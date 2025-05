星宇全新SNOOPY星際漫遊主題航班登場 桃機辦生日派對

星宇航空2025 SNOOPY主題航班28日正式啟航,同時為歡慶SNOOPY 75週年,星宇航空特別在桃園機場舉辦大型生日派對,邀請旅客一起為驚喜現身的SNOOPY、查理布朗以及露西三位主要角色慶生,也同步迎接全新SNOOPY機上備品的到來。主題航班將一路陪伴旅客到12月31日,粉絲們別再猶豫,立即購票與SNOOPY展開一場星際漫遊。

星宇航空指出,SNOOPY、查理布朗及露西今日調皮現身候機室,帶給星宇航空三航班旅客驚喜,為了讓遠從美國來到台灣的角色們體驗本土慶生文化,星宇航空身為SNOOPY 75週年航空合作夥伴,盡地主之誼準備巨型壽桃及小壽桃共75顆,象徵其75歲生日。候機室現場也由星宇航空空服員及機場運務員帶領旅客,戴上派對帽並發送派對吹笛,一起為三位角色歡唱生日快樂歌,滿滿的儀式感,讓SNOOPY、查理布朗和露西感受台灣人的熱情。

星宇航空說明,全新主題航班以“Snoopy is Shooting for the Stars”為理念,為喜愛幻想的SNOOPY,設下更高更遠的目標及夢想,戴上太空人頭盔、躍入星河,帶領粉絲一同勇敢追夢。 除了推出多款全新星際主題備品,9月起,星宇航空更為小朋友們準備了內含望遠鏡、毛巾及卡牌益智遊戲的SNOOPY造型收心禮包,12歲以下兒童凡搭乘台灣出發航班即可獲得,限量三萬份發完為止。

此外,星宇小舖今日也正式上架4款聯名商品: LOQI 提袋 2.0、飛行飄帶2入組、CASETiFY手機支架以及行動電源 ,之後也將陸續推出獨家聯名品項,邀請旅客與SNOOPY共同展開一場宇宙遨遊之旅。

除此之外,星宇航空和多家日本SNOOPY主題商家合作,包含PEANUTS Cafe/ DINER、SNOOPY茶屋、SNOOPY’S SURF SHOP以及SNOOPY博物館等等,只要憑星宇航空台灣-日本登機證,即可享有最高9折優惠,詳情請參考星宇航空SNOOPY主題航班網頁。

星宇航空全新系列SNOOPY主題航班將一路持續至12月31日,包含登機證、行李吊牌、機上螢幕、紙巾、紙杯….等等備品都將換上全新SNOOPY星際漫遊主題,出現在星宇航空全球航線(除洛杉磯、安大略出發航班外。