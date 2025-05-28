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遠慕攜手全台3家直火名店 點限定餐點、21年免費喝

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
APIS Grill主廚推出「桂花鴨胸」以龍眼木與相思木炭火直烤，佐自製柳橙花蜜醬汁，呼應遠慕21年以蘇格蘭石楠花谷為調和靈感。圖／格蘭父子提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
APIS Grill主廚推出「桂花鴨胸」以龍眼木與相思木炭火直烤，佐自製柳橙花蜜醬汁，呼應遠慕21年以蘇格蘭石楠花谷為調和靈感。圖／格蘭父子提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

以遼闊蘇格蘭風土為靈感的遠慕（WILDMOOR）威士忌，是格蘭父子全新推出的高年份蘇格蘭威士忌系列。為創造「入口即是遼闊」的深刻體驗，即日起至8月31日，「遠慕」攜手臺北 FirePlay、FORE 直火料理台中店、高雄 APIS Grill 三家極具代表性的直火料理餐廳，打造「遠慕直火野宴」，凡點購期間限定餐點或菜單，即享「遠慕21年蘇格蘭威士忌」乙杯。

「遠慕」由格蘭父子總調酒師布萊恩・金斯曼（Brian Kinsman）操刀，以60年以上的高年份家族窖藏為基底，取材蘇格蘭曠野風景調和而成。此次聯手三家各具風格的直火料理餐廳，從北到南，以火焰炙烤、煙燻等原始技法，喚醒食材本味，也讓威士忌的層次風味更顯立體。

在台北，「FirePlay」主廚蘇濟恒（Nick Sor）以直火板前料理聞名，菜單以澳洲和牛為主角，搭配遠慕21年醇厚酒體，佐香菇醬油醬與牛蒡脆片，引出酒中的橡木香氣。即日起至8月31日，點選「燃菜單」即可享遠慕21年免費品飲乙杯。

台中FORE直火料理坐落於西區美術綠園道旁，主打以龍眼木柴燒為核心，細火慢烤的招牌菜色如「炭烤松阪豬」、「肋眼牛排」與「風乾50個月伊比利火腿」等，呼應遠慕21年甜美平衡的調性。活動期間內凡點限定菜色，亦可免費品飲一杯遠慕21年。

高雄APIS Grill為南台灣首間主打直火料理的餐廳，連續兩年獲《米其林指南》必比登推介。此次主廚以蘇格蘭石楠花谷為靈感，設計「桂花鴨胸」與「慢烤厚切豬肋排」兩道酒食搭配。前者以桂花醃漬鴨胸搭配自製柳橙花蜜醬，後者則以德州慢火燒烤技術淋上威士忌特調醬汁，再佐東南亞風味的菠蘿蜜莎莎，展現料理與酒體的創意共鳴。8月31日前，於APIS Grill點限定餐點，即享遠慕21年免費品飲乙杯。

根據2025年度全球餐飲趨勢報告，直火料理已成新一代飲食熱潮。「遠慕」藉由與直火料理的結合，強調回歸自然與風味本質。三位主廚以不同火語演繹「遠慕」的品牌哲學，透過限定菜單與品飲搭配，邀請饕客從餐桌上踏上一場跨越味蕾與感官的野性旅程。更多活動詳情與參與資訊，可查詢各餐廳官方社群或「遠慕WILDMOOR」品牌頁面。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

APIS Grill 為高雄首間專注直火料理的餐廳，結合炭火技藝與西餐手法，呈現食材純粹風味。圖／格蘭父子提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
APIS Grill 為高雄首間專注直火料理的餐廳，結合炭火技藝與西餐手法，呈現食材純粹風味。圖／格蘭父子提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
FORE主廚團隊精心策畫菜單，呼應遠慕21年酒體風味，從前菜擬真松露、風乾50個月伊比利火腿，海鮮溫泡廣島生蠔，到主菜炭烤松阪豬、12oz肋眼牛排。圖／格蘭父子提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
FORE主廚團隊精心策畫菜單，呼應遠慕21年酒體風味，從前菜擬真松露、風乾50個月伊比利火腿，海鮮溫泡廣島生蠔，到主菜炭烤松阪豬、12oz肋眼牛排。圖／格蘭父子提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
FORE直火料理台中店於2015年開業，以回歸傳統、以最原始的木柴與直火烹調食物為初衷。圖／格蘭父子提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
FORE直火料理台中店於2015年開業，以回歸傳統、以最原始的木柴與直火烹調食物為初衷。圖／格蘭父子提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
臺北FirePlay主廚以油脂豐富的澳洲和牛搭配遠慕21年圓潤風味，佐香菇醬油醬與牛蒡脆片，呼應其細緻橡木氣息。圖／格蘭父子提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
臺北FirePlay主廚以油脂豐富的澳洲和牛搭配遠慕21年圓潤風味，佐香菇醬油醬與牛蒡脆片，呼應其細緻橡木氣息。圖／格蘭父子提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
8月31日前於臺北FirePlay點選「燃Blaze 菜單」，即可享遠慕21年免費品飲乙杯。圖／格蘭父子提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
8月31日前於臺北FirePlay點選「燃Blaze 菜單」，即可享遠慕21年免費品飲乙杯。圖／格蘭父子提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
臺北FirePlay由「最會玩火的男人」新加坡籍主廚蘇濟恒（Nick Sor）主理，打造台灣首家直火Fine Dining。圖／格蘭父子提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
臺北FirePlay由「最會玩火的男人」新加坡籍主廚蘇濟恒（Nick Sor）主理，打造台灣首家直火Fine Dining。圖／格蘭父子提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
8月31日前於APIS Grill點限定餐點，即享遠慕21年免費品飲乙杯。圖／格蘭父子提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
8月31日前於APIS Grill點限定餐點，即享遠慕21年免費品飲乙杯。圖／格蘭父子提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
8月31日前於FORE直火料理台中店點限定餐點，即享遠慕21年免費品飲乙杯。圖／格蘭父子提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
8月31日前於FORE直火料理台中店點限定餐點，即享遠慕21年免費品飲乙杯。圖／格蘭父子提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蘇格蘭 料理 威士忌

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