LG gram系列筆電升級AI新功能 「斜槓機」輔助多工日常

LG持續拓展科技版圖，今日在台亮相多款話題新品，包含4K移動式觸控智慧螢幕「Smart Monitor Swing斜槓機」、超短焦微型投影機「CineBeam S小銀河Ultra」、全球最輕16吋二合一筆電「gram Pro 2in1」以及5K2K OLED曲面電競螢幕「UltraGear OLED GX9」，全方位展現LG對智慧科技與生活美學的深耕實力。

繼掀起市場效仿設計的「閨蜜機」之後，LG再推斜槓機，31.5吋4K UHD觸控螢幕、支援多軸旋轉與95% DCI-P3廣色域，內建webOS 24系統，透過LG Switch應用程式，支援畫面分割、裝置切換與鍵鼠共享，打造居家辦公與多工娛樂的斜槓日常。

LG去年推出微型投影機CineBeam Q小銀河大受露營咖歡迎，今年再推CineBeam S小銀河Ultra超短焦4K微型投影機，機身超輕巧，真4K畫質、雙5W喇叭，最大優勢是靠牆僅需39.3公分即可投影100吋畫面，預計於7月份開始早鳥預購；同步預告進化版「CineBeam Q小銀河Plus」升級至600 ANSI流明，預計10月上市。

今年LG gram系列筆電升級AI功能，推出LG gram Pro、gram Pro 2in1、gram、gram Book 4款機型，其中LG gram Pro系列筆電搭載Intel Core Ultra處理器與雙風扇散熱系統，提供離線與雲端「gram Chat」多項AI助理功能。預計第3季將推獨顯版本，滿足更高強度的創作需求。