紅毯日常任穿梭？Bottega Veneta的義式風格鍊金術解密

以經典編織工藝（Intrecciato）設計包款的Bottega Veneta對皮革布料的剪裁運用信手拈來，可日常隨興、也可隆重大氣，例如品牌近日便為舒淇、好萊塢明星Julianne Moore在坎城影展與街頭分別穿著造型，演繹源自義大利的華美愜意。

身為Bottega Veneta品牌大使的舒淇日前在法國坎城影展期間身穿一款品牌專屬訂製黑色小禮服，為電影《狂野時代》登上紅毯，連身的黑色禮服小秀「事業線」，同時俐落的剪裁則展現出Bottega Veneta的得體、落落大方。

相形之下，戴上墨鏡的Julianne Moore則以親切氣質讓人快忘了大明星的華麗氣場。她身上的單品包含馬甲背心、鐘型褲皆選用羊毛但模仿如牛仔布的質感，大玩視覺戲法，同時手上的Tosca編織皮革手提肩背包擁有濃郁的深咖啡色，並運用BV經典的Intrecciato編織工藝、透過細緻皮革的手工編織創造出柔韌「表情」。