快訊

豆乳雞攤立牌「請別講台語」遭出征 里長：很可憐…1周沒擺攤了

榜首放棄台大電機！學霸男神徐伯均如今在美國名校教書

拒絕車廂「擴音仔」！英國擬修法重罰乘客搭車放擴音

聽新聞
0:00 / 0:00

橡木桶洋酒32周年推刮刮樂 張張有獎、頭獎市價近2萬

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
橡木桶洋酒總經理袁德珮。圖／橡木桶洋酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
橡木桶洋酒總經理袁德珮。圖／橡木桶洋酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

成立於1993年的橡木桶洋酒，今年邁入第32周年，特別全台同步推出「百萬好禮刮刮卡」活動，以雙重好禮回饋廣大會員與消費者。自6月1日起，凡至全台門市購買指定品牌、單筆滿千元，即可獲得「品牌專屬刮刮卡」；橡木桶會員另享加碼福利，單筆消費滿千再送「會員專屬刮刮卡」，每位會員限領一次，數量有限、送完為止。

這次最大獎為市價近兩萬元的「英國雲頂11年坎培爾鎮大麥單一麥芽威士忌」，另有來自歐洲精選酒莊的年份紅酒、北美稀有釀品等超過百萬元總價值獎項，刮刮卡張張有獎，中獎率100%。

橡木桶洋酒總經理袁德珮表示：「橡木桶與消費者之間，是長年建立的信任關係。每一次消費者願意選擇我們，都是對品質與誠信的肯定。」橡木桶洋酒自松江路創始店起家，始終堅持只引進原廠正規酒款，至今已拓展至全台34處據點，持續透過品酒教育與專業服務，推廣正統酒類文化。

本次周年活動也同步推薦多款精選酒品，包含來自布根地產區五大名莊之一、酒莊內每顆珍貴的葡萄樹平均樹齡超過50年「法國伯爵藍帶夏布利一級園白葡萄酒 2022」，以及同樣來自伯爵藍帶酒莊的「法國伯爵藍帶薩維尼萊伯恩紅葡萄酒 2022」，分別展現圓潤酒體與果香濃郁的風味結構。而來自蘇格蘭斯佩賽的「都明多PX雪莉桶單一麥芽威士忌2020」則以波本桶與PX雪莉桶雙桶熟成技術，呈現豐富乾果與香料層次，可作為生日年份酒與女兒紅之用，是收藏與送禮皆宜的高端之選。

目前橡木桶洋酒亦提供15公里內免費外送服務，並可透過官網與客服專線查詢更多酒款資訊與優惠。活動詳情亦可追蹤官方社群「酒黨Wine Party」與IG帳號@lovewineparty，即時掌握第一手消息。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

都明多PX雪莉桶單一麥芽威士忌2020。圖／橡木桶洋酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
都明多PX雪莉桶單一麥芽威士忌2020。圖／橡木桶洋酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
橡木桶洋酒慶32周年，自6月1日起祭出百萬好禮刮刮樂。圖／橡木桶洋酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
橡木桶洋酒慶32周年，自6月1日起祭出百萬好禮刮刮樂。圖／橡木桶洋酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
伯爵藍帶薩維尼萊伯恩葡萄酒2022。圖／橡木桶洋酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
伯爵藍帶薩維尼萊伯恩葡萄酒2022。圖／橡木桶洋酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

葡萄酒 消費者 威士忌 刮刮樂

延伸閱讀

顛覆威士忌收藏美學 格蘭路思The 51包裝變身金繼花器

Ardbeg Day台灣登場！七大沉浸式體驗重現25年經典歷程

全球136套、台灣僅5套！蘇格登42年3酒款捕捉甜點靈魂

男闖彩券行欲搶刮刮樂...見店員沒反應落荒逃 菜刀還被警沒收　

相關新聞

UNIQLO、GU感謝祭 新品、熱銷單品夏日優惠價入手

UNIQLO夏日優惠來了，集結新品、高機能商品還有優惠價格打造夏日優惠盛典—感謝祭5月29日至6月12日連續15天登場。...

療癒系IP魅力無限 CASETiFY史迪奇保護殼萌翻 樂扣樂扣三麗鷗手搖杯防漏好洗再升級

在追求療癒生活與個人風格的年代，療癒系IP成為品牌搶攻年輕市場的關鍵利器。無論是迪士尼的史迪奇，還是三麗鷗眾多熱門IP，...

從生活出發的永續力 新光三越《RE:ACTION綠循環生活展》初登場

新光三越將永續行動從內至外擴展，擴張永續影響力。耗時一年策劃大型永續主題展《RE:ACTION綠循環生活展》即起至6月1...

全家攜手寶可夢初夏限定 Fami!ce推「奇異果霜淇淋」

夏日最萌消暑新選擇登場，全家便利商店Fami!ce霜淇淋將於6月3日起推出全新「奇異果霜淇淋」，清新酸甜的夏日風味，搭配...

五月端陽傳愛 遠百竹北捐粽讓愛串連

迎接即將到來的端午佳節，遠百（2903）竹北舉辦「粽情粽意 端午愛傳遞」將顧客的愛心捐款購買人氣名店粽子，讓新竹縣內的弱...

新竹SOGO夏季韓國展開跑 全韓道地美食一站入手

新竹SOGO百貨28日起至6月10日盛大舉辦夏季韓國展，集結最新流行與道地美食，打造宛如置身韓國街頭的沉浸式購物體驗，此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。