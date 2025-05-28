新竹SOGO夏季韓國展開跑 全韓道地美食一站入手

新竹SOGO百貨28日起至6月10日盛大舉辦夏季韓國展，集結最新流行與道地美食，打造宛如置身韓國街頭的沉浸式購物體驗，此次特展延續受歡迎的進口食品與生活選物外，集結19家廠商，其中5家新登場品牌，涵蓋美妝時尚、流行玩偶、甜點蛋糕與韓國音樂專區，讓喜愛韓風的消費者不用出國也能在吃韓國美食，並且一次逛好、買滿。

大新竹地區百貨首度設立「韓國2S周邊祭」，有安芝儇、趙娟周、Mingo、南珉貞等韓籍啦啦隊應援扇、抱枕等小物，購買專輯就有機會拿到親筆簽名小卡；女鞋品牌「DONGCHICHI BOTIQUE」，首次到新竹快閃，主打風格多變、百搭的韓系設計，深受年輕小資族喜愛，從繫帶瑪莉珍、金屬樂福鞋到高跟涼鞋通通都有；「AC LIVING選物店」網羅MZ世代熱門玩偶、飾品，從療癒系表情包娃娃到創意造型吊飾一應俱全；KPOP粉絲敲破碗的「Kastle」韓國專輯店，有人氣韓團SEVENTEEN、BOYNEXTDOOR、(G)I-DLE等最新專輯、周邊，自家擔肯定要來支持一波。

人氣甜點工作室「HERE HERE這裡這裡」，以細膩手作工藝與童趣設計見長，其中「人氣狗狗奶油蛋糕」，外型最受顧客歡迎；本次引進全新進口食品與酒類，廣受年輕人喜愛的「韓森真檸檬Highball」與「真萊姆Highball」，瓶中看得見整片檸檬或萊姆切片，開蓋瞬間香氣撲鼻，氣泡清爽，不僅適合夏季飲用，更是韓系派對或野餐不可或缺的時尚飲品。

知名品牌「Ofood」主推四款經典湯品，包括傳統泡菜湯、海鮮大醬湯、豆腐湯與豬骨湯，以韓國傳統方式長時間熬煮，吃得到韓式家常料理的溫度；「韓國正安白菜切塊」在台販售已超過20年，以韓國精選大白菜等天然食材發酵而成，專為台灣不嗜辣的泡菜愛好者設計口味；「韓國年糕條」100%純米製造，堅持不添加防腐劑，口感彈韌、久煮不爛，冷熱食用各有不同風味；「韓國水協─釜山魚板」選用韓國當地金線魚製作而成，魚漿成分高達60%以上，經高溫油炸成黃金外皮，口感Q彈。