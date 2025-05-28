韓紹禧透視禮服仙氣霸場 Dior羅馬呈現絕美早春大秀

2025年5月27日，Dior於羅馬歷史悠久的Villa Albani Torlonia花園發表了由女裝創意總監Maria Grazia Chiuri親自構思的2026早春度假系列大秀，猶如一封以表演形式撰寫給羅馬的城市情書。Dior也發布了由導演Matteo Garron執導的微電影《影魅幽魂》（Les Fantômes du Cinéma），片中如幽靈般的角色穿著靈感源自費里尼（Federico Fellini）、維斯康提（Visconti）、帕索里尼（Pasolini）等傳奇義大利導演作品中的戲服，對比著現代模特兒身上的Dior早春度假新裝，呈現這場穿梭過去與現在、幻想與現實之間時裝。

回到出身地的Maria Grazia Chiuri把純粹的服裝展示，以羅馬這座永恆之城豐富的電影、劇場、時尚與藝術光影記憶為靈感，幻化為一段關於時光、記憶與藝術交織的自傳式敘事，構建了一場充滿詩意與幻想的想像舞會（ Bal de l’Imagination），藉此向20世紀活躍於羅馬、巴黎與紐約的傳奇女性Mimì Pecci-Blunt致敬，營造出「美麗的混亂（bella confusione）」。

●夢幻場景與沉浸式體驗

特別選Villa Albani Torlonia花園作為秀場，是為了致敬時裝秀的最初形式——一種融合表演藝術、戶外空間與瞬時建築的藝術盛宴。以文藝復興時期花園中戲劇性的空間構造與透視景觀為靈感，大秀開場由長期合作的荷蘭編舞兄妹檔Irme與Marne Van Opstal設計的「靜態場景」（tableaux vivants）揭開序幕，這場結合舞蹈與時尚的沉浸式體驗重塑了巴洛克時期「綠雕劇場」（teatro di Verzura），透過視覺錯置（trompe l'œil）與身體律動交織出空間的劇場性。

自2020年以來便持續為Dior創作專屬印花圖騰的羅馬藝術家Pietro Ruffo為場景建構了獨特藝術氛圍。他在園林之中穿插了受「怪誕圖騰（grotesque）」風格啟發的圖騰與象徵角色，為現場注入幻象中的樂趣與詩意。

●服裝融合歷史文化 貼近當代生活

共31套高級訂製服與49套高級服裝的設計，巧妙地融合了過去與現在。靈感汲取自歷史戲服與男裝語彙的設計，例如將背心搭配長裙與燕尾服外套，在中性輪廓與女性柔美之間展現出微妙的張力與平衡。系列中可見極致細緻的蕾絲、猶如浮雕的圖騰刺繡等傳承Dior高級訂製精髓的細節。軍裝風格外套透過黑色描邊細節強化輪廓層次，部分禮服的剪裁則令人聯想到宗教儀式中的教袍（chasubles），增添系列的莊重與神秘感。

「白色」作為核心主色調，透過不同材質的運用，描繪出由濃至淡的層次語言。Chiuri將整個系列比擬為一場「法蘭多爾舞」（Farandole）般的藝術遊行，每件作品既各自獨立又彼此呼應。此次系列也將對羅馬電影黃金時代的緬懷融入設計，也使服裝本身承載了更深層的文化記憶。例如系列中的黑與紅絲絨短洋裝，便是對費里尼電影「甜蜜生活」（La Dolce Vita）中Anita Ekberg的造型致敬。