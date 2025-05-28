LG gram系列筆電升級AI新功能 「斜槓機」輔助多工日常

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
LG CineBeam S小銀河Ultra超短焦4K微型投影機，靠牆僅需39.3公分即可投影到100吋。圖／LG提供
LG CineBeam S小銀河Ultra超短焦4K微型投影機，靠牆僅需39.3公分即可投影到100吋。圖／LG提供

LG持續拓展科技版圖，今日在台亮相多款話題新品，包含4K移動式觸控智慧螢幕「Smart Monitor Swing斜槓機」、超短焦微型投影機「CineBeam S小銀河Ultra」、全球最輕16吋二合一筆電「gram Pro 2in1」以及5K2K OLED曲面電競螢幕「UltraGear OLED GX9」，全方位展現LG對智慧科技與生活美學的深耕實力。

繼掀起市場效仿設計的「閨蜜機」之後，LG再推斜槓機，31.5吋4K UHD觸控螢幕、支援多軸旋轉與95% DCI-P3廣色域，內建webOS 24系統，透過LG Switch應用程式，支援畫面分割、裝置切換與鍵鼠共享，打造居家辦公與多工娛樂的斜槓日常。

LG去年推出微型投影機CineBeam Q小銀河大受露營咖歡迎，今年再推CineBeam S小銀河Ultra超短焦4K微型投影機，機身超輕巧，真4K畫質、雙5W喇叭，最大優勢是靠牆僅需39.3公分即可投影100吋畫面，預計於7月份開始早鳥預購；同步預告進化版「CineBeam Q小銀河Plus」升級至600 ANSI流明，預計10月上市。

今年LG gram系列筆電升級AI功能，推出LG gram Pro、gram Pro 2in1、gram、gram Book 4款機型，其中LG gram Pro系列筆電搭載Intel Core Ultra處理器與雙風扇散熱系統，提供離線與雲端「gram Chat」多項AI助理功能。預計第3季將推獨顯版本，滿足更高強度的創作需求。

即日起至6月30日，「LG Create the Beauty創作競賽」開跑，分為原創組與二創組，得獎者可獲總價值逾20萬元的LG科技新品。另於5月31日前至LG官網購買指定新品享9折，6月將再推29吋UltraWide螢幕999元加購優惠，設計與效能兼備，創作者不容錯過。

LG新款超短焦4K微型投影機機身超窄，節省空間且線材整理更俐落。記者黃筱晴／攝影
LG新款超短焦4K微型投影機機身超窄，節省空間且線材整理更俐落。記者黃筱晴／攝影
LG gram Pro輕薄創作者系列搭載最新Intel Core Ultra處理器，大幅提升影像編輯與圖形處理速度。圖／LG提供
LG gram Pro輕薄創作者系列搭載最新Intel Core Ultra處理器，大幅提升影像編輯與圖形處理速度。圖／LG提供
LG斜槓機擁有4K觸控螢幕與靈活支架設計，具備多軸旋轉角度，支援傾斜、旋轉、高度調整及垂直模式。記者黃筱晴／攝影
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LG gram Pro 2in1，可翻轉觸控螢幕滿足多種使用情境。記者黃筱晴／攝影
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LG同步亮相多款話題新品 全面展現LG創新科技與美學的雙重實力。圖／LG提供
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LG斜槓機不需外接主機即可辦公與觀看多元串流，實現真正的斜槓日常。圖／LG提供
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斜槓 應用程式

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