橡木桶洋酒32周年推刮刮樂 張張有獎、頭獎市價近2萬

成立於1993年的橡木桶洋酒，今年邁入第32周年，特別全台同步推出「百萬好禮刮刮卡」活動，以雙重好禮回饋廣大會員與消費者。自6月1日起，凡至全台門市購買指定品牌、單筆滿千元，即可獲得「品牌專屬刮刮卡」；橡木桶會員另享加碼福利，單筆消費滿千再送「會員專屬刮刮卡」，每位會員限領一次，數量有限、送完為止。

這次最大獎為市價近兩萬元的「英國雲頂11年坎培爾鎮大麥單一麥芽威士忌」，另有來自歐洲精選酒莊的年份紅酒、北美稀有釀品等超過百萬元總價值獎項，刮刮卡張張有獎，中獎率100%。

橡木桶洋酒總經理袁德珮表示：「橡木桶與消費者之間，是長年建立的信任關係。每一次消費者願意選擇我們，都是對品質與誠信的肯定。」橡木桶洋酒自松江路創始店起家，始終堅持只引進原廠正規酒款，至今已拓展至全台34處據點，持續透過品酒教育與專業服務，推廣正統酒類文化。

本次周年活動也同步推薦多款精選酒品，包含來自布根地產區五大名莊之一、酒莊內每顆珍貴的葡萄樹平均樹齡超過50年「法國伯爵藍帶夏布利一級園白葡萄酒 2022」，以及同樣來自伯爵藍帶酒莊的「法國伯爵藍帶薩維尼萊伯恩紅葡萄酒 2022」，分別展現圓潤酒體與果香濃郁的風味結構。而來自蘇格蘭斯佩賽的「都明多PX雪莉桶單一麥芽威士忌2020」則以波本桶與PX雪莉桶雙桶熟成技術，呈現豐富乾果與香料層次，可作為生日年份酒與女兒紅之用，是收藏與送禮皆宜的高端之選。

目前橡木桶洋酒亦提供15公里內免費外送服務，並可透過官網與客服專線查詢更多酒款資訊與優惠。活動詳情亦可追蹤官方社群「酒黨Wine Party」與IG帳號@lovewineparty，即時掌握第一手消息。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康