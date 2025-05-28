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先喝道「荔枝系列」買1送1！萬波「椰芒紫米爽」登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
先喝道「愛蜜荔茶王」。圖／先喝道提供
先喝道「愛蜜荔茶王」。圖／先喝道提供

夏天到了，芒果季也到了！「萬波島嶼紅茶」芒果季將於5月30日正式開跑，首波推出「椰芒紫米爽」與「芒果冰沙」。此次推出的「椰芒紫米爽」靈感來自泰國經典甜品「糯米芒果」，將椰奶、新鮮芒果冰沙、紫米巧妙融合，再添加小珍珠，口感層次豐富，具有南洋的熱情風格，中杯80元、大杯90元。另款「芒果冰沙」則是以愛文芒果打成綿密冰沙，簡單純粹，也是夏季的經典代表，中杯80元、大杯90元。

為慶祝芒果季開跑，5月30日至6月8日期間，凡於你訂線上平台購買任一芒果系列飲品，即贈「10元折價券」，可供下次消費滿額折抵使用，領券期限至 6月8日，使用期限至6月15日。

同樣是水果系茶飲，「先喝道」自5月30日起，推出夏季限定的全新「荔枝系列」，包括「愛蜜荔錫蘭」和「愛蜜荔茶王」。「愛蜜荔錫蘭」選用錫蘭高地紅茶做基底，搭配荔枝果露、奇亞籽雪凍，具有紅茶的茶韻與清新荔枝果香；「愛蜜荔茶王」則以招牌四季春茶王當基底，搭配荔枝果露的甜香與奇亞籽雪凍，爽口輕盈，每杯均為59元。為慶祝新品上市，5月30日可享「愛蜜荔系列」買1送1，每人每次限購兩組。

「萬波島嶼紅茶」限時推出「芒果冰沙」。圖／萬波島嶼紅茶提供
「萬波島嶼紅茶」限時推出「芒果冰沙」。圖／萬波島嶼紅茶提供
「萬波島嶼紅茶」推出「椰芒紫米爽」。圖／萬波島嶼紅茶提供
「萬波島嶼紅茶」推出「椰芒紫米爽」。圖／萬波島嶼紅茶提供
「先喝道」推出夏季限定的「愛蜜荔錫蘭」。圖／先喝道提供
「先喝道」推出夏季限定的「愛蜜荔錫蘭」。圖／先喝道提供

荔枝 芒果 冰沙

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