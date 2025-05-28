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池昌旭襯衫搭相機文青味滿滿 全身造型C位獨厚「他」

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
手持骨董相機身穿襯衫的池昌旭，展現文青風範。圖／RADO提供
手持骨董相機身穿襯衫的池昌旭，展現文青風範。圖／RADO提供

將在本周六現身高雄的池昌旭，預計將在5月31日的「KT POP」活動中擔任主持，活動上並有女團IVE、Mark Tuan（GOT7）、MONSTA X小分隊SHOWNU X HYUNGWON、ZEROBASEONE、UNIS、izna以及KiiiKiii等多組韓星表演，預計將掀起南台灣一波韓星新熱浪，同時池昌旭今日也無預期發表一系列新照片，白襯衫、骨董相機的組合，文青風滿滿、似乎也為周末活動提前暖身。

原來這是由池昌旭所代言瑞士雷達表（RADO）的全新宣傳視覺，只見池昌旭以放電般雙眼換上一身白襯衫，時而手持相機捕捉精彩畫面、時而則手推登機箱，像是下一秒就要離開鏡頭前抵達台灣；而他全身造型最搶眼的「C位」則留給了RADO的新款庫克船長Captain Cook高科技陶瓷計時碼表。

Captain Cook庫克船長系列是RADO從一只1962年潛水表復刻而來的經典設計，該系列全數具備300米防水性能，並陸續搭配半金、高科技陶瓷、電漿陶瓷等多重組合，並儼然成為RADO近年的市場業績一哥、穩坐鎂光燈前C位。池昌旭手上表款則選用RADO獨家的拋光電漿陶瓷搭配墨綠色表面，R801自動上鍊機芯具有抗磁性的Nivachron™防磁游絲，並帶來59小時動力儲存與300米防水性能，像是不斷電、隨時好氣色的池昌旭，活力滿滿。

同款RADO庫克船長Captain Cook高科技陶瓷計時碼表另有一款使用霧面黑色高科技陶瓷表殼搭配玫瑰金色PVD塗層旋轉表圈，防水性能、動力儲存、計時碼表功能皆相同，玫瑰金PVD款訂價19萬3,200元、墨綠色款訂價則約19萬1,400元。

RADO庫克船長高科技陶瓷計時碼表（R32189313），19萬1,400元。圖／RADO提供
RADO庫克船長高科技陶瓷計時碼表（R32189313），19萬1,400元。圖／RADO提供
池昌旭近日為代言的RADO雷達表拍攝新款Captain Cook庫克船長形象視覺。圖／RADO提供
池昌旭近日為代言的RADO雷達表拍攝新款Captain Cook庫克船長形象視覺。圖／RADO提供
RADO庫克船長高科技陶瓷計時碼表（R32189313）的玫瑰金色表冠上有著船錨造型，意味著表款使用自動上鍊機芯。圖／RADO提供
RADO庫克船長高科技陶瓷計時碼表（R32189313）的玫瑰金色表冠上有著船錨造型，意味著表款使用自動上鍊機芯。圖／RADO提供
RADO推出兩只新款Captain Cook庫克船長新表，使用電漿陶瓷搭配綠色面盤或黑色搭配玫瑰金細節。圖／RADO提供
RADO推出兩只新款Captain Cook庫克船長新表，使用電漿陶瓷搭配綠色面盤或黑色搭配玫瑰金細節。圖／RADO提供
將在本周六現身高雄的池昌旭，是南韓人氣男星，同時也是RADO品牌代言人。圖／RADO提供
將在本周六現身高雄的池昌旭，是南韓人氣男星，同時也是RADO品牌代言人。圖／RADO提供

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