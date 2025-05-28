療癒系IP魅力無限 CASETiFY史迪奇保護殼萌翻 樂扣樂扣三麗鷗手搖杯防漏好洗再升級

在追求療癒生活與個人風格的年代，療癒系IP成為品牌搶攻年輕市場的關鍵利器。無論是迪士尼的史迪奇，還是三麗鷗眾多熱門IP，皆以可愛形象與高黏著度粉絲創造無限商機，從聯名電子配件到實用吸管杯，打破年齡層限制抓緊消費者的心。

CASETiFY攜手迪士尼推出全新「Disney星際寶貝」聯名系列，靈感源自夏威夷的熱情與活力，將陽光海灘、熱帶花卉與史迪奇、莉蘿的俏皮活力全都融入設計，打造最歡樂的夏日電子配件風格。聯名系列首推「史迪奇珍藏版耳機保護殼」，以其頭部造型結合柔軟矽膠材質，展現防摔功能與可愛療癒兼具的魅力；另有以貝殼串珠打造的「史迪奇手機吊飾」，搭配史迪奇與醜丫頭造型飾品，帶來清爽活力的海島氛圍。

聯名手機殼則涵蓋多款圖騰設計，從滿版史迪奇表情、熱帶音樂場景，到與安琪依偎的可愛畫面，都為配件增添十足趣味。另外還有推出AirPods與AirPods Pro保護殼、iPad與MacBook保護殼，及多款MagSafe兼容配件，全面提升隨身電子產品防護力與夏日造型感。

迎接夏日手搖飲旺季，樂扣樂扣推出全新「嚼對FUN飲吸管杯」三麗鷗聯名系列，與布丁狗、大耳狗喜拿、酷洛米及人魚漢頓合作，主打「和可愛有約・療癒下午茶」主題，推出4款粉嫩吸睛隨行杯。即日起至6月30日，於品牌直營門市購買任2款聯名杯可享其他杯款6折加購優惠，每人限購1件。6月1日起至6月30日，至全台直營門市拍照打卡還可兌換50元折價券，數量有限，送完為止。

第一代創下開賣3個月破千萬銷售佳績的「嚼對FUN飲吸管杯」二代設計升級，提升防漏設計與清洗便利性，吸管防塵套與杯蓋相連不怕掉更實用。採用Tritan材質，安全無毒、不殘留異味，750ml大容量搭配寬口吸管設計，珍珠飲、凍飲皆輕鬆吸取。杯蓋可加掛個性吊飾，配件可拆洗，清潔更徹底，並提供365天會員專屬保固。