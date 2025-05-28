池昌旭襯衫搭相機文青味滿滿 全身造型C位獨厚「他」

將在本周六現身高雄的池昌旭，預計將在5月31日的「KT POP」活動中擔任主持，活動上並有女團IVE、Mark Tuan（GOT7）、MONSTA X小分隊SHOWNU X HYUNGWON、ZEROBASEONE、UNIS、izna以及KiiiKiii等多組韓星表演，預計將掀起南台灣一波韓星新熱浪，同時池昌旭今日也無預期發表一系列新照片，白襯衫、骨董相機的組合，文青風滿滿、似乎也為周末活動提前暖身。

原來這是由池昌旭所代言瑞士雷達表（RADO）的全新宣傳視覺，只見池昌旭以放電般雙眼換上一身白襯衫，時而手持相機捕捉精彩畫面、時而則手推登機箱，像是下一秒就要離開鏡頭前抵達台灣；而他全身造型最搶眼的「C位」則留給了RADO的新款庫克船長Captain Cook高科技陶瓷計時碼表。

Captain Cook庫克船長系列是RADO從一只1962年潛水表復刻而來的經典設計，該系列全數具備300米防水性能，並陸續搭配半金、高科技陶瓷、電漿陶瓷等多重組合，並儼然成為RADO近年的市場業績一哥、穩坐鎂光燈前C位。池昌旭手上表款則選用RADO獨家的拋光電漿陶瓷搭配墨綠色表面，R801自動上鍊機芯具有抗磁性的Nivachron™防磁游絲，並帶來59小時動力儲存與300米防水性能，像是不斷電、隨時好氣色的池昌旭，活力滿滿。