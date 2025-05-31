有雷注意！燒腦實境秀《魔鬼的計謀2》話題不斷 熱議玩家盤點「他」評價兩極？



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「《魔鬼的計謀2》」相關話題的網路聲量，帶您認識最受熱議的10大參賽玩家。

Netflix實境節目《魔鬼的計謀》第二季日前強勢回歸，延續上季燒腦對決與人性鬥智的精彩設定，這回卡司陣容也全面升級！不只找來韓團Super Junior圭賢、《換乘戀愛2》話題男嘉賓泫揆參賽，還有多位來自不同領域的高智商代表，在高難度的遊戲中相互較勁，開播就掀起超高討論度。

戀綜爆紅「鄭泫揆」冷靜理性表現引議論 Super Junior「圭賢」機智幽默兼備

▲ 網友熱議《魔鬼的計謀2》參賽者TOP10 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對《魔鬼的計謀2》參賽者的討論，發現自知名戀綜《換乘戀愛2》爆紅的「鄭泫揆」最受熱議。擁有首爾大學學歷與高達156 IQ的泫揆，還是國際高智商組織「門薩」（Mensa）的會員，他在節目中頻頻展現「腦性男」的一面，不斷於遊戲中獲勝並成功拿下冠軍，讓不少觀眾驚艷於他縝密的邏輯與出色的策略能力，讚嘆道「用超級電腦來形容真的很貼切」、「（泫揆是）冷靜沈著、默默幹大事的類型」。

不過隨著節目播出至後期，泫揆的表現也引來兩極評價，一派觀眾認為他謀略清晰、掌控全局，「該用則用，該狠則狠，理性得讓人佩服」；但也有人直言「他只顧自己利益，不利的就剔除」，形容他「很冷酷又有點無情」、「理性太多人性太少」，在遊戲中也因此容易成為被圍攻針對的對象。

而韓團Super Junior成員「圭賢」，則是節目開播前便受到矚目的玩家。網友觀察他在比賽期間雖不常出鋒頭，卻「總是成為掌握關鍵節奏的人」，於團體中展現出強大的協調與輔助能力，且「常常語出驚人發現一些小細節」；節目中圭賢更曾為了緩和氣氛，大跳代表歌曲〈Sorry Sorry〉逗樂全場，被不少人視為節目的綜藝擔當和「團寵」代表。

目前世界上唯一一位在正式比賽中擊敗過AI的圍棋九段棋士「李世石」則是一現身便震撼全場，更被不少網友預測為奪冠熱門人選。

雖然李世石未能順利闖關至決賽，但競賽過程中他「冷靜、講原則、思路清晰」的行事風格，以及「不抱腿也能突圍」的遊戲態度，為他贏得不少觀眾青睞;網友也大讚「玩遊戲最帥的是要有自己的原則」，認為李世石「目標明確，也沒有因個人利益左右搖擺」，他本人在節目中更直率表示「我沒有想過被淘汰怎麼辦，因為我來就是要面對挑戰」，一句話圈粉無數。

除此之外，「7High」與「天諾」也是討論度頗高的亮點選手。7High是一位經驗豐富的撲克玩家，在節目播出後便因火爆的脾氣而受到議論，有人認為他「EQ不太行，情緒上來時很可怕」，但不少人反而相當欣賞他直率、講義氣的個性，說道「其實他很好懂，很真性情」，讚賞他在團隊中願意出頭、守護隊友。

而天諾則是一名經營桌遊頻道的YouTuber，在遊戲中也有數次亮眼的表現，網友稱「幾個涉及計算解密燒腦的遊戲，都是他結盟隊友費盡心力弄出來的」，並分享「他總是帶著微笑，希望大家一起同樂、一起過關」、「（天諾）真的看起來樂在遊戲當中，但又不會因為遊戲而牽動情緒」，吸引不少觀眾支持。

《魔鬼的計謀2》每一場遊戲都充滿了變數，讓觀眾們在觀賞選手間的鬥智與心理戰時，也能跟著參賽者一同解謎和分析；隨著遊戲進程的白熱化，不同選手的策略佈局與性格逐漸浮現，也為節目增添了豐富看點。





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「魔鬼的計謀2」相關討論則數。

觀測期間：2025/02/18~2025/05/18，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、評論（排除抽獎文）

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