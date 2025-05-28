快訊

辜仲諒發布聲明 6月13日股東會後將請辭中信金董事

明年春節假期有望連9日？人事長說話了

日職／孫易磊奪火腿最年輕救援成功 王貞治給讚：變速球不錯

聽新聞
0:00 / 0:00

全家攜手寶可夢初夏限定 Fami!ce推「奇異果霜淇淋」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店攜手寶可夢，推出一系列初夏限定商品與活動。圖／全家便利商店提供
全家便利商店攜手寶可夢，推出一系列初夏限定商品與活動。圖／全家便利商店提供

夏日最萌消暑新選擇登場，全家便利商店Fami!ce霜淇淋將於6月3日起推出全新「奇異果霜淇淋」，清新酸甜的夏日風味，搭配超吸睛寶可夢紙套及紙杯包裝，為炎熱夏日帶來沁涼口感與萌系視覺享受；Let’s Tea、酷繽沙與大口飯糰等品項，也將陸續換上限定寶可夢包裝。

「全家」Fami!ce將於6月3日起推出「奇異果霜淇淋」，選用紐西蘭進口奇異果汁，酸香果韻與綿密奶香交織，酸中帶甜、甜而不膩的自然果味，帶來層次分明的清爽口感，包裝以黃綠色系搭配超可愛的寶可夢們進行點綴，視覺萌感十足。

6月11日起「全家」再推新品「芒好喝酷繽沙」與Let’s Tea系列飲品杯身、大口飯糰換上寶可夢造型包裝，讓消費者從視覺到味覺都感受到滿滿夏日萌感。「芒好喝酷繽沙」嚴選芒果泥製成冰沙基底，再加入台灣芒果乾與晶球，口感層次更豐富。

即日起至7月8日「全家」同步推出飲料冰品抽抽樂、全店滿額贈等活動，搭配寶可夢可愛吸睛的周邊商品加價購。活動期間於「全家」購買20元（含）以上指定飲品或冰品任2件，即可參加「飲料冰品抽抽樂」，享有第2件0元、兩件66折、77折、88折等隨機折扣優惠，加價49元還可加購「寶可夢捏捏球」一顆（共4款，隨機不挑款）；購買任4件20元（含）以上飲料冰品、Fami!ce霜淇淋，免費贈送寶可夢貼紙一張，包含皮卡丘、呆呆獸、水水獺等可愛寶可夢。上述寶可夢商品、贈品數量有限、售完為止。

此外，即日起至7月8日於「全家」店舖單筆消費滿299元，即贈「寶可夢特典卡」一張，共有10款寶可夢設計，不論是皮卡丘、小火龍、傑尼龜還是木木梟，都會隨機登場（數量有限、送完為止）；同一期間於「全家」購買2件米飯主食或麵食等指定鮮食，加價109元還可獲得寶可夢餐具組。「全家」亦有販售非本次活動合作之寶可夢周邊商品。

●附註：詳細活動內容以門市公告為準。

全家便利商店推出一系列寶可夢周邊商品。圖／全家便利店提供
全家便利商店推出一系列寶可夢周邊商品。圖／全家便利店提供
全家便利商店即日起至7月8日推出飲料冰品抽抽樂、全店滿額贈等活動，飲料冰品抽抽樂最低第2件0元，還有寶可夢捏捏球限量加價購，消費滿額再限量送特典卡。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起至7月8日推出飲料冰品抽抽樂、全店滿額贈等活動，飲料冰品抽抽樂最低第2件0元，還有寶可夢捏捏球限量加價購，消費滿額再限量送特典卡。圖／全家便利商店提供
全家便利商店攜手寶可夢，推出一系列初夏限定商品與活動。圖／全家便利商店提供
全家便利商店攜手寶可夢，推出一系列初夏限定商品與活動。圖／全家便利商店提供
全家便利商店Let’s Tea系列飲品杯身、大口飯糰陸續換上寶可夢造型包裝，讓消費者從視覺到味覺都感受到滿滿夏日萌感。圖／全家便利商店提供
全家便利商店Let’s Tea系列飲品杯身、大口飯糰陸續換上寶可夢造型包裝，讓消費者從視覺到味覺都感受到滿滿夏日萌感。圖／全家便利商店提供
全家便利商店Fami!ce霜淇淋將於6月3日起推出全新「奇異果霜淇淋」，包裝以黃綠色系搭配超可愛的寶可夢進行點綴，視覺萌感十足。圖／全家便利商店提供
全家便利商店Fami!ce霜淇淋將於6月3日起推出全新「奇異果霜淇淋」，包裝以黃綠色系搭配超可愛的寶可夢進行點綴，視覺萌感十足。圖／全家便利商店提供
全家便利商店Fami!ce霜淇淋將於6月3日起推出全新「奇異果霜淇淋」，清新酸甜的夏日風味，搭配超吸睛寶可夢紙套及紙杯包裝，為炎熱夏日帶來沁涼口感與萌系視覺享受。圖／全家便利商店提供
全家便利商店Fami!ce霜淇淋將於6月3日起推出全新「奇異果霜淇淋」，清新酸甜的夏日風味，搭配超吸睛寶可夢紙套及紙杯包裝，為炎熱夏日帶來沁涼口感與萌系視覺享受。圖／全家便利商店提供

霜淇淋 寶可夢 冰品 全家便利商店

延伸閱讀

《寶可夢》卡牌賣破750億張！可繞地球300萬圈 2023～2024年增印119億張

霜淇淋買1送1！只吃全家霜淇淋還不夠　義美「草莓牛奶霜淇淋」只要33元

全家霜淇淋限時3天買1送1！玫瑰花造型霜淇淋限店登場

大阪世博傳1人熱死 寶可夢玩偶製成休息區座椅「太獵奇」

相關新聞

從生活出發的永續力 新光三越《RE:ACTION綠循環生活展》初登場

新光三越將永續行動從內至外擴展，擴張永續影響力。耗時一年策劃大型永續主題展《RE:ACTION綠循環生活展》即起至6月1...

全家攜手寶可夢初夏限定 Fami!ce推「奇異果霜淇淋」

夏日最萌消暑新選擇登場，全家便利商店Fami!ce霜淇淋將於6月3日起推出全新「奇異果霜淇淋」，清新酸甜的夏日風味，搭配...

五月端陽傳愛 遠百竹北捐粽讓愛串連

迎接即將到來的端午佳節，遠百（2903）竹北舉辦「粽情粽意 端午愛傳遞」將顧客的愛心捐款購買人氣名店粽子，讓新竹縣內的弱...

新竹SOGO夏季韓國展開跑 全韓道地美食一站入手

新竹SOGO百貨28日起至6月10日盛大舉辦夏季韓國展，集結最新流行與道地美食，打造宛如置身韓國街頭的沉浸式購物體驗，此...

先喝道「荔枝系列」買1送1！萬波「椰芒紫米爽」登場

夏天到了，芒果季也到了！「萬波島嶼紅茶」芒果季將於5月30日正式開跑，首波推出「椰芒紫米爽」與「芒果冰沙」。此次推出的「...

紅毯日常任穿梭？Bottega Veneta的義式風格鍊金術解密

以經典編織工藝（Intrecciato）設計包款的Bottega Veneta對皮革布料的剪裁運用信手拈來，可日常隨興、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。