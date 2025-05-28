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「黑毛屋 X 姆明主題店」與「乾杯燒肉」進駐南紡購物中心

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
第二間充滿萌趣的「黑毛屋X姆明主題鍋物店」攜手「乾杯燒肉酒屋」進駐台南南紡購物中心，於28日正式開幕。乾杯／提供
第二間充滿萌趣的「黑毛屋X姆明主題鍋物店」攜手「乾杯燒肉酒屋」進駐台南南紡購物中心，於28日正式開幕。乾杯／提供

引起廣大關注的玩偶陪吃鍋，第二間充滿萌趣的「黑毛屋X姆明主題鍋物店」攜手「乾杯燒肉酒屋」進駐台南南紡購物中心，於28日正式開幕，特別推出姆明小提袋、日本和牛、伊比利豬等多重好禮活動歡慶。同時，全台黑毛屋X姆明扭蛋企劃也隨之啟動，首波5款人氣角色吊飾於6月1日正式開扭，還有可加購的姆明肩背提袋。

看好位於台南活躍的東區商圈的南紡購物中心，因其以兒童和家庭友好型的商業模式而受到家庭群體的熱愛。乾杯集團以「乾杯」和「黑毛屋」兩大品牌進駐，提供多樣化的用餐選擇，滿足消費者對品質與日常消費的雙重期待。集團今年已新開4間店，持續深耕台灣市場，邁向全台60間店目標。現總店鋪數已達65家，包括台灣53間在、中國大陸11間，以及英國1間。

繼LaLaport南港取得廣大好評，第二間「黑毛屋X姆明主題鍋物店」落腳台南，此次姆明以「夏日海灘」主題的全新篇章，於即日起至11月27日期間限定推出。店內外布滿著姆明的可愛裝飾，讓人彷彿置身於一個充滿夏日沙灘故事的夢幻世界。無論是店外的門面、等候區，還是舒適的用餐區及專為拍照設計的背板，每個細節都經過精心打造，提供360度的沉浸式拍照環境。

十分熱門的「玩偶陪伴服務」迎來新角色──故事中最冷的精靈「莫蘭」消暑登場，顧客可以指定喜愛的玩偶角色陪坐吃鍋，滿滿療癒感令人心都暖了起來！店內提供多樣化的鍋物選擇，包括涮涮鍋、水炊鍋、壽喜燒及摩滋鍋，搭配高品質肉品，如日本和牛、伊比利豬及最新推出、強調無添抗生素的PURE RARE芬蘭豬，享受豐盛的美味鍋物只要380元起。即日起，店內消費並在社群平台打卡，完成指定步驟，即可帶走姆明聯名小提袋。

全新開幕的「乾杯台南南紡店」擁有82個舒適座位。室內設計巧妙結合現代風格與日式傳統元素，紅磚牆面散發出溫暖而厚實的氛圍，讓人倍感放鬆。懸掛在天花板上的傳統酒燈，象徵著日本居酒屋的獨特文化。

乾杯專注於提供A4等級以上日本和牛，與F2+等級以上澳洲和牛的高品質燒肉。招牌燒肉菜色包含Q彈脆口的冷藏厚切牛舌、老饕最喜愛的橫膈膜、由專人桌邊現切的澳洲和牛莎朗芯牛排，搭配沁涼啤酒，十分誘人。

為歡慶開幕，從6月1日至30日，乾杯台南南紡店推出扭蛋活動，凡來店消費不限金額，就有機會抽中包括廣島名物日本和牛炎肉、伊比利舒肥豬肋條、魷魚圈等共7款美味。此外，單月在乾杯台南南紡店累積消費滿8,888元的會員，將獲贈經典乾杯賽車服，限量20件。

全台黑毛屋自6月1日起推出《黑毛屋X姆明Moomin》扭蛋活動，將姆明人氣角色化身為小巧可愛的吊飾，首波推出5款經典角色：帶著幽默表情的姆明、端著鍋的姆明媽媽、跑到鍋裡嬉戲的小美、提著行囊的溜溜，以及在旅途中快樂冒險的史力奇，每款萌力十足，凡店內消費每滿千元，即可獲得轉扭蛋的機會，全套共計15款。

此外，另推出「姆明家族 肩背提袋」，消費滿千元可用加購價149元擁有，是姆明鐵粉不可錯過的日常好物。

餐廳 美食 燒肉 消費 日本和牛 品牌 台南 南紡

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