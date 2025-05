影／星宇航空SNOOPY主題航班首航 歡慶史努比75歲生日

星宇航空2025年全新「SNOOPY星際漫遊」主題航班今天正式啟航,為SNOOPY 75周年生日揭開序幕,星宇航空邀請SNOOPY、查理布朗與露西三位主要角色驚喜現身與旅客同樂,同時準備了巨型壽桃及小壽桃共75顆,象徵75歲生日,由空服員與旅客一同唱生日快樂歌、戴派對帽、吹派對笛,讓SNOOPY、查理布朗和露西感受台灣人的熱情。

星宇航空表示,全新主題航班以「Snoopy is Shooting for the Stars」為理念,讓戴上太空人頭盔的SNOOPY帶領旅客展開星際探險,鼓勵大家勇敢追夢。這次合作為粉絲帶來全新設計的登機證、行李吊牌、紙杯、紙巾等備品,全面換裝SNOOPY星際主題風格,限時登場至12月31日,適用於除洛杉磯、安大略航班以外的全球航線。

星宇航空也宣布自9月起推出兒童專屬收心禮包,內含望遠鏡、毛巾與卡牌益智遊戲,限量三萬份,凡12歲以下兒童搭乘台灣出發航班即可獲贈。此外,星宇小舖同步上架4款SNOOPY聯名商品,包括LOQI提袋2.0、飛行飄帶組、CASETiFY手機支架與行動電源,未來還將推出更多獨家聯名品項,旅客可至星宇小舖網站選購。