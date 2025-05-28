申敏兒、金晨同框畫面太美！西班牙同賞LV最新頂級珠寶
路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）於西班牙馬略卡島Fortaleza發表全新2025年度頂級珠寶系列「Virtuosity」。系列結合路易威登獨特的設計語彙與極其稀有的寶石，包含 110 件獨一無二的作品，涵蓋 12 個主題，並劃分為「匠藝世界」（The World of Mastery）與「創意世界」（The World of Creation）兩個主題，透過精湛的技藝展現品牌自由奔放的創造力。
系列運的許多令人驚嘆的罕見珍貴寶石。「創意世界」中《Motion流動》主題的項鍊，鑲嵌了一顆重達35.68 克拉的斯里蘭卡藍寶石，通透的湛藍令人驚豔；另一顆非凡獨特的 30.75 克拉巴西梨形切割祖母綠，則搭配了一顆10.56克拉的LV Monogram Star星形切割鑽石，構成了「匠藝世界」的《Apogée巔峰》項鍊。
「Virtuosity」系列從「匠藝世界」的七個主題展開。以三角形為主要設計元素的《Savoir真知》項鍊，透過澳洲黑色蛋白石與祖母綠描繪神秘的知識。《Protection守護》則運用盾牌圖案與紅寶石、珍珠，展現力量與柔美並存的特質。《Keeper守密》主題以藍寶石凸面圓寶石、全知之眼圖案及亞歷山大變色石、深灰藍色鑽石等稀有寶石為特色，象徵守護者與嚮導。
「創意世界」共涵蓋五個主題。《Motion流動》以藍寶石和鑽石描繪流動與起伏的律動感；《Florescence繁花》以鋰電氣石、紅碧璽等多樣彩色寶石豐富色調演繹標誌性的LV Monogram花朵；《Joy喜悅》透過豐富飽和的彩色電氣石、黃色藍寶石等，傳達自由與豐盛的能量。最後，《Eternal Sun永恆太陽》主題以耗時七年採購的黃色鑽石構成象徵絕對的自由與解放的螺旋圖案，項鍊更能變化出多達6種不同的配戴方式，工藝與巧思令人驚嘆。
包括品牌大使金晨、韓國女星申敏兒、日本女星中條彩未（Ayami Nakajo）、泰國女星烏拉薩雅斯帕邦德（Urassaya Sperbund）都特地出席了這場頂級珠寶發表會。
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