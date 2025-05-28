影／星宇航空SNOOPY主題航班首航 歡慶史努比75歲生日

星宇航空2025年全新「SNOOPY星際漫遊」主題航班今天正式啟航，為SNOOPY 75周年生日揭開序幕，星宇航空邀請SNOOPY、查理布朗與露西三位主要角色驚喜現身與旅客同樂，同時準備了巨型壽桃及小壽桃共75顆，象徵75歲生日，由空服員與旅客一同唱生日快樂歌、戴派對帽、吹派對笛，讓SNOOPY、查理布朗和露西感受台灣人的熱情。

星宇航空表示，全新主題航班以「Snoopy is Shooting for the Stars」為理念，讓戴上太空人頭盔的SNOOPY帶領旅客展開星際探險，鼓勵大家勇敢追夢。這次合作為粉絲帶來全新設計的登機證、行李吊牌、紙杯、紙巾等備品，全面換裝SNOOPY星際主題風格，限時登場至12月31日，適用於除洛杉磯、安大略航班以外的全球航線。

星宇航空也宣布自9月起推出兒童專屬收心禮包，內含望遠鏡、毛巾與卡牌益智遊戲，限量三萬份，凡12歲以下兒童搭乘台灣出發航班即可獲贈。此外，星宇小舖同步上架4款SNOOPY聯名商品，包括LOQI提袋2.0、飛行飄帶組、CASETiFY手機支架與行動電源，未來還將推出更多獨家聯名品項，旅客可至星宇小舖網站選購。