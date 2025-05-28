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海景丼、和牛漢堡排！旭集微風店開幕 限定5款必吃

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
炭烤香魚為旭集的人氣料理之一。記者陳睿中／攝影
炭烤香魚為旭集的人氣料理之一。記者陳睿中／攝影

饗賓餐旅旗下的人氣Buffet「旭集」，自即日起正式進駐微風廣場6樓。除了以「國際精品櫥窗」為核心設計概念外，並推出「和牛起士漢堡排」、「九鮨海景丼」、「初恋香草蘇打涼菓」等5款獨家限定料理，帶來全新的食趣與滋味。慶祝盛大開幕，也將發送「五元造型金屬書籤」，限量3,000份。

全新開幕的旭集微風店，乃是品牌第6間分店，佔地346坪，共計286個座位。設計延續九大餐檯區的概念，並且加入「國際精品櫥窗」的靈感核心，結合日本時裝的特色，將各個區域呈現不同的工藝美學。例如「巧鮨」以日本傳統玻璃的切割工藝為骨架，構築出半圓魚鱗的層疊紋理，若隱若現地映出藝伎手中的摺扇。

除此之外，「醞炙」主打炭火直烤頂級肉品，適合無肉不歡的賓客；「和揚」提供有酥脆的日式炸物；「旨燒」則為鐵板料理。其他還有「旬炊」、「汁煮」，「澄甘」及「麗酌」等餐區，打造嗅覺、視覺與味覺的多重感官體驗。

旭集微風店依照時段推出5款限定料理，各有不同特色。午晚餐供應「和牛起士漢堡排」將和牛肉排加入麵包粉，煎熟後鋪上切達起士，再以中濃醬與剝皮辣椒醬製成主廚秘醬，鹹甜微酸，傳達東西交織的風情；「九鮨海景丼」則是匯聚帝王蟹肉、海膽、甜蝦、鮭魚卵、干貝等9種海鮮，並以金桔醋提鮮，宛若一盅精品櫥窗內的珠寶盒。同時段還有復刻昭和記憶的「初恋香草蘇打涼菓」，將蘇打汽水製成涼菓凍，並打入空氣呈現氣泡感，再以香草慕斯代替冰淇淋，帶來清新涼爽的情調。

下午餐限定的「榛濃可可千層蛋糕」，由甜點主廚手工現做，層層堆疊千層餅皮，並融入榛果與巧克力的芬香，滋味討喜。全餐期推出的「桃縷氣泡特調」，具有綿密氣泡與水蜜桃的馥郁香氣，並以柔美的粉紅色調帶來滿滿療癒感，更顯優雅。

旭集微風店共提供3個餐期，平日午餐每人1,390元，下午茶1,090元，晚餐1,690元；週末、例假日午餐每人1,690元，下午茶1,390元，晚餐為1,990元。為慶祝開幕，旭集微風店準備打卡開幕禮「五元造型金屬書籤」，以日語中「五円（ご縁）」諧音象徵「結緣與好運」，限量3,000份。

【旭集 和食集錦 台北微風店】

地址：105台北市松山區復興南路一段39號6樓(微風廣場)

電話：02 8772 9988

鮮美的雪蟹腳，是許多民眾必吃的海味。記者陳睿中／攝影
鮮美的雪蟹腳，是許多民眾必吃的海味。記者陳睿中／攝影
「醞炙」主打炭火直烤頂級肉品，適合嗜肉賓客。記者陳睿中／攝影
「醞炙」主打炭火直烤頂級肉品，適合嗜肉賓客。記者陳睿中／攝影
旭集微風店規劃9大餐區，共計286個座位。圖／饗賓餐旅提供
旭集微風店規劃9大餐區，共計286個座位。圖／饗賓餐旅提供
旭集微風店設計延續九大餐檯區的概念，並且加入「國際精品櫥窗」的靈感核心。記者陳睿中／攝影
旭集微風店設計延續九大餐檯區的概念，並且加入「國際精品櫥窗」的靈感核心。記者陳睿中／攝影
「和揚」提供有種類豐富的日式炸物。記者陳睿中／攝影
「和揚」提供有種類豐富的日式炸物。記者陳睿中／攝影
新鮮的生魚片也是旭集的招牌特色。記者陳睿中／攝影
新鮮的生魚片也是旭集的招牌特色。記者陳睿中／攝影
微風店限定「和牛起士漢堡排」。記者陳睿中／攝影
微風店限定「和牛起士漢堡排」。記者陳睿中／攝影
「生盛」主打新鮮的海鮮食材。記者陳睿中／攝影
「生盛」主打新鮮的海鮮食材。記者陳睿中／攝影
「巧鮨」提供有炙燒握壽司。記者陳睿中／攝影
「巧鮨」提供有炙燒握壽司。記者陳睿中／攝影
豐富多元的握壽司為旭集特色之一。記者陳睿中／攝影
豐富多元的握壽司為旭集特色之一。記者陳睿中／攝影
全餐期推出的「桃縷氣泡特調」，為微風店限定調飲。記者陳睿中／攝影
全餐期推出的「桃縷氣泡特調」，為微風店限定調飲。記者陳睿中／攝影
旭集微風店自即日起正式開幕，提供豐富的日式料理自助餐。記者陳睿中／攝影
旭集微風店自即日起正式開幕，提供豐富的日式料理自助餐。記者陳睿中／攝影
復刻昭和記憶的「初恋香草蘇打涼菓」，還有「榛濃可可千層蛋糕」，均為微風店限定。記者陳睿中／攝影
復刻昭和記憶的「初恋香草蘇打涼菓」，還有「榛濃可可千層蛋糕」，均為微風店限定。記者陳睿中／攝影
旭集微風店為旭集的第六間分店。圖／饗賓餐旅提供
旭集微風店為旭集的第六間分店。圖／饗賓餐旅提供

旭集 料理 微風

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