海景丼、和牛漢堡排！旭集微風店開幕 限定5款必吃

饗賓餐旅旗下的人氣Buffet「旭集」，自即日起正式進駐微風廣場6樓。除了以「國際精品櫥窗」為核心設計概念外，並推出「和牛起士漢堡排」、「九鮨海景丼」、「初恋香草蘇打涼菓」等5款獨家限定料理，帶來全新的食趣與滋味。慶祝盛大開幕，也將發送「五元造型金屬書籤」，限量3,000份。

全新開幕的旭集微風店，乃是品牌第6間分店，佔地346坪，共計286個座位。設計延續九大餐檯區的概念，並且加入「國際精品櫥窗」的靈感核心，結合日本時裝的特色，將各個區域呈現不同的工藝美學。例如「巧鮨」以日本傳統玻璃的切割工藝為骨架，構築出半圓魚鱗的層疊紋理，若隱若現地映出藝伎手中的摺扇。

除此之外，「醞炙」主打炭火直烤頂級肉品，適合無肉不歡的賓客；「和揚」提供有酥脆的日式炸物；「旨燒」則為鐵板料理。其他還有「旬炊」、「汁煮」，「澄甘」及「麗酌」等餐區，打造嗅覺、視覺與味覺的多重感官體驗。

旭集微風店依照時段推出5款限定料理，各有不同特色。午晚餐供應「和牛起士漢堡排」將和牛肉排加入麵包粉，煎熟後鋪上切達起士，再以中濃醬與剝皮辣椒醬製成主廚秘醬，鹹甜微酸，傳達東西交織的風情；「九鮨海景丼」則是匯聚帝王蟹肉、海膽、甜蝦、鮭魚卵、干貝等9種海鮮，並以金桔醋提鮮，宛若一盅精品櫥窗內的珠寶盒。同時段還有復刻昭和記憶的「初恋香草蘇打涼菓」，將蘇打汽水製成涼菓凍，並打入空氣呈現氣泡感，再以香草慕斯代替冰淇淋，帶來清新涼爽的情調。

下午餐限定的「榛濃可可千層蛋糕」，由甜點主廚手工現做，層層堆疊千層餅皮，並融入榛果與巧克力的芬香，滋味討喜。全餐期推出的「桃縷氣泡特調」，具有綿密氣泡與水蜜桃的馥郁香氣，並以柔美的粉紅色調帶來滿滿療癒感，更顯優雅。

旭集微風店共提供3個餐期，平日午餐每人1,390元，下午茶1,090元，晚餐1,690元；週末、例假日午餐每人1,690元，下午茶1,390元，晚餐為1,990元。為慶祝開幕，旭集微風店準備打卡開幕禮「五元造型金屬書籤」，以日語中「五円（ご縁）」諧音象徵「結緣與好運」，限量3,000份。

【旭集 和食集錦 台北微風店】

地址：105台北市松山區復興南路一段39號6樓(微風廣場)

電話：02 8772 9988