌技術相當驚艷。

Puzzle包的最大特色是新穎長方體結構，包款看似可以像紙一樣摺疊起來，於2015春夏女裝展中正式亮相以來，歷年來其材質及配搭演變層出不窮，還有因應而生的各種配飾。展覽空間特別凸顯了7款經典作品，展現了Puzzle包款在過去十年中融入不同藝術家作品、文化主題及實驗性材質的豐富演變。

LOEWE Puzzle 10系列將由2025年5月29日起於指定專門店販售，19個典藏版款式重現了許多經典的時裝秀主題和知名藝術家的畫作；全新的Confetti，表面裝飾數千塊小皮塊及金屬珠片，則是Puzzle當代文化及藝術經典的集大成。每個包款均鑲有一塊限量系列金屬牌並繫上兩個LOEWE氣球掛飾，並附有一個訂製盒，盒面燙有品牌的金箔Anagram標誌，盒內附一個以典藏版包款為靈感的特別版拼圖遊戲。

LOEWE Puzzle 10週年台北快閃空間

期間：2025年5月29日- 6月1日

地點：台北 Dopeness Art Lab

預約參訪連結：https://liff.line.me/2000061893-qxGwB6Xw

Puzzle 10 Confetti，是LOEWE為慶祝Puzzle十週年，特別製作的全新Puzzle版本，包款表面有手工刺繡的數千塊五彩紙碎般的小皮塊，令人回想起2023年秋冬女裝展現場由義大利藝術家Lara Favaretto創作的《Midsommar》立方體裝置。圖／LOEWE提供
Puzzle 10 Confetti，是LOEWE為慶祝Puzzle十週年，特別製作的全新Puzzle版本，包款表面有手工刺繡的數千塊五彩紙碎般的小皮塊，令人回想起2023年秋冬女裝展現場由義大利藝術家Lara Favaretto創作的《Midsommar》立方體裝置。圖／LOEWE提供
LOEWE Puzzle 10週年期間限定空間Puzzle 10 William Morris 典藏版。圖／LOEWE提供
LOEWE Puzzle 10週年期間限定空間Puzzle 10 William Morris 典藏版。圖／LOEWE提供
Puzzle 10系列Joe Brainard 典藏版，向這位美國藝術家致敬。圖／LOEWE提供
Puzzle 10系列Joe Brainard 典藏版，向這位美國藝術家致敬。圖／LOEWE提供
Puzzle 10系列Polka波爾卡圓點典藏版，致敬2018秋冬女裝系列與圓點圖案的趣怪浪漫。圖／LOEWE提供
Puzzle 10系列Polka波爾卡圓點典藏版，致敬2018秋冬女裝系列與圓點圖案的趣怪浪漫。圖／LOEWE提供
Puzzle 10系列Mackintosh典藏版，以品牌曾與蘇格蘭建築師兼藝術家Charles Rennie Mackintosh合作的包為靈感。圖／LOEWE提供
Puzzle 10系列Mackintosh典藏版，以品牌曾與蘇格蘭建築師兼藝術家Charles Rennie Mackintosh合作的包為靈感。圖／LOEWE提供
Puzzle 10系列日本動漫典藏版，2016春夏男裝系列的靈感來自日本之行，將21世紀城市超現實主義風格融入Puzzle設計。圖／LOEWE提供
Puzzle 10系列日本動漫典藏版，2016春夏男裝系列的靈感來自日本之行，將21世紀城市超現實主義風格融入Puzzle設計。圖／LOEWE提供
Puzzle 10系列William De Morgan典藏版，原版為2020早春系列以William De Morgan的作品裝飾的作品。圖／LOEWE提供
Puzzle 10系列William De Morgan典藏版，原版為2020早春系列以William De Morgan的作品裝飾的作品。圖／LOEWE提供
LOEWE Puzzle 10週年期間限定空間。圖／LOEWE提供
LOEWE Puzzle 10週年期間限定空間。圖／LOEWE提供
Puzzle 10系列Plumeria緬梔花典藏版。圖／LOEWE提供
Puzzle 10系列Plumeria緬梔花典藏版。圖／LOEWE提供
Puzzle 10系列Ken Price典藏版，向藝術家Ken Price致敬。圖／LOEWE提供
Puzzle 10系列Ken Price典藏版，向藝術家Ken Price致敬。圖／LOEWE提供
Puzzle 10系列William Morris典藏版，重現品牌曾與這位藝術家兼設計師的聯名。圖／LOEWE提供
Puzzle 10系列William Morris典藏版，重現品牌曾與這位藝術家兼設計師的聯名。圖／LOEWE提供
LOEWE Puzzle 10週年期間限定空間Puzzle 10 Ken Price 典藏版。圖／LOEWE提供
LOEWE Puzzle 10週年期間限定空間Puzzle 10 Ken Price 典藏版。圖／LOEWE提供
林嘉欣出席LOEWE Puzzle 10周年台北展覽開幕。記者／王聰賢攝影
林嘉欣出席LOEWE Puzzle 10周年台北展覽開幕。記者／王聰賢攝影
LOEWE Puzzle 10系列將由2025年5月29日起於指定專門店販售。圖／LOEWE提供
LOEWE Puzzle 10系列將由2025年5月29日起於指定專門店販售。圖／LOEWE提供
Puzzle 10系列2018春夏展系列典藏版，靈感為2018春夏女裝展中亮相的Puzzle包。圖／LOEWE提供
Puzzle 10系列2018春夏展系列典藏版，靈感為2018春夏女裝展中亮相的Puzzle包。圖／LOEWE提供
出席LOEWE Puzzle 10周年台北展覽開幕。記者／王聰賢攝影
出席LOEWE Puzzle 10周年台北展覽開幕。記者／王聰賢攝影
魏如萱出席LOEWE Puzzle 10周年台北展覽開幕。記者／王聰賢攝影
魏如萱出席LOEWE Puzzle 10周年台北展覽開幕。記者／王聰賢攝影
LOEWE Puzzle 10週年期間限定空間Puzzle 10 2018 春夏展系列典藏版。圖／LOEWE提供
LOEWE Puzzle 10週年期間限定空間Puzzle 10 2018 春夏展系列典藏版。圖／LOEWE提供
詹子萱出席LOEWE Puzzle 10周年台北展覽開幕。記者／王聰賢攝影
詹子萱出席LOEWE Puzzle 10周年台北展覽開幕。記者／王聰賢攝影
詹懷雲出席LOEWE Puzzle 10周年台北展覽開幕。記者／王聰賢攝影
詹懷雲出席LOEWE Puzzle 10周年台北展覽開幕。記者／王聰賢攝影

藝術家 LOEWE

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