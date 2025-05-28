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電影道具買得到？《腓尼基計劃》關鍵名筆懷舊還原1920

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
名導Wes Anderson將在六月上映新片《腓尼基計劃》中，一只萬寶龍傳鋼筆「傳承系列紅與黑」（Heritage Rouge et Noir Coral Serpentine Clip）成為劇中重要道具。圖／萬寶龍提供
名導Wes Anderson將在六月上映新片《腓尼基計劃》中，一只萬寶龍傳鋼筆「傳承系列紅與黑」（Heritage Rouge et Noir Coral Serpentine Clip）成為劇中重要道具。圖／萬寶龍提供

「置中」大導魏斯安德森（Wes Anderson）近日將有新片《腓尼基計劃》（The Phoenician Scheme）電影將上映，片中眾星雲集，包含史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）、班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）、湯姆漢克斯（Tom Hanks）都將演出，並由班尼西歐戴托羅（Benicio del Toro）擔綱主角，值得一提的是，片中還有重要的鋼筆道具出自萬寶龍（Montblanc）特製，還原1920年代的懷舊風華。

2024年當萬寶龍慶祝「大師」系列問世100周年時，魏斯安德森（Wes Anderson）已然受邀為萬寶龍拍攝一只結合書寫、登山兩大主題的趣味影像，懷舊的影像質感、溫暖的色彩與幽默調性，早早令人印象深刻，也結下雙方的合作好默契。先前坎城影展期間，《腓尼基計劃》演員之一的MONTBLANC品牌大使、英國演員Rupert Friend亦曾配戴一只Iced Sea系列青銅表登上紅毯，展現了粗獷中不失精緻的萬寶龍時計風采。

而本次電影《腓尼基計劃》中身為重要關鍵道具的鋼筆並由萬寶龍親自設計：一只傳承系列「紅與黑」（Rouge et Noir）客製化鋼筆的設計靈感源自1920年的品牌典藏，並以珊瑚紅色筆身搭配蛇形筆夾、懷舊感滿溢。雖然電影中的鋼筆是萬寶龍量身訂製，但走出電影院後，萬寶龍同樣發表了常規款的傳承系列紅與黑迷你特別版珊瑚色鋼筆，筆蓋的筆帽有著象徵白朗峰的白色六芒星，並搭配珊瑚紅色珍貴真漆，尺寸約99 X 11.8毫米，訂價25,700元起，另提供相似設計的鋼珠筆，訂價則約19,100元。

懷舊溫暖的色彩、幽默調性與大量「置中」的構圖比例，成為名導Wes Anderson的招牌特色。圖／萬寶龍提供
懷舊溫暖的色彩、幽默調性與大量「置中」的構圖比例，成為名導Wes Anderson的招牌特色。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC傳承系列紅與黑迷你特別版珊瑚色鋼筆，25,700元。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC傳承系列紅與黑迷你特別版珊瑚色鋼筆，25,700元。圖／萬寶龍提供
新片《腓尼基計劃》片中眾星雲集，包含史嘉蕾喬韓森、班奈狄克康柏拜區都將演出，並由班尼西歐戴托羅（Benicio del Toro）擔綱主角。圖／萬寶龍提供
新片《腓尼基計劃》片中眾星雲集，包含史嘉蕾喬韓森、班奈狄克康柏拜區都將演出，並由班尼西歐戴托羅（Benicio del Toro）擔綱主角。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC傳承系列紅與黑特別版鋼筆，28,400元。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC傳承系列紅與黑特別版鋼筆，28,400元。圖／萬寶龍提供

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