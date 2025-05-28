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韓紹禧透視禮服仙氣霸場 Dior羅馬呈現絕美早春大秀

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Dior韓國品牌大使韓韶禧穿白色蕾絲洋裝出席2026早春度假系列大秀。圖／Dior提供
Dior韓國品牌大使韓韶禧穿白色蕾絲洋裝出席2026早春度假系列大秀。圖／Dior提供

2025年5月27日，Dior羅馬歷史悠久的Villa Albani Torlonia花園發表了由女裝創意總監Maria Grazia Chiuri親自構思的2026早春度假系列大秀，猶如一封以表演形式撰寫給羅馬的城市情書。Dior也發布了由導演Matteo Garron執導的微電影《影魅幽魂》（Les Fantômes du Cinéma），片中如幽靈般的角色穿著靈感源自費里尼（Federico Fellini）、維斯康提（Visconti）、帕索里尼（Pasolini）等傳奇義大利導演作品中的戲服，對比著現代模特兒身上的Dior早春度假新裝，呈現這場穿梭過去與現在、幻想與現實之間時裝。

回到出身地的Maria Grazia Chiuri把純粹的服裝展示，以羅馬這座永恆之城豐富的電影、劇場、時尚與藝術光影記憶為靈感，幻化為一段關於時光、記憶與藝術交織的自傳式敘事，構建了一場充滿詩意與幻想的想像舞會（ Bal de l’Imagination），藉此向20世紀活躍於羅馬、巴黎與紐約的傳奇女性Mimì Pecci-Blunt致敬，營造出「美麗的混亂（bella confusione）」。

●夢幻場景與沉浸式體驗

特別選Villa Albani Torlonia花園作為秀場，是為了致敬時裝秀的最初形式——一種融合表演藝術、戶外空間與瞬時建築的藝術盛宴。以文藝復興時期花園中戲劇性的空間構造與透視景觀為靈感，大秀開場由長期合作的荷蘭編舞兄妹檔Irme與Marne Van Opstal設計的「靜態場景」（tableaux vivants）揭開序幕，這場結合舞蹈與時尚的沉浸式體驗重塑了巴洛克時期「綠雕劇場」（teatro di Verzura），透過視覺錯置（trompe l'œil）與身體律動交織出空間的劇場性。

自2020年以來便持續為Dior創作專屬印花圖騰的羅馬藝術家Pietro Ruffo為場景建構了獨特藝術氛圍。他在園林之中穿插了受「怪誕圖騰（grotesque）」風格啟發的圖騰與象徵角色，為現場注入幻象中的樂趣與詩意。

●服裝融合歷史文化 貼近當代生活

共31套高級訂製服與49套高級服裝的設計，巧妙地融合了過去與現在。靈感汲取自歷史戲服與男裝語彙的設計，例如將背心搭配長裙與燕尾服外套，在中性輪廓與女性柔美之間展現出微妙的張力與平衡。系列中可見極致細緻的蕾絲、猶如浮雕的圖騰刺繡等傳承Dior高級訂製精髓的細節。軍裝風格外套透過黑色描邊細節強化輪廓層次，部分禮服的剪裁則令人聯想到宗教儀式中的教袍（chasubles），增添系列的莊重與神秘感。

「白色」作為核心主色調，透過不同材質的運用，描繪出由濃至淡的層次語言。Chiuri將整個系列比擬為一場「法蘭多爾舞」（Farandole）般的藝術遊行，每件作品既各自獨立又彼此呼應。此次系列也將對羅馬電影黃金時代的緬懷融入設計，也使服裝本身承載了更深層的文化記憶。例如系列中的黑與紅絲絨短洋裝，便是對費里尼電影「甜蜜生活」（La Dolce Vita）中Anita Ekberg的造型致敬。

Dior美妝品牌大使娜塔莉波曼穿著Dior 2026早春度假系列白色絲質洋裝外搭白色絲質外套出席2026早春度假系列大秀。圖／Dior提供
Dior美妝品牌大使娜塔莉波曼穿著Dior 2026早春度假系列白色絲質洋裝外搭白色絲質外套出席2026早春度假系列大秀。圖／Dior提供
高級訂製服，男裝風格古董禮服經重新演繹為戲劇感的西裝。圖／Dior提供
高級訂製服，男裝風格古董禮服經重新演繹為戲劇感的西裝。圖／Dior提供
黑色蕾絲洋裝搭配了以海軍風格男裝為靈感的外套。圖／Dior提供
黑色蕾絲洋裝搭配了以海軍風格男裝為靈感的外套。圖／Dior提供
高級訂製服，層層堆疊的各種精緻蕾絲。圖／Dior提供
高級訂製服，層層堆疊的各種精緻蕾絲。圖／Dior提供
高級訂製服，極致細緻的蕾絲被廣費運用於此系列。圖／Dior提供
高級訂製服，極致細緻的蕾絲被廣費運用於此系列。圖／Dior提供
透視洋裝上的繽紛裝飾，如花瓣又如蝴蝶。圖／Dior提供
透視洋裝上的繽紛裝飾，如花瓣又如蝴蝶。圖／Dior提供
金色垂墜流蘇長袍。圖／Dior提供
金色垂墜流蘇長袍。圖／Dior提供
蕾絲與皮草的拼貼展現精湛的工藝。圖／Dior提供
蕾絲與皮草的拼貼展現精湛的工藝。圖／Dior提供
高級訂製服，洋裝的立體結構讓人想起文藝復興時代的服裝。圖／Dior提供
高級訂製服，洋裝的立體結構讓人想起文藝復興時代的服裝。圖／Dior提供
高級訂製服系列中的紅絲絨洋裝。圖／Dior提供
高級訂製服系列中的紅絲絨洋裝。圖／Dior提供
高級訂製服系列以具象的融合結構呈現跨越虛實的主題。圖／Dior提供
高級訂製服系列以具象的融合結構呈現跨越虛實的主題。圖／Dior提供
綴滿水鑽的長禮服展現出高雅的奢華氣息。圖／Dior提供
綴滿水鑽的長禮服展現出高雅的奢華氣息。圖／Dior提供
經典印花圖案延伸為俐落的當代褲裝。圖／Dior提供
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羅馬 微電影 Dior

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