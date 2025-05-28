從生活出發的永續力 新光三越《RE:ACTION綠循環生活展》初登場
新光三越將永續行動從內至外擴展，擴張永續影響力。耗時一年策劃大型永續主題展《RE:ACTION綠循環生活展》即起至6月1日率先在台北信義新天地A9登場，6月27日至7月1日巡迴至台南新天地，共集結47個永續品牌參與，橫跨美妝、時尚、生活風格、地方創生領域。
新光三越總經理吳昕陽，同時也是新光三越永續委員會主委，是新光三越永續行動的總指揮，關於這次策展，他力挺並下達「一定要辦，且要年年辦下去。」過去新光三越的永續行動多是針對內部，吳昕陽認為既然新光三越是生活平台，就該透過平台讓綠色品牌闡述理念，這次參展品牌中，有7成比例是並未在百貨設櫃的小眾品牌，透過平台讓他們的永續作為與綠色商品能夠被更多人知道。
《RE:ACTION綠循環生活展》以「循環3R」（Recycle循環回收、Reuse物盡其用、Reduce減少使用）結合「每個人的行動（ACTION）」為概念，以「生活展」為定位，希望讓永續不只是口號，而是每個人都能從日常中實踐。
包括萊雅集團攜手旗下10大品牌共同響應；世界第一個保養品溯源平台的克蘭詩，也用心的在現場打造溯源平台，將保養品從植物原料製成產品過程大公開，吸引入場民眾體驗。另有使用寶特瓶回收分解製成365系列丹寧褲與回收丹寧製成動物玩偶的「EDWIN」；從縫線、面料、拉鍊到鈕扣皆使用可回收材質的服裝品牌「FYNE」；零廢棄設計師品牌「PCES」、環保清潔劑「picupi挑品」等綠色潮流品牌。
另集結17家台灣綠色創意品牌，從農業廢棄物到社區經濟、從日常保養到寵物生活，呈現循環經濟的多元樣貌與創新潛力。並以在地、純素、友善生產為核心，嚴選9大綠食品牌，像是推動有機永續農耕，運用在地食材製作低碳冰淇淋的「趴利趴利台灣冰淇淋」。
現場也導入AI智慧回收機，攜手萊雅集團、克蘭詩、EDWIN、華歌爾等6大品牌推動回收活動，只要攜帶美妝空瓶、舊衣、舊鞋、寶特瓶回收物入場，每件回收物都能獲得20點skm points，根據品牌現場回饋，回收活動是受到消費者熱衷參與的綠色行動之一，年輕世代尤其對環境議題是關注且支持的。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言