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小宅及老屋繼承現象 驅動35+購屋族居家收納美學新概念

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
小宅及老屋繼承現象， 驅動年輕世代居家空間收納美學新概念。特力/提供
小宅及老屋繼承現象， 驅動年輕世代居家空間收納美學新概念。特力/提供

隨著台灣都會區房價居高不下，「小宅化」已成為35歲左右族群購屋的主流趨勢，同時，「老屋繼承」也讓許多現居屋主面臨如何在既有空間基礎上，打造符合現代生活需求的居住環境。特力屋為支援全民居家生活質感大升級，除了推出美型收納新品7折起優惠，收納全系列商品更於5月29日至6月2日享消費滿3,000元現折300元，系統家具、廚具和衛浴煥新，再推限時滿2萬現折2000。

在「小宅化」與「老屋繼承」這兩股浪潮的交織下，現代人對於「家」的想像與需求更為細膩，其中，大家最重視的「收納機能」優化成為空間規劃的核心，而過往僅滿足基本儲物功能的盒裝、箱裝式收納，已逐漸被能融入居家設計、兼具美感與實用性的「美型收納櫃」所取代，特力屋也自近一年相關數據發現，美型收納櫃的整體銷量較前一年明顯翻倍成長，可見大家對於居家空間的規劃和收納的需求，已從單純的功能性提升至「美學」與「個人化」的層次。

特力屋為支援全民居家生活質感大升級，除了推出美型收納新品7折起優惠，收納全系列商品更於5月29日至6月2日享消費滿3,000元現折300元(可累折)(不含線上獨賣商品)；而對於有系統家具、廚具和衛浴煥新需求的消費者，特力屋居家裝修中心於5月30日至6月16日推出消費滿20,000元現折2,000元限時優惠(可累折)。

在寸土寸金的都會區，小宅空間的每一寸都顯得彌足珍貴，現代人購屋不再追求大坪數，轉而更重視空間的坪效利用與生活品質，近年能夠「向上延伸」、「隱形化設計」、「一物多用」的美型收納方案應運而生，例如：「可堆疊或自由組合的整理層架或櫃體、附輪子可推式多層櫃或多格儲物餐櫃等」，都能在滿足儲物需求的同時，成為居家風格的一部分，達到「收納即設計」的境界。

家更是現代人展現個人品味、風格與生活態度的場域，他們期望居家環境既能整潔有序，也要能賞心悅目，因此，收納不再是「眼不見為淨」的藏匿，而是成為居家美學的一環。從「玄關鞋櫃、附抽屜的客廳茶几、書房的玻璃門櫃，到臥室的衣櫃、更衣間，甚至是廚房櫥櫃與浴室浴櫃」，都追求與整體設計風格的和諧統一。

繼承或購置老屋的族群，雖免除了高額房價的壓力，卻也常面臨格局老舊、收納空間不足或不符現代使用習慣的挑戰，他們通常期望在保留老屋情感連結的同時，透過現代設計手法賦予空間新生命，除了選用美型收納櫃外，系統家具也扮演了關鍵角色，它不僅能解決老屋常見的畸零空間問題，更能透過材質、色彩與線條的選擇，與老屋原有的元素(如磨石子地板、木窗框)產生對話，或是徹底翻轉風格，打造出截然不同的現代簡約或溫馨北歐風，而客製化的系統櫃或廚具、衛浴空間，更能精準符合老屋翻新後的特定尺寸與使用者需求、喜好。

老屋 特力

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