五月端陽傳愛 遠百竹北捐粽讓愛串連

迎接即將到來的端午佳節，遠百（2903）竹北舉辦「粽情粽意 端午愛傳遞」將顧客的愛心捐款購買人氣名店粽子，讓新竹縣內的弱勢家庭能夠享用美味餐點。

遠百竹北表示，端午愛心募集活動為期三周，共募得340顆網路人氣名店粽子，遠百竹北於佳節前夕由副店長張埕溢代表捐贈給由新竹縣政府社會處輔導的社會福利服務協會，送予縣內有需要幫助的弱勢家庭，讓更多人感受到節日的溫馨。

除了關懷弱勢家庭，浪浪也極需要被幫助。遠百竹北針對流浪貓狗飼料募集捐贈活動為期一個月，共募得419.57公斤的飼料，也在5月由企畫處處長李美玲帶領同仁將物資送達台灣動物緊急救援小組中部中心，用行動守護每一隻毛小孩的溫飽。