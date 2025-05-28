電影道具買得到？《腓尼基計劃》關鍵名筆懷舊還原1920

「置中」大導魏斯安德森（Wes Anderson）近日將有新片《腓尼基計劃》（The Phoenician Scheme）電影將上映，片中眾星雲集，包含史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）、班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）、湯姆漢克斯（Tom Hanks）都將演出，並由班尼西歐戴托羅（Benicio del Toro）擔綱主角，值得一提的是，片中還有重要的鋼筆道具出自萬寶龍（Montblanc）特製，還原1920年代的懷舊風華。

2024年當萬寶龍慶祝「大師」系列問世100周年時，魏斯安德森（Wes Anderson）已然受邀為萬寶龍拍攝一只結合書寫、登山兩大主題的趣味影像，懷舊的影像質感、溫暖的色彩與幽默調性，早早令人印象深刻，也結下雙方的合作好默契。先前坎城影展期間，《腓尼基計劃》演員之一的MONTBLANC品牌大使、英國演員Rupert Friend亦曾配戴一只Iced Sea系列青銅表登上紅毯，展現了粗獷中不失精緻的萬寶龍時計風采。