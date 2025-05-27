甜甜圈9入299、霜淇淋買1送1！端午吃甜點享優惠

炎炎夏日更要吃甜甜！COLD STONE今夏再度攜手立頓，推出「立頓茶歐蕾冰心捲」，並針對端午假期推出「冰淇淋第二杯半價」等不同優惠。Mister Donut則推出「甜甜圈9入299元」限時優惠。至於Woosa洋食鬆餅屋，將推出全新限定新品「楊枝甘露冰淇淋鬆餅」與「鮮柚楊枝甘露」，為夏日時光增添酸甜。

繼去年與立頓聯名後，COLD STONE再度攜手立頓，首次推出「立頓茶歐蕾冰心捲」，選用立頓精選錫蘭紅茶，搭配招牌香奶冰淇淋製成「茶歐蕾冰淇淋」，並拌入黑糖QQ，外層再包覆蜜香紅茶風味蛋糕，打造多重層次，每條850元。5月30日至6月29日享現折100元，隨盒再贈品牌鋼刀1支。即日起至5月29日，7-ELENEN i預購、LINE禮物預購現折150元。7-ELEVEN酷聖霜霜淇淋自5月28日起推出「薄荷巧克力酷聖霜」，為歡慶新品上市，5月28日起凡購買全口味酷聖霜，即免費贈送「Andes薄荷巧克力片」一份。

迎接端午連假，5月29日至6月1日，中杯以上冰淇淋「第二杯半價」。6月6日，Ours/Mine桶裝冰淇淋「買1送1」。6月7日至6月8日，中杯以上冰淇淋「第二杯折100元」。6月10日，中杯以上冰淇淋「第二杯10元」。另外「酷聖霜霜淇淋」自5月30日至6月1日，可享「買1送1」，另有多重不同優惠方案。

Mister Donut迎端午，推出期間限定甜蜜優惠。即日起至6月1日期間，任選9入甜甜圈即可享優惠價299元。持悠遊付/悠遊卡付款，再加贈一顆蜜糖波堤。另外現做飲品，也可享「第二件5折」優惠，讓民眾在連假時光中，可以享受香甜滋味。

「Woosa洋食鬆餅屋」自6月3日起，於全台門店推出全新限定新品「楊枝甘露冰淇淋鬆餅」與「鮮柚楊枝甘露」，將楊枝甘露的概念與鬆餅相結合，帶來豐富的層次口感。「楊枝甘露冰淇淋鬆餅」以蓬鬆的日式鬆餅為基底，鋪滿新鮮芒果，再加上紅葡萄柚果肉、西米露、芒果安格斯醬與香草冰淇淋，為盛夏帶來熱情氣息與沁涼感受。

「鮮柚楊枝甘露」則將新鮮芒果、葡萄柚、西米露與鮮奶融合，果香中帶有一絲清爽與淡雅香氣。另外Woosa宜蘭新月店也將於6月3日推出現限店專屬「白色蒙布朗冰淇淋鬆餅」，使用法國法芙娜白巧克力結合100%北海道生乳製成的奶油起司，香氣餘韻悠長。