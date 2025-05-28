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星宇全新SNOOPY星際漫遊主題航班登場 桃機辦生日派對

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
星宇航空為SNOOPY舉辦機場派對慶祝75歲生日。（星宇提供）
星宇航空為SNOOPY舉辦機場派對慶祝75歲生日。（星宇提供）

星宇航空2025 SNOOPY主題航班28日正式啟航，同時為歡慶SNOOPY 75週年，星宇航空特別在桃園機場舉辦大型生日派對，邀請旅客一起為驚喜現身的SNOOPY、查理布朗以及露西三位主要角色慶生，也同步迎接全新SNOOPY機上備品的到來。主題航班將一路陪伴旅客到12月31日，粉絲們別再猶豫，立即購票與SNOOPY展開一場星際漫遊。

星宇航空指出，SNOOPY、查理布朗及露西今日調皮現身候機室，帶給星宇航空三航班旅客驚喜，為了讓遠從美國來到台灣的角色們體驗本土慶生文化，星宇航空身為SNOOPY 75週年航空合作夥伴，盡地主之誼準備巨型壽桃及小壽桃共75顆，象徵其75歲生日。候機室現場也由星宇航空空服員及機場運務員帶領旅客，戴上派對帽並發送派對吹笛，一起為三位角色歡唱生日快樂歌，滿滿的儀式感，讓SNOOPY、查理布朗和露西感受台灣人的熱情。

星宇航空說明，全新主題航班以“Snoopy is Shooting for the Stars”為理念，為喜愛幻想的SNOOPY，設下更高更遠的目標及夢想，戴上太空人頭盔、躍入星河，帶領粉絲一同勇敢追夢。 除了推出多款全新星際主題備品，9月起，星宇航空更為小朋友們準備了內含望遠鏡、毛巾及卡牌益智遊戲的SNOOPY造型收心禮包，12歲以下兒童凡搭乘台灣出發航班即可獲得，限量三萬份發完為止。

此外，星宇小舖今日也正式上架4款聯名商品： LOQI 提袋 2.0、飛行飄帶2入組、CASETiFY手機支架以及行動電源 ，之後也將陸續推出獨家聯名品項，邀請旅客與SNOOPY共同展開一場宇宙遨遊之旅。

除此之外，星宇航空和多家日本SNOOPY主題商家合作，包含PEANUTS Cafe/ DINER、SNOOPY茶屋、SNOOPY’S SURF SHOP以及SNOOPY博物館等等，只要憑星宇航空台灣-日本登機證，即可享有最高9折優惠，詳情請參考星宇航空SNOOPY主題航班網頁。

星宇航空全新系列SNOOPY主題航班將一路持續至12月31日，包含登機證、行李吊牌、機上螢幕、紙巾、紙杯….等等備品都將換上全新SNOOPY星際漫遊主題，出現在星宇航空全球航線（除洛杉磯、安大略出發航班外。

桃園機場 星宇航空

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