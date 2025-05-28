從生活出發的永續力 新光三越《RE:ACTION綠循環生活展》初登場

新光三越將永續行動從內至外擴展，擴張永續影響力。耗時一年策劃大型永續主題展《RE:ACTION綠循環生活展》即起至6月1日率先在台北信義新天地A9登場，6月27日至7月1日巡迴至台南新天地，共集結47個永續品牌參與，橫跨美妝、時尚、生活風格、地方創生領域。

新光三越總經理吳昕陽，同時也是新光三越永續委員會主委，是新光三越永續行動的總指揮，關於這次策展，他力挺並下達「一定要辦，且要年年辦下去。」過去新光三越的永續行動多是針對內部，吳昕陽認為既然新光三越是生活平台，就該透過平台讓綠色品牌闡述理念，這次參展品牌中，有7成比例是並未在百貨設櫃的小眾品牌，透過平台讓他們的永續作為與綠色商品能夠被更多人知道。

《RE:ACTION綠循環生活展》以「循環3R」（Recycle循環回收、Reuse物盡其用、Reduce減少使用）結合「每個人的行動（ACTION）」為概念，以「生活展」為定位，希望讓永續不只是口號，而是每個人都能從日常中實踐。

包括萊雅集團攜手旗下10大品牌共同響應；世界第一個保養品溯源平台的克蘭詩，也用心的在現場打造溯源平台，將保養品從植物原料製成產品過程大公開，吸引入場民眾體驗。另有使用寶特瓶回收分解製成365系列丹寧褲與回收丹寧製成動物玩偶的「EDWIN」；從縫線、面料、拉鍊到鈕扣皆使用可回收材質的服裝品牌「FYNE」；零廢棄設計師品牌「PCES」、環保清潔劑「picupi挑品」等綠色潮流品牌。

另集結17家台灣綠色創意品牌，從農業廢棄物到社區經濟、從日常保養到寵物生活，呈現循環經濟的多元樣貌與創新潛力。並以在地、純素、友善生產為核心，嚴選9大綠食品牌，像是推動有機永續農耕，運用在地食材製作低碳冰淇淋的「趴利趴利台灣冰淇淋」。