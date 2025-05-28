全家攜手寶可夢初夏限定 Fami!ce推「奇異果霜淇淋」

夏日最萌消暑新選擇登場，全家便利商店Fami!ce霜淇淋將於6月3日起推出全新「奇異果霜淇淋」，清新酸甜的夏日風味，搭配超吸睛寶可夢紙套及紙杯包裝，為炎熱夏日帶來沁涼口感與萌系視覺享受；Let’s Tea、酷繽沙與大口飯糰等品項，也將陸續換上限定寶可夢包裝。

「全家」Fami!ce將於6月3日起推出「奇異果霜淇淋」，選用紐西蘭進口奇異果汁，酸香果韻與綿密奶香交織，酸中帶甜、甜而不膩的自然果味，帶來層次分明的清爽口感，包裝以黃綠色系搭配超可愛的寶可夢們進行點綴，視覺萌感十足。

6月11日起「全家」再推新品「芒好喝酷繽沙」與Let’s Tea系列飲品杯身、大口飯糰換上寶可夢造型包裝，讓消費者從視覺到味覺都感受到滿滿夏日萌感。「芒好喝酷繽沙」嚴選芒果泥製成冰沙基底，再加入台灣芒果乾與晶球，口感層次更豐富。

即日起至7月8日「全家」同步推出飲料冰品抽抽樂、全店滿額贈等活動，搭配寶可夢可愛吸睛的周邊商品加價購。活動期間於「全家」購買20元（含）以上指定飲品或冰品任2件，即可參加「飲料冰品抽抽樂」，享有第2件0元、兩件66折、77折、88折等隨機折扣優惠，加價49元還可加購「寶可夢捏捏球」一顆（共4款，隨機不挑款）；購買任4件20元（含）以上飲料冰品、Fami!ce霜淇淋，免費贈送寶可夢貼紙一張，包含皮卡丘、呆呆獸、水水獺等可愛寶可夢。上述寶可夢商品、贈品數量有限、售完為止。

此外，即日起至7月8日於「全家」店舖單筆消費滿299元，即贈「寶可夢特典卡」一張，共有10款寶可夢設計，不論是皮卡丘、小火龍、傑尼龜還是木木梟，都會隨機登場（數量有限、送完為止）；同一期間於「全家」購買2件米飯主食或麵食等指定鮮食，加價109元還可獲得寶可夢餐具組。「全家」亦有販售非本次活動合作之寶可夢周邊商品。

●附註：詳細活動內容以門市公告為準。