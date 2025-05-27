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限時15天！PlayStation年度優惠檔期盛大回歸 PS5主機現折1,600元

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
活動期間PS5數位版主機限時特價12,980元，光碟版PS5主機為15,980元。圖／SIET提供
活動期間PS5數位版主機限時特價12,980元，光碟版PS5主機為15,980元。圖／SIET提供

玩家們最期待的年度盛事，PlayStation「Days of Play」將於5月28日至6月11日盛大舉行，帶來主機、遊戲與配件的限時超值優惠，以及PlayStation Plus全新遊戲內容與社群互動活動，想要入手新機、新遊戲就趁現在！

活動期間，台灣玩家可透過合作零售商享有多項超值優惠，PS5數位版主機限時特價12,980元，光碟版PS5主機為15,980元，PS5 Pro主機則享有1,600元折扣。配件部分，PlayStation VR2與《地平線 山之呼喚》組合包現折1,600元，Pulse Explore無線耳塞式耳機降價900元，DualSense Edge無線控制器折扣500元，Access控制器降價600元，DualSense無線控制器亦提供300元折扣。

多款熱門PS5遊戲也同步推出折扣，包括《宇宙機器人》、《MLB The Show 25》、《The Last of Us Part II Remastered》與《LEGO地平線大冒險》等。

PlayStation Plus會籍也推出限時優惠，新加入或升級至高級方案可享12個月最多33%折扣。活動期間亦將陸續推出包括每月遊戲、遊戲目錄與經典遊戲新作在內的全新內容供玩家盡情暢玩。5月28日起將陸續提供包括《NBA 2K25》、《鬼屋魔影》、《非常普通的鹿 鹿頂記之弱小的鹿總是受欺負》及《天命2：最終形態》等6月份的每月遊戲。

遊戲目錄方面，也將陸續新增《Another Crab’s Treasure》、《怒海戰記》、《天命2：經典收藏》與《Grand Theft Auto III》等作品；經典遊戲目錄則將收錄《Myst》與《Riven》。此外，PlayStation Plus高級會員將可搶先試玩《Kingdom Come：Deliverance II》與《文明帝國7》。

6月3日至6月11日還有《NBA 2K25》特別的PlayStation Tournaments賽事，玩家有機會贏得《NBA 2K》虛擬貨幣及Days of Play主題的PlayStation Network個人造型等獎勵。

活動期間PS5 Pro主機享有1,600元折扣。圖／SIET提供
活動期間PS5 Pro主機享有1,600元折扣。圖／SIET提供
多款PS5遊戲將推出折扣優惠，現省最高55%。圖／SIET提供
多款PS5遊戲將推出折扣優惠，現省最高55%。圖／SIET提供

折扣 主機 Play

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