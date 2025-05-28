UNIQLO、GU感謝祭 新品、熱銷單品夏日優惠價入手

UNIQLO夏日優惠來了，集結新品、高機能商品還有優惠價格打造夏日優惠盛典—感謝祭5月29日至6月12日連續15天登場。另外，已開跑的GU感謝祭優惠至6月5日，春夏優惠商品290元起。

話題新品首推UNIQLO x ANYA HINDMARCH 2025夏季聯名系列、5月29日上市，此系列上周於日本、香港率先開賣即引發

搶購風潮，亮眼的可愛設計也社群掀起話題。6月9日還有TOY STORY UT童趣登場，本次攜手藝術家河村康輔運用經典的「玩具總動員」素材打造一系列具有復古感的UT系列，男、女、童裝皆有販售。

感謝祭第一彈5月29日至6月5日，首推台灣度夏必備AIRism系列，擁有「空氣神T」之稱的男裝AIRism棉質寬版圓領T恤感謝價格降到390元，女裝AIRism棉質T恤感謝價格290元。童裝AIRism棉質/網眼坦克背心感謝價格149元，孩子的小潮T、AIRism棉質圓領T恤感謝價格290元，夏季女性美型單品BRATOP指定款感謝價格直降590元；男性涼夏必備防潑水多口袋機能短褲指定款感謝價格590元。

UNIQLO感謝祭期間天天送上獨家限量滿額贈，第一彈5月29日至6月5日為「馬卡龍不鏽鋼隨行瓶」復刻升級回歸，只要單筆消費滿2,000元即隨機贈一瓶，第二彈6月6日至6月12日單筆消費滿1,500元即隨機贈「絨毛方塊飲料提袋盲盒」，是可愛吊飾也是飲料提袋，贈品皆每日限量，送完為止。

GU五月底迎來話題聯名「吉伊卡哇」與「哈利波特」相繼登場。繼第四波Chiikawa吉伊卡哇聯名系列推出後，5月30日再迎來哈利波特聯名系列。

GU感謝祭人氣單品祭出優惠，女裝包括BARREL LEG錐形休閒褲限定優惠價590元、泡泡細肩帶背心限定優惠價590元、STYLE-DRY bra-feel短版細肩帶背心限定優惠價350元。男裝有尼龍工作及膝短褲限定優惠價590元、可機洗網眼針織襯衫限定優惠價590元、BoxyT恤限定優惠價390元。